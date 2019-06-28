Yaz meyvesi Karpuz

İlk defa karpuz satan yere gitmişti. O kadar çok karpuz vardı ki...

Karpuz, yaz meyvesiydi. Çünkü yazın sıcak havalarda insan çok susuzluk hissettiği için Allah, serin sulu meyve karpuzu yaratmıştı. Boyları farklı, renkleri farklı olan karpuzları görünce daha çok şaşırdı. Çünkü Allah, her yarattığını çok ince yaratıyordu. Dünyanın her yerinde neye ihtiyacı varsa insanın, o kadar değişik karpuz oluyordu. Eve gelince annesinin yemekten sonra getirdiği karpuz içini ferahlatmıştı. Allah'a bu güzel nimet için çok teşekkür etti.



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