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15 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Kaçan olimpiyat madalyası

Misbah ERATİLLA
15 Ağustos 2021, Pazar
Mısır Judo Millî Takımı 1984 yılı Los Angeles olimpiyatlarında başarı çıtasını yüksek tutar ve olimpiyatlardan madalyalarla dönmek için uzun ve yoğun bir hazırlık dönemi geçirir.

Özellikle judo takımı sporcularından Muhammed Ali Rişvan’ın yüksek performansı sayesinde altın madalya almasına kesin gözüyle bakılır. Olimpiyatlara katılacak bütün Mısır takımları hazırlıklarını tamamlayarak Los Angeles’e gider. Nihayet müsabaka günü gelir ve olimpiyat müsabakaları başlar. İlk günden itibaren judo sporcusu Muhammed Ali Rişvan rakiplerini teker teker yenerek nihayet finale kalır. Finalde Japon rakibiyle karşılaşır. Muhammed Ali Rişvan müsabakanın daha başında Japon sporcunun bir puan gerisine düşer. Muhammed Ali Rişvan atağa kalkacağı sırada Japon sporcu birden sol bacağını tutar ve yürümekte zorlanır. Japon sporcunun sol ayağı topallar ve ayağının acısı yüzünde okunur. Müsabakanın daha başında Japon sporcunun tendonları yırtılmıştır. Japon sporcu ayağını çekmekte hatta kaldırmaktan dahi zorlanır. Buna rağmen acı içinde final müsabakasına devam eder. Muhammed Ali Rişvan’ın antrenörü Japon oyuncunun bacağındaki aksamayı görünce ona işaret ederek sol ayağına saldırması için onu uyarır. Muhammed Ali Rişvan antrenörünü duymazdan gelerek müsabakayı hiç atak yapmadan sürdürür. Antrenörünün bütün bağırmalarına rağmen Muhammed Ali Rişvan sonuç alacak hiçbir atakta bulunmaz. Müsabaka sonunda Japon sporcu altın madalyayı kazanır. Muhammed Ali Rişvan ise yenildiği için gümüş madalya alır. Müsabaka sonunda gazeteciler ona müsabakayı yüzde yüz kazanabilecekken neden hiç atak yapmadığını ve ülkesini bir altın madalyadan mahrum ettiğini sorarlar. Muhammed Ali Rişvan: “Benim dinim yaralıya vurmayı yasaklar. Eğer o durumdayken sol bacağına yüklenseydim sakat kalabilirdi. Madalya için bunu ona yapamazdım.” der. Bu haber kısa sürede gazete manşetlerine taşındı ve bu olay olimpiyatların önüne geçer. UNESCO Muhammed Ali Rişvan’ı bu davranışından dolayı “En Ahlâk Sahibi Sporcu Üstün Ödülüne” lâyık gördü. Haber Japon medyasında haftalarca manşetlerden inmedi. Daha sonra Japonların dâveti üzerine Muhammed Ali Rişvan Japonya’ya gitti ve krallar gibi karşılandı.

Böylece Muhammed Ali Rişvan’ın bu tavrından etkilenenler İslâm dinini incelemeye başladı. Hatta onun İslâmiyet’in gereği olarak sergilediği bu davranışından dolayı dünya genelinde elli bin kişinin Müslüman olduğu söylentisi yayıldı. Müslüman olanlardan biri de Japon Riko Hanımdır. Riko Hanım Muhammed Ali Rişvan’a âşık olur ve evlenir. İskenderiye’ye yerleşerek hayatlarını orada devam ettirirler.

Bediüzzaman Hazretleri bundan yüz yıl önce bu günleri okuyarak İslâmiyet’in dünyada hayranlık uyandıran bir din olması için davranışların ve yaşantıların buna örnek teşkil etmesi gerektiğini Münâzarât isimli eserinde yazar. Mısırlı judocu Muhammed Ali Rişvan’ın “Benim dinim yaralıya vurmayı yasaklıyor.” sözü çok büyük bir etki yapmıştı. Görünen o ki kitap sayfaları arasında kalan doğruların yer altında saklı binlerce ton altın gibi hiç kimseye faydası yoktu.

Bediüzzaman Hazretleri Münâzarât eserinin 259. sayfasında: “Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyet’e girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyet’e dehalet edecekler. Eğer biz doğru İslâmiyet’i ve İslâmiyet’e lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dâhil, bu sırdandır ki, herkeste din-i hakkı bulmak için bir meyl-i taharrî uyanmıştır. Demek istikbalde nev-i beşerin din-i fıtrîsi İslâmiyet olacağına beraatü’l-istihlâl vardır.” der. 

İnandığı gibi yaşayan Muhammed Ali Rişvan belki olimpiyat oyunlarında altın madalyayı kaybetti; ama gönüllerde öyle unutulmaz bir insanlık madalyası aldı ki insanlık var olduğu sürece onun bu hikâyesi unutulmayacaktır.

Kaynak: 

https://www.youtube.com/watch?v=NBURKVRAVeQ

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