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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Hayatın mertebeleri

Mehtap Yıldırım Yükselten
16 Mayıs 2019, Perşembe
“Ölüm” dediğimiz kavram esasında dünya cihetiyle ölmektir.

Yoksa, başka tabakalarda hayat yolculuğu devam etmektedir. Bediüzzaman Hazretleri Mektubat adlı eserinde, 1. Mektupta soru-cevap şeklinde bu konuya en kapsamlı şekilde yer vermiştir.

Özetle, Mektubatta hayat mertebeleri beş kısımda değerlendirilmiştir. Birincisi, bizim şu anda yaşadığımız dünya hayatıdır. Bu hayat çok bağlar ile bağlı, kayıtlıdır. Yani, ne tamamen melekler gibi ve ya ışık hızıyla istediğimiz yerde olabiliyoruz, ne de tamamen madde gibi sabitiz. İkisinin arası, yarı ruh, yarı maddeden ibaretiz.

İkinci hayat tabakası, Hz. Hızır ve İlyas’ın (as) hayatlarıdır. Bunlar istedikleri vakit istedikleri yerlerde olabilirler. İstedikleri zaman yer içerler. Ancak bizim gibi insanî hallere mecbur değillerdir.

Üçüncü hayat tabakası, Hz. İdris ve İsa’nın (as) hayat tabakalarıdır. Bunlar, insanî bütün hallerden sıyrılarak, melek misali, nuranî bir halde semavatta bir makamda bulunurlar. Ahir zamanda, küfür ve inkâra karşı, İsevîlik dini hurafelerden arınarak İslâmiyete dahil olarak o dinsizliği öldüreceği gibi, İsa (as) da, dinsizliğin şahs-ı manevisini temsil eden deccali öldürecektir.

Dördüncü hayat mertebesi ise şehitlerin hayatıdır. Bunlar Allah yolunda mücadele ederken, dünya hayatından vazgeçtikleri için Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara öldüğünü bildirmez. Dünya hayatına benzer, fakat daha güzel bir hayat tabakasında, kendilerini hayatta bilerek, kedersiz, zahmetsiz bir şekilde yaşarlar. Buna örnek olarak, Bediüzzaman Hazretleri, çok sevdiği yeğeni Ubeyd şehit düştüğünde çok üzülüyor. Daha sonra sadık bir rüya ile görüyor ki, yer altında kendine güzel bir menzil yapmış, rahatı gayet iyi, yalnız o da dayısını şehit oldu zannederek onun için üzülüyormuş.

Beşinci hayat tabakası ise kabir ehlinin ruhanî hayatlarıdır. Ruhların baki olduğu, gerek sadık rüyalarla veya yakaza olarak bizimle irtibatlarının devam ettiği gerek evliya ve velilerin keşifleri ile, gerekse âyet ve hadislerle kat’î sabittir.

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