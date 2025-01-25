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25 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

“Namaz kılmazsak ne olur?” (1)

Mehtap Yıldırım Yükselten
25 Ocak 2025, Cumartesi
Sor Bakalım

Bu haftaki sorumuz, İstanbul’dan dört yaşındaki Elif Rana Keçeli’den geldi. Elif Rana’nın annesi şöyle yazmış: “Her gece kızımı uyutmadan önce ona hikâye kitabı okurum. Sonra ‘Sen uyu, ben namazımı kılayım’ derim. Dün akşam kitap okuma sonrası ‘Anne sen namazını kıl, ben uyuyabilirim’ dedi. Sonra da ‘Namaz kılmazsak ne olur?’ diye sordu.”  

 Elif Rana Keçeli ve annesine bu çok önemli ve güzel soru için teşekkür ediyoruz.

1. Allah’a imandan sonra yapmamız gereken ibadet namazdır. Ergenlikten itibaren ölünceye kadar, akıl sağlığı yerinde olan her Müslümanın namaz kılması gerekir. Namaz kılmak, Allah ile aramızdaki yakınlığı sağlar. Allah bizi huzuruna davet ediyor. Bizim de bu davete severek koşmamız gerekir. Namaz kılmazsak bu davetten ve Rabbimizin huzurundan uzak kalmış oluruz. 

2. Namaz, dünya ve ahiret mutluluğumuzun sebebidir. Namazın faydaları saymakla bitmez ama biz her şeyden önce namazı Allah emrettiği için kılarız. Namaz kılmayan, Allah’ın emrine karşı çıkmış olur. 

3. Namaz bize Allah’ın en güzel hediyesidir. Peygamber Efendimizin (asm) Mi’rac mu’cizesinde, beş vakit olarak bize farz kılınmıştır. Namaz kılmayan insan,  dünyada ve ahirette faydaları sayılamayacak kadar çok olan bu hediyeyi kabul etmemiş olur.

4. Namaz dinimizin direği, yani temelidir. Temeli hasarlı olan bir bina ayakta kalabilir mi? Yıkılır. İnsan da namaz kılmazsa sağlam ve güçlü olamaz, kolay yıkılır. 

5. Allah bütün varlıkları, kendi bedenimizi ve organlarımızı bizim hizmetimize vermiştir. Her birinin kendi dillerinde tesbihleri, ibadetleri vardır. Hepsi Allah’ın emrine itaat eder. Bizim namazımız, hepsinin tesbihlerini kapsayan çok büyük bir ibadettir. Bu önemli görevi sadece insan yerine getirebilir. İnsan namaz kılmayarak bu görevi yerine getirmezse, kendi vücudu da dâhil olmak üzere tüm bu varlıklara haksızlık etmiş olur. Onların vazifesini hafife almış, zarar vermiş olur. Yani insan, namaz kılmazsa “hain” olmuş olur. Nasıl mı? Meselâ, siz büyük bir geminin kaptanısınız diyelim. Gemide görevlerini yerine getiren bir sürü çalışan var. Siz kaptan olarak geminin dümenini bıraksanız ve geminin batmasına sebep olsanız gemideki tüm çalışanlara çok büyük haksızlık olur öyle değil mi? Demek ki namaz kılmazsak, kendimize ve diğer varlıklara böyle zarar vermiş oluruz. 

6. Yaşamak için su içmeye, yemek yemeye ihtiyacımız olduğu gibi, ruhumuzun da namaz gibi bir gıdaya ihtiyacı vardır. Namaz kılmazsak ruhumuz aç ve susuz kalmış olur. Namaz kılmazsak, ruhumuzun hastalanmasına sebep oluruz. 

Elif Rana’nın sorusu çok güzel ve çok önemli olduğu için cevabı da uzun. Haftaya inşallah kaldığımız yerden “Namaz kılmazsak ne olur?” sorusunun cevabını yazmaya devam edeceğiz. 

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