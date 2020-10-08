"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İnsan ahiretin kodlarını taşıyor

Mehtap Yıldırım Yükselten
08 Ekim 2020, Perşembe
Ölüm üzerine düşünebilen, ölümü algılayabilen tek varlık insandır.

Diğer canlılardan en büyük farkı; içinde bulunduğu durumu, geçmişi ve geleceği sorgulamasıdır. Son yıllarda yapılan genetik çalışmalar, insanda ahireti algılayabilen genler olduğu üzerinde duruyor. Bu konuda dört ana genden bahsediliyor.

Birincisi “Anlamlılık geni”. İnsan “Nereden geldim?, Bu dünyada niçin varım? Beni ve bu mükemmel âlemi kim yarattı? Ölünce nereye gideceğim?” gibi sorular sorar.

İkincisi “Yeniliği arama geni”. Tesbit edilen bu genle ilgili, uzmanlar insanın sürekli yenilik istek ve arayışında olduğunu belirtiyorlar. Risâle-i Nur’da buna “Tekâmül kanunu” olarak yer veriliyor. Bediüzzaman Hazretleri de, insanın bu dünyadaki asıl vazifesinin ilim öğrenerek tekâmül etmek olduğunu söylüyor. Teknik ve bilimsel çalışmalara baktığımızda, tarih boyunca hiçbir şey aynı kalmamış, insan daima daha iyisini yapmış. Hep daha mükemmele doğru bir gidiş var.

Üçüncüsü “Zamanı algılama geni”. İnsanın dışındaki varlıklar zamanı algılayamazlar. İnsan, kaç yıl daha okuyacağını, kaç yıl çalışacağını, kaç yıl sonra emekli olacağını, dünyada kaç yıldır yaşadığını düşünür durur. Geleceğe dair planlar yapar. Hayvanlarda bu duygu olmadığı için sadece anı yaşarlar.

Dördüncüsü “Ölümü algılama geni.” Bu gen de sadece insanda mevcut. İnsan öleceğini bilerek yaşıyor. Hayvanlarda bu gen yoktur. Hatta kesim için kesimhaneye götürülen bir kurbanlık hayvan, hiçbir şeyden habersiz, yolda bulduğu taze otları yemeye devam ederek kesime gider. Tam kesileceği vakit bir şey hissetmek istese de onu da hissetmez.

İşte insan, Cenâb-ı Hakk’ın özel duygu ve yeteneklerle donanımlı aziz bir misafiridir. Allah insana, ahiretin varlığını anlayabilecek akıl, kalp, vicdan gibi lâtifelerle donatmıştır. İnsan, üzerinde ahiret yolcusu olduğunun kodlarını taşıyor. Bilimsel çalışmalar “Allah’dan, ahiretten” bahsetmese de, bütün bu şaşırtıcı faaliyetlerin, kâinatın ve insanın sırlarını çözerek “Bunlar tesadüf olamaz, bir dış zekâ vardır” diyebiliyorlar. 

Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi ve hukukta gerilemeye devam ettik

    Çin’e Uygur mektubu yazan 39 ülke içinde Türkiye neden yok?

    Dünyada son 24 saatte yaşananlar

    Arap gençliğinin gözü de dışarıda

    Bilim Kurulu test sayısının artırılmasını istiyor

    İstanbul için kuraklık alarmı: 70-80 günlük su kaldı

    Aliyev: Böyle bir yaklaşım kabul edilemez

    Koca: Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı

    Mağduriyetler giderilsin

    BM’den Yemen’de “insani felaket” uyarısı

    46 yılın ardından yarın açılacak Kapalı Maraş'ta son durum?

    Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

    Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci füze saldırısını engelledi

    Kırgızistan'daki gösteriler sürüyor

    En sıcak eylül ayını yaşadık

    'Çatışmalar, Ermenistan topraklarında yapılmıyor'

    İsveç’te Müslüman’a hakaret cezası

    'Ermenistan işgal altında tuttuğu topraklardan çekilmeli'

    Hindistan'da ölü sayısı 104 bini geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saraydaki yeni birim için sorular
    Genel

    Çin’e Uygur mektubu yazan 39 ülke içinde Türkiye neden yok?
    Ahmet BATTAL

    Bankalı ve faizsiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahlanan Külliyat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    Her gidişin bir de dönüşü vardır
    Genel

    Demokrasi ve hukukta gerilemeye devam ettik
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslüman şiddet uygulayamaz!
    Cevher İLHAN

    Ve “Kobani komplosu”yla siyasî kumpas
    Faruk ÇAKIR

    Hal ve gidiş notu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.