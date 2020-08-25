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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

İlim Peygamberi

Merve İRİYARI
25 Ağustos 2020, Salı
Yeni bir dil öğrenmeyi çok seviyordu.

Yeni dil, yeni alfabe, yeni kelimeler... Bir çok yeni sıfatını kullanabilirdi. Japonca, öğrenmek istediği bir diğer dildi. 3 alfabeden oluşan ve her hecenin farklı bir sembolle gösterilmesi. Hem çok zor hem de çok eğlenceliydi.

Peygamber Efendimiz (asm) zamanında okuma yazma öğretilen kişilerin cezalandırmamasının ve o dönemde ilime ve dillere önem veren bir Peygamberimizin (asm) olması, dil öğrenmek için en güzel destekti. Okumak ve yazmak. İlim ve bilim. Tıpkı Ying ve Yang gibi birbirini tamamlıyordu. 

Bunları zihninden geçirerek Japonca “ありがとうございます(arigatou gozaimas)” yazarak Rabbine şükretti ve zihnini ilimle çalıştırmak için bir dilin irfanına daldı.

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