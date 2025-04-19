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19 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Baharda toprağa düşenler

Mehtap Yıldırım Yükselten
19 Nisan 2025, Cumartesi
Bahar mevsimi bize sayısız dirilişleri göstererek haşrin en parlak aynası ve dellâlıdır. Bunun için, haşri ispat eden Haşir Risalesi’ndeki örnekler de daha çok bahar üzerindendir.

Bahar mevsiminde dikkat ve tefekkürle yeryüzüne bakan insan anlar ki, bu kadar çeşit hayvan ve bitki türünü kısa bir sürede aynı anda hayata döndüren Allah, bütün insanları da bir gün aynı anda, bir tek emirle diriltecektir. Haşir Risalesini ve kâinat kitabının bahar sayfasını okumak bize ölümü sevdirdiği gibi, baharda vefat eden Nur Talebeleri de bize ölümü sevdiriyor ve ahiret âlemlerini tefekkür ettiriyor. 

 Bediüzzaman Hazretlerinin vefatı, mahlukatın bayramı olan bir bahar gününe tevafuk etti. 23 Mart 1960 tarihinde ona bir bayram ve sevdiklerine kavuşma yeri olan berzah âlemine, dünya zindanından Cennet bahçelerine göç etti.

Üstadın “Kâinata değişmem” dediği kıymetli talebesi Zübeyir Gündüzalp de bahar mevsiminde, 2 Nisan 1971 tarihinde vefat etti. 

Tahirî Mutlu Ağabey 3 Nisan 1977’de, Mehmet Emin Birinci 3 Nisan 2007’de bahar mevsiminde toprağa düşenlerden.

Zübeyir Ağabey ile beraber Yeni Asya’nın kuruluşunda emeği olan Mehmet Kutlular Ağabey de baharda rahmet-i Rahmâna kavuşanlardan oldu. “Nisan’da doğdum, Nisan’da evlendim, Allah bilir Nisan’da vefat edeceğim” sözü tahakkuk etti ve 6 Nisan 2021’de vefat etti. 

Üstadın ilk talebelerinden ve Üstad ile beraber 1. Dünya Savaşı’nda vatanı müdafaa eden Molla Münevver de 16 Nisan 1971 tarihinde ahiret diyarına terhis tezkeresini alanlardan olmuş.

Yeni Asya’nın emektar çalışanlarından emekli öğretmen Ernail Kantar Hoca da 5 Nisan 2022’de Hakkın rahmetine kavuşanlardan oldu. 

Baharın başlangıcı diyebileceğimiz güzel bir günde, manevî olarak da bereketli olan Ramazan ayında yazarlarımızdan Mikâil Yaprak Ağabey de toprağa düşenlerden oldu. 18 Mart 2025 tarihinde bayramı ahirette kutlamak üzere aramızdan ayrıldı.

Üstad bahar mevsimi için “Nevruz-u Sultanî” diyor. Yani Sultanımızın, Rabbimizin yeryüzünde ilân ettiği bayram. Baharda vefat eden Nur Talebelerinin şehadetini de âdeta yeryüzü takdir ediyor, yağmurlarla alkışlıyor ve bizim göremediğimiz bir âlemde onlara karşılama töreni yapılıyor, bir bayram yaşanıyor. Biz bu âlemde bahara şahit olurken, onlar ahiret âleminde yeni bir hayata başlıyorlar. Bahar mevsimini bir de bu açıdan tefekkür ederken, bu mevsimin hem kalplerimizde bir diriliş ve iman tazelenmesi, hem de İslâm âleminin ihyası ve manevî baharlar yaşamamızı rahmet-i İlâhiyeden ümit ediyoruz.

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