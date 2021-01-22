"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

Şükran Akidil’in kimsesizliği

Misbah ERATİLLA
22 Ocak 2021, Cuma
Şükran Akidil’in üç yaşında annesi daha sonra da babası vefat eder.

İsmi Bedi-ül Cemal iken yanlarında büyüdüğü ailesi ona Şükran ismini verdi. Hayat yolunda yılmadan değneksiz, desteksiz ve yüreği yaralı olarak yoluna devam etti. Erken yaşta vefat eden anne babasının sıcaklığını hiçbir dost ve arkadaşı dolduramadı. Her nefesinde şefkat ve güven açlığını hissetti. 

Şükran Akidil, Bediüzzaman Hazretleri’nin Gençlik Rehberi isimli eserinde adı geçen hapishanenin karşısındaki Eskişehir lisesinde okudu. Bediüzzaman Hazretleri Gençlik Rehberi’nde o lise ile ilgili ,“Bir zaman, Eskişehir Hapishanesi’nin penceresinde, bir Cumhuriyet Bayramı’nda oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Birden, manevî bir sinema ile elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki, o elli altmış kızlardan ve talebelerden kırk ellisi, kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve on tanesi, yetmiş seksen yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar kat’î müşahede ettim. Onların o acınacak hallerine ağladım” yazıyordu. 

Şükran’ın okuduğu lisenin karşısındaki hapishane neden bilinmez, ama hep dikkatlerini çekmişti. Hapishaneye bakarak “Allah’ım haksız yere yatanlara sen yardım et” diye yüreğiyle hep onlara duâ ederdi. Şükran lise yıllarında millî bayram provalarını okul bahçesinde yaparlardı. Bayram giysileri kısa beyaz çorap, beyaz bluz ve siyah şort bayram giysileriydi. Bediüzzaman Hazretleri bu kız öğrencilerin elli yıl sonraki hallerini görüp onların kurtuluşu için duâ edişini Şükran yıllar sonra Risale-i Nurla tanıştığında öğrenmişti. Şükran’ın çocukluğunda Kur’ân’ı öğrenmenin yasak olduğu yıllardı. Risale-i Nurlar’ı tanıdıktan sonra defter kalem alarak bir öğrenci gibi çalışarak Kur’ân okumayı öğrendi. Yasin-i Şerifi ezbere okumak en büyük arzusuydu. Öyle çok çalıştı, ama bir türlü öğrenemedi. Yasin-i şerifi bir gece rüyasında ezberledi. Şükran hayatın dikenli yollarında yürürken yüreğinde sevgi çiçeklerini yetiştirecek bir toprak bulamaz. Ta ki bir gün boş ve yaralı yüreğiyle bir Risale-i Nur sohbetine katılıncaya kadar. O gün yüreğindeki karabulutlar yavaş yavaş uçup gider. Çorak gönül toprağında sevgi çiçekleri açmaya başlar. Kimsesizliğin derin kuyusundan “hasbunallah ve ni’menel vekili” ne demek olduğunu Risalelerde okuyarak öğrenir. Risale-i Nur okudukça kâinata meydan okuyabilecek bir imana sahip olduğunu hissedecek duruma gelir. Böylece yüreğinde taşan imanı çevresine huzur ve mutluluk vermeye başlar. Gerçek sahibinin Allah olduğunu bilir ve anlar. Yüreğinde taşan huzur ve mutluluğun sebebinin elinden düşürmediği Risale-i Nur ve Cevşen duâsına borçlu olduğunu bilir. 

Şükran Akidil’in dayısı Abdurrahman Türe, Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili Şükran’a “başsavcı bir Cuma günü Eskişehir’in en büyük çarşı camiinde Bediüzzaman Hazretleri’ni görünce öfkeyle hapishane müdürünü cezalandırmak için hemen camiden ayrılır. Bediüzzaman Hazretleri’nin hapiste olduğunu görünce uzun süre kendine gelemez. Bu ve buna benzer olaylar hâkimler ve savcılar arasında “bu hale akıl sır erdiremiyoruz” niye söylenirken halk ise ona yapılan zulmü nefretle karşılardı” diye anlatırdı. Şükran dayısının anlattıklarıyla büyüdü ve Bediüzzaman Hazretleri’nin sevgisi her geçen gün daha da yüreğinde yer tuttu.

Şükran Akidil’e “bize hayat hikâyeni anlat” dediklerinde “beni en iyi şiirlerimden öğrenebilirsiniz” diye şiirle hep ilgilendi. Şükran’ın eşi İbrahim Akidil, Rusya ihtilâli olduğunda on yaşındaydı. Akrabalarıyla Türkiye’ye göç eden bir ailedendi. İbrahim Akidil de hanımı Şükran gibi o da zor hayat şartları içinde büyümüş biriydi. Şükran Akidil, Risale-i Nurlar’ı tanıdıktan sonra elinden kitapları bir daha düşürmedi. Bir dairesini Nur medresesi yaparak huzur bulduğunu söylerdi. Şükran Akidil, 1928 yılında Eskişehir’de doğdu. 29.12.2009’da hayırlı bir sonla vefat etti.

Kaynak: Yasemin Güleçyüz- Şefkat Kahramanları sayf: 232-236.

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gıda fiyatları niye artıyor?

    Okullar ‘kontrollü’ bir şekilde açılmalı

    Uzaktan çalışma kabusa dönüştü

    Bu ateş hepimizi yakar

    Esnaf yardımlarına banka hacizi

    Küresel salgının son 24 saati

    Türkiye'de iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi

    Endonezya'daki arama çalışmaları sona erdi

    ABD'de son 24 saatte 190 bin vaka ve 4392 ölüm gözlemlendi

    Uygurların evleri niye basılıyor?

    KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem

    Kamu vicdanını yaralayan yargı kararları var

    Mısır’da OHAL 15'inci kez uzatıldı

    Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem oldu

    'Türkiye ve AB'de daha iyi bir atmosfer mevcut'

    İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

    Berberoğlu için AYM’den yine ihlâl kararı

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 97 milyon 310 bini aştı

    ABD Hazine Bakanı'nın özel kalem müdürü bir Türk olacak

    Hindistan, Çin ve Güney Kore'de salgın ne durumda?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ABD sistemi ve Biden
    Cevher İLHAN

    AKP iktidarı Türkiye’yi taşıyamıyor...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gıda fiyatları niye artıyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Uygurlar: İnsanlığın son imtihanı!
    Şükrü BULUT

    Çin vebası ne zaman bitecek...
    Ahmet BATTAL

    Ben yapmadım, elim yaptı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dindar iktidar” Çin’e bir şey demeyecek mi?
    Misbah ERATİLLA

    Şükran Akidil’in kimsesizliği
    Faruk ÇAKIR

    Rüzgâr ekmeyelim ki...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.