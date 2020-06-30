Cemalin güzel bir örneği: Catacanthus Böcekleri

Her Cemal ve Kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini göstermek ister.

Bazen bir kedide, bazen bir çiçekte, bazen de bir böcekte. Evet, bir böcekte. Tam da anlatmak istediği bir böcekti.

Catacanthus böcekleri. Her birisi ayrı bir sanatla yaratılmış ve sanki sırtlarında taşıdıkları kanatları değil de bir insan sureti. Bu böcek türü, nadir olarak görülen ve Asya ülkelerinde yaşayan tasarım harikası.

Genç bir biyolog olarak da insan olarak da dikkatini çok çeken bir böcek olmuştu. Saatlerce bilgisayarından bakarak, her bir çeşidini inceledi. Allah’ın sanatının büyüklüğünü sırtında taşıyan bu böcekler, tefekkürî birçok pencere açmıştı. Aklına gelen ise küçücük bir böceği bu kadar sanatla yaratan Rabbinin, kâinatı ne derece güzelliklerle yaratmış olmasıydı. “Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz” âyeti kulaklarında çınlıyordu. Gerçekten de Allah, ne güzel ve ne kadar özel yaratmıştı. Bir böcek, sanatın inceliğini, Allah’ın en güzel sanatçı olduğunu ne güzel göstermişti.

