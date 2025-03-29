"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Ramazan’a elveda, Bayrama merhaba

Mehtap Yıldırım Yükselten
29 Mart 2025, Cumartesi
Sayılı günler tükendi ve Ramazan-ı Şerif’in son gününe geldik. Kur’ân, ibadet, rahmet ayı olan Ramazan ayına bugün veda ediyoruz.

Allah nasip ederse yarın bayram sabahına uyanmış olacağız. “Ramazan Sayfası” 29 gün boyunca Yeni Asya’daki yerini alarak, Ramazan günlerimize ilim, dua, neşe katan bir arkadaş oldu. Böylece Ramazan Sayfası da bu yılki vazifesini tamamlamış bulunmakta. Yeni Asya Gazetesi’nde bir gelenek hâline gelen Ramazan Sayfası inşallah bir sonraki Ramazan’a kavuştuğumuzda yine okurlarıyla buluşacaktır.

Sayfamızın sağ ve sol üst kısmında Âşık Ruhâvî ve Mehmed Kovancı her güne özel yazdıkları dörtlükleriyle renk kattılar. Cevşen’ül Kebîr’in Türkçe meâlinden ve Risale-i Nur tefsirli ayet meâli nden her gün bir bölüm yer aldı. Süleyman Kösmene “Ramazan fıkhı”, Rüstem Garzanlı “Ramazan köşesi”, Cenk Çalık “Ramazan notları” ile siz değerli okurlarımızla buluştular. Bunların yanında, İbrahim Günaydın, Osman Zengin, Abdil Yıldırım, Fethi Rahat, Mustafa Balıkçı, İsmail Lale, Nuray Yıldız Kaya, Lütfiye Kef, Mehmet Yazıcıoğlu, Halil Elitok, Nurenda Yaşar Coşkun gibi isimler yazı ve şiirleriyle Ramazan Sayfası’na katkıda bulundular. Sayfamızda ülkemizden ve dünyadan Ramazan ayı ile ilgili güncel haberlere de zaman zaman yer verdik. 

Emeği geçen tüm okur ve yazarlarımızdan Allah razı olsun diyor ve değerli katkıları için teşekkür ediyoruz. 

Arka planda sayfa tasarımında titizlikle çalışan, sayfaya renk katan Sedat Serdar, Seyhan Şentürk, Necip Eyvazoğlu’na da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ramazan’a ve Ramazan Sayfası’na elveda diyoruz ama yarın bayrama merhaba diyeceğiz. Ramazan’ın son günü geldiği gibi bir gün ömrümüzün de son günü gelecek. Tüm ömrümüz Ramazan tadında ve kulluk şuurunda, Rabbimizin huzurunda iman ve ibadetle geçsin ki, ahiret sabahına uyandığımızda bayram günümüz olsun. Bu duygu ve temennîlerle Ramazan Bayramınızı tebrik ederiz.

Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazzeli genç, bütün dünyadan 'özür' diledi

    Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi

    Hamas’a destek vize iptal ettirdi

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombaladı - Beyrut'ta göç dalgası başladı, eğitime ara verildi

    Akdeniz'e kuvvetli sağanak, İç Anadolu'ya fırtına uyarısı

    Myanmar'da art arta iki büyük deprem: 20 kişi öldü, acil durum ilan edildi - Deprem, Tayland'ı da vurdu!

    Trafikte ceza yağmuru başlıyor

    Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’e gözaltıya tepki

    Elektriğin ardından doğalgaza da zam yolda

    İstibdat değil, hürriyet kazanacak

    Adalet ve kalkınma krizi

    Başörtülüleri tacize tepki

    Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde hava nasıl olacak?

    Türkiye'den Güney Kore'ye taziye mesajı

    İBB soruşturmasında 12 şirkete daha el konuldu

    Zaman Kur'ân'ı eskitemez

    İstanbul - Bahçelievler'de çıkan yangında 6 araç zarar gördü

    Liyakate olan inanç zedelendi

    Taşkınlıklardan özenle kaçınalım

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gazzeli genç, bütün dünyadan 'özür' diledi
    Genel

    Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi
    Faruk ÇAKIR

    Hırsızı savunmak mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Salâten Tüncina duasını ihmal etmeyelim
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın bayramları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Rutin rutine mazeret olamaz…
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda kalpler ve diller ittihad ediyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu bayramda da gaflet bizi istilâ etmesin!
    Mehmet ÇETİN

    Fetih 29’dan 26. Sözün hatimesine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.