"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Hadise itiraz, amelleri boşa çıkartır

Mehmet KOVANCI
14 Temmuz 2019, Pazar
Müteşabih bir hadisle karşılaştığımız zaman, ya da aklımıza sığışmayan sahih bir hadisle karşılaştığımız zaman hemen hadise itiraz edip reddetmek yerine, Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle ’’ Ya bir tefsiri, ya bir tevili, ya bir tabiri vardır de, ilişme.’’ 1 deyip susmak, araştırıp doğru tevil ve tabirini buluncaya kadar beklemek gerekir.

Çünkü âyet-i kerimede Cenab-ı Hak, ’’O (peygamber) arzusuna göre konuşmaz. O’nun konuştuğu vahiydir.’’ 2 buyuruyor. Efendimiz (asm) yaşayan Kur’ân’dır. Sahih hadislere itiraz vahy-i zımniye itirazdır. Vahyi gönderene itirazdır. Yoksa farkına varmadan amellerimiz boşa gider.

Bu hususta en çarpıcı örnek dünyanın öküz balık üzerinde durmasıyla ilgili hadistir. Bediüzzaman Hazretleri bu hadisi ilmen, aklen ve dinen öyle bir tefsir ve tevil yapıyor ki hem ehli ilmin, hem ehli dinin, hem de ehli aklın itiraza mecali kalmıyor. 

Dinî olarak öküz ve balığın meleklere iman bahsiyle alâkasını kuruyor. Malûmdur ki Mikail (as) tabiat ve olaylarına  nezaret eden dört büyük melekten birisidir. O’nun emrinde pek çok melaike vardır. Onlardan ikisi de denize ve karaya nazır meleklerdir ki bunların adları Sevr ve Hud’tur.  Böylece hadisin dine göre doğru olduğunu ortaya koyduktan sonra. İlmen meseleyi izah ediyor.

Hem eski, hem de yeni astronomi ilmine göre Dünya, her ay bir burcun üstüne geldiğinin tesbitini yapıyor. Sorulduğunda Sevr (Öküz) burcunda olduğunu, başka bir zaman sorulduğunda Hud (Balık) burcunun üstünde olduğunu belirterek ilmen de hadisin doğru olduğunu ortaya koyar.

Aklen ise  bu devlet ne üstünde duruyor sorusuna verilmesi gereken cevapla hadisi izah eder. “Devlet kalem ve kılıç üzerinde duruyor” denilmesi nasıl aklen mantıken doğruysa, aynen bunun gibi sahilde yaşayan insanların geçim kaynağının balıkla, karada yaşayan insanların geçimlerinin ziraatla olduğunu beyan eder. Ziraatın ise genelde tarih boyunca öküzle yapıldığını ifade ederek Efendimizin (asm) bir teşbih yaptığını, hem de veciz bir şekilde bu gerçeği ifade ettiğini beyan eder.

 O halde hemen hadisi inkâr edenler düşünsünler ki’’ peygamber böyle demiş, ama ben de böyle diyorum’’ diyerek itirazda ve inkârda ecele etmesinler. Yoksa amelleri boşa gider.

Dipnotlar:

1- 24. Söz 10 asıl. 2- Necm Sûresi ayet: 3-4.

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslâm tehdit mi? Hayır!

    Avusturya'da Srebrenitsa soykırımı kurbanları için yürüyüş

    Kudüs Seriyyeleri: İsrail saldırılarına cevap vermeye hazırız

    ABD'de 'Barry Kasırgası' hayatı olumsuz etkiledi

    Van'da terör operasyonu: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Sudan'da muhalafet ile askeri yönetim arasındaki toplantının ertelendiği iddiasına yalanlama

    ABD S-400 sonrası ilk adımı attı

    Rus ordusu Karadeniz'de NATO’nun tatbikatını izliyor

    Ulaştırma Bakanı açıkladı: FSM Köprüsü'nün ilk etabı bu akşam trafiğe açılacak

    Muson yağmurları yüzünden binlerce Arakanlı yerinden oldu

    Rus gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    İngiltere, Basra Körfezi'ne bir savaş gemisi daha gönderecek

    Fransa nükleer enerjiyle çalışan yeni denizaltısını tanıttı

    Hamas ve Mısır heyetlerinden Gazze Şeridi'nde 'çatışmasızlık' görüşmesi

    'ABD, Facebook'a 5 milyar dolar ceza kesecek'

    İngiliz polisi gazetecilerden ellerindeki 'sızıntı belgeleri' vermelerini istedi

    'Kuraklık döneminde buğday üretimi yüzde 20 azalabilir'

    Kılıçdaroğlu: Demokratik parlamenter sistem Türkiye'nin koşullarına daha uygun

    Otomotiv sektöründe üretim ve satışlarda büyük düşüş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatlere hep aynı tuzaklar
    Faruk ÇAKIR

    Mehmed Şevket Eygi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Yeni doğmuş sığır yavrusu!
    Genel

    İslâm tehdit mi? Hayır!
    Mustafa GENGEÇ

    Bediüzzaman’ın hayatından kesitler
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    “Risale-i Nurlar’ı okumayan, ne kadar âlim de olsa cahildir”
    Bahadır İSLAM

    Rüya
    Adnan NACİR

    Tepegöz ve aSETAt
    Risale-i Nur'dan

    Bütün saadet düsturlarına hâvî bir şeriat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.