Yeni yıl yeni umut

ŞİİR

Yeni yıl umut olsun. Düşmanlıklar son bulsun. Akan kanlar hep dursun. Dünya huzurla dolsun. Eski yıldan ders alın. Hakta sebatta kalın. Yanlışı sökün atın. Yıla umutla bakın. Her yıl başı yol başı. Koyun işaret taşı. Kendini Hakka taşı. Olsun dünya barışı. Geçmiş yılı bir düşün. Gerçek oldu mu düşün? Menfaattir dövüşün. Yanlıştır bu görüşün. Yeni yıl yeni ömür. Sakın olmayın kömür. Zalim kelp gibi ürür. İnsanlık hakta yürür. Yeni yılda hak hâkim. Mazlumun ahı azim. Arşı titretir daim. Mağlup olacak zalim. Yeni yıl yeni sayfa. Siyonist denen tayfa. Kana doymaz bu kafa. Zillettedir her defa. Mazlumun özü, sözü, Bir olsa güler yüzü. Hakkı görür hep gözü. Bahar olur kış, güzü. Yeni yılda fenalık, Yok etsin artık HALIK Muhabbet gelsin artık. Hayra koşsun insanlık. Dünya barış içinde, Hakta yarış içinde, Sulha varış içinde, Yaz olsun kış içinde.

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