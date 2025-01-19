Sor Bakalım

Bu hafta sorumuz, dört yaşındaki küçük bir kardeşimizden geliyor.

Yalova’dan Zehranur Çalık, annesine şöyle sormuş: “Allah olmasaydı bizi kim yaratırdı?”

Zehranur’un bu sorusunu ailesi sayfamıza iletmiş. Çocukların böyle soruları normaldir. Belki de buradaki sorular, sayfamızı okuyan birçok çocuğun cevabını merak ettiği sorulardan biri olabilir. Bunun için Zehranur ve ailesine teşekkür ediyoruz. Biz de kısa ve net olarak, Zehranur’un yaşına uygun, onu ikna edici cevabı inşallah verebiliriz.

Sevgili Zehranur;

Allah’ın olmaması imkânsızdır. Yani Allah hep vardı. Varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Allah’ın varlığı zorunludur. Bir ses duysak, bu durum birinin olduğunun kanıtıdır. Senin elinde güzel bir oyuncağın olsa, bu oyuncağı tasarlayan ve üreten birilerinin olduğunu anlarsın. Kendi kendine olması imkânsızdır. İşte biz de Allah’ın sanat eserleriyiz. Bizim varlığımız, Allah’ın varlığının delilidir. Hücrelerden gezegenlere kadar bütün varlıklar Allah’ın varlığını ispat eder. Allah tektir, Ondan başka ilah yoktur. “Allah olmasaydı” diyemeyeceğimiz gibi, bizi Allah’tan başkasının yaratabileceğini de düşünemeyiz. Elimizde bir elma olsa, bu durum elma ağacının varlığının kanıtıdır. Elmayı gördüğümüz halde elma ağacının olmadığını söyleyemeyiz.

Bizler önce kendimize, sonra etrafımızda gördüğümüz tüm varlıklara baksak, anlarız ki; bizi ve tüm insanları, hayvanları, bitkileri, dağları, denizleri yaratan Allah’tır. Allah’tan başka hiçbir güç, ne bizi, ne de başka bir varlığı yaratabilir. Dünyadaki en akıllı insanlar bir araya gelseler ve çok donanımlı laboratuvarlar kursalar; bir sinek kanadını bile yapamazlar.

Zehranurcuğum, kısaca senin sorunun cevabı aslında sorunun içinde saklı. Yani, bizi kim yarattı ise, Allah O’dur. Biz yaratıldığımıza göre, bizi yaratan biri vardır. O, Allah’tır.

Allah bizim var olmamızı istemiş. Bize kendini tanıtmak ve sevdirmek istiyor. Dünyayı, biz insanların rahat yaşamasına uygun olarak çok güzel ve sanatlı yaratmış. Güneşi ve ayı bize bir lamba yapmış. Yeryüzünü ağaçlarla, ormanlarla, tarlalarla, çiçeklerle süslemiş. Bize topraktan çeşit çeşit sebzeler, meyveler çıkarmış. İçecek temiz sular vermiş. Âdeta her şeyi insanın hizmetine vermiş. İneklere süt yaptırıyor. Tavuklara yumurta, arılara bal yaptırıyor. İşte tüm bunlardan anlıyoruz ki, Allah bizi çok seviyor. Biz de Onu sevmeliyiz ve tanımalıyız. Rabbimiz bizi bu dünyaya “Kim daha güzel işler yapacak?” diye bir süreliğine imtihan için göndermiş. Biz de iyi bir insan olup faydalı işler yaparak, Ona dua ve ibadet ederek Onu sevdiğimizi göstermeliyiz.

