Ramazan fırsattır

Kim bire bin kazanmak ister? “Ben” diyorsanız Ramazan ayı bitmeden bu fırsattan faydalanın.

Kim geçmiş günahlarının affedilmesini ister? “Ben” diyorsanız işte müjde:”Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” 1

Kim ömrünü uzatmak ister? İşte fırsat. “Evet bir tek Ramazan seksen sene bir ömür semerâtını kazandırabilir.” 2 Kim beden sağlığını korumak ister? İşte Ramazan, beden ve ruh sağlığı için bulunmaz bir fırsattır.

Kim hayatından lezzet almak ister? “Eski neşemi kaybettim” diyenler, işte nimetlerin lezzetini hissettiren, yaşama sevinci veren Ramazan bunun için de fırsattır.

Kim hakikî bir şükür ve dua ile Allah’a yakın olmak ister? İşte fırsat!

Kim malının çoğalmasını ister? İşte zekât ve sadaka verme fırsatı.

Ramazan ayı boyunca böyle fırsatlar fırtınası devam ediyor. Gece gündüz rahmet kapıları açık ve bizim bu fırsatları yakalamamızı bekliyor. Sayılı günler tükenmeden siz de bu fırsatları yakalayın.

Dipnotlar:

1- Buharî

2- 29. Mektup, 7. Nükte