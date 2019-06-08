Bugün mutfağı toparlarken yerde ufak bir çekirdek gördüm. Bu bir elma çekirdeği imiş.

Çöpe atmak için elime aldığımda, atılmaya razı olmadığını ve ondaki san’atı, güzelliği düşünmemi istedi benden.

O küçücük sandukçası içinde gizlediği âlemin kapılarını açtı bana.

Evet, o küçücüktü, ama içinde kâinat genişliğinde bir âlem gizli idi. Elma ağaçları ile dolu, Cennet sonsuzluğunda yayılan bir âlem....

O bir pencere oldu ve beni Cennete uçurdu adeta. Orada sümbüllenip açıldı ve huri misali süslenmiş, Cennet gelinlerine dönüştü, içinde gizli ağaççıklar.

Ellerinde pembenin en tatlı rengine boyanmış demet demet çiçekler ve tükenmez lezzetlerle dolu elmalarla, bana buyur diyerek, Allah adına ikramlarını sunmaya çalışıyorlardı.

O çekirdekçiğin dünyada bize açılan penceresi küçüktü belki, ama görmesini bilen gönül ehline zerreden daha küçük nice pencereler var ki, sonsuz âlemleri açabilir, manâ iklimlerine...

O çekirdekçik de, küçücük kalbinden, öyle bir pencere açtı ki bana, hani Cennete gitsem, “daha önce de görmüştüm” diyeceğim.

Görmek, iç âlemlerindeki hissiyatlara dokunup, onların elindeki hikmet ballarından tatmadıkça, sadece renk ve şekilden ibaret görüntüler olarak kalır ve gerçek maksadına ulaşamaz.

Bir bulut, bir damla yağmur, bir çiçek, bir kedi, bir kuş der, manâ-i ismi ile bakar, manâ-i harfi içindeki geniş âlemlere ulaşamazsın.

Hayat; görmesini bilen, onu bütün hissiyatı ile tartıp, anlamını hissedebilenlere öyle kapılar açar ki, bir elma çekirdeğinden geçip, Cennet gibi âlemlere varıp, sonsuz saadetleri yaşayabilirsin.

İnsan denilen kitabın gizli satırlarından, en ince anlamları bulabilirsin, masum, günahsız bir bebeği seyrederken.

Bu bir nimettir. Rabbinin ihsanlarının farkında olmaya çalışarak, bütün idrak ve anlayış pencerelerini açıp, şükür ve teşekkür ile O’ndan gelenleri karşılamak.

Rabbim bize verdiği güzel, emsalsiz kabiliyetleri, O’nu daha çok anlamamıza ve sevmemize yöneltecek mecralarda sümbüllendirsin inşallah. En güzel insan sıfatına lâyık, Peygamberimiz’in (asm) sancağı altında toplanan bahtiyarlar arasına dahil etsin. Amin...

(Bizim Aile, Haziran 2019 sayısından alınmıştır.)

