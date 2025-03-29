Ramazan’a elveda, Bayrama merhaba

Sayılı günler tükendi ve Ramazan-ı Şerif’in son gününe geldik. Kur’ân, ibadet, rahmet ayı olan Ramazan ayına bugün veda ediyoruz.

Allah nasip ederse yarın bayram sabahına uyanmış olacağız. “Ramazan Sayfası” 29 gün boyunca Yeni Asya’daki yerini alarak, Ramazan günlerimize ilim, dua, neşe katan bir arkadaş oldu. Böylece Ramazan Sayfası da bu yılki vazifesini tamamlamış bulunmakta. Yeni Asya Gazetesi’nde bir gelenek hâline gelen Ramazan Sayfası inşallah bir sonraki Ramazan’a kavuştuğumuzda yine okurlarıyla buluşacaktır.

Sayfamızın sağ ve sol üst kısmında Âşık Ruhâvî ve Mehmed Kovancı her güne özel yazdıkları dörtlükleriyle renk kattılar. Cevşen’ül Kebîr’in Türkçe meâlinden ve Risale-i Nur tefsirli ayet meâli nden her gün bir bölüm yer aldı. Süleyman Kösmene “Ramazan fıkhı”, Rüstem Garzanlı “Ramazan köşesi”, Cenk Çalık “Ramazan notları” ile siz değerli okurlarımızla buluştular. Bunların yanında, İbrahim Günaydın, Osman Zengin, Abdil Yıldırım, Fethi Rahat, Mustafa Balıkçı, İsmail Lale, Nuray Yıldız Kaya, Lütfiye Kef, Mehmet Yazıcıoğlu, Halil Elitok, Nurenda Yaşar Coşkun gibi isimler yazı ve şiirleriyle Ramazan Sayfası’na katkıda bulundular. Sayfamızda ülkemizden ve dünyadan Ramazan ayı ile ilgili güncel haberlere de zaman zaman yer verdik.

Emeği geçen tüm okur ve yazarlarımızdan Allah razı olsun diyor ve değerli katkıları için teşekkür ediyoruz.

Arka planda sayfa tasarımında titizlikle çalışan, sayfaya renk katan Sedat Serdar, Seyhan Şentürk, Necip Eyvazoğlu’na da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ramazan’a ve Ramazan Sayfası’na elveda diyoruz ama yarın bayrama merhaba diyeceğiz. Ramazan’ın son günü geldiği gibi bir gün ömrümüzün de son günü gelecek. Tüm ömrümüz Ramazan tadında ve kulluk şuurunda, Rabbimizin huzurunda iman ve ibadetle geçsin ki, ahiret sabahına uyandığımızda bayram günümüz olsun. Bu duygu ve temennîlerle Ramazan Bayramınızı tebrik ederiz.