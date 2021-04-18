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18 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

ABD’nin, Afganistan’dan çekilme kararı

Muhammet ÖRTLEK
18 Nisan 2021, Pazar
ABD birlikleri 2001 yılından beri yaklaşık 20 yıldır Afganistan’da bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 15 Nisan 2021’de Afganistan ziyareti önemli. Blinken, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Ghani’yi ziyaretinde, Başkan Joe Biden’ın, Afganistan’daki ABD birliklerini 11 Eylül 2001 tarihli terör olaylarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül 2021’e kadar geri çekeceklerinin mesajını iletti. Ayrıca Blinken “ABD-Afganistan ortaklığı değişiyor. Ancak ortaklık sürüyor” diyerek, Afganistan’daki yerel unsurlara göndermede bulundu. Biden’ın ise, birliklerin geri çekilme kararının, ABD’nin en uzun süren savaşını sona erdirme niyetinde olduğuna işaret ediliyor.

Alman haber kanalı Deutsche Welle (DW)’ye göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin geri çekilme stratejisinin Taliban ile yapılan bir anlaşmayı ihlâl ettiğini bildiriyor. ABD’nin daha önce Katar’ın başşehri Doha’da 1 Şubat 2020’de, Taliban ile yaptığı anlaşma uyarınca Afganistan’daki bütün askerî birliklerini 1 Mayıs’a kadar çekmeyi öngör-müştü. Rus yetkililer, geri çekilmenin 11 Eylül’e uzatılmasının, bölgedeki şiddeti arttırabileceğine dikkat çekiyor. Dolayısıyla Afganistan iç müzakerelerini başlatma sürecinin aksayabileceği kaydediliyor.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de Twitter hesabından “Afganistan İslâm Emirliği, Doha Anlaşması’nda belirtilen tarihte bütün yabancı kuvvetlerin geri çekilmesini istiyor” ifadesini paylaştı. Anlaşma’nın ihlâl edilmesi ve yabancı güçlerin belirtilen tarihte ülkeden çıkış yapmaması halinde, sorunların derinleşerek artacağı ve Anlaşma’ya uymayanların sorumlu tutulacağı aktarılıyor. Afganistan hükümetinden bazı isimlerin de konuya yönelik eleştirilerde yaptıkları basına yansıyor.

Biden da geri çekilme kararını “ABD tarihinin en uzun savaşında, askerlerimizin eve dönme zamanı geldi. Geri çekilme için ideal şartları oluşturma umuduyla, farklı bir sonuç bekleyerek Afganistan’daki askerî varlığımızı sürdürme döngüsünü devam ettiremeyiz. Şu anda Afganistan’daki ABD kuvvetlerinin varlığına şahitlik eden dördüncü ABD Başkanıyım. Bu sorumluluğu benden sonraki Başkana devretmeyeceğim” şeklinde savunuyor.

BM’nin raporlarında 2021 yılının ilk üç ayında Afganistan’da yaklaşık 1800 sivilin yaralandığı ve öldürüldüğü belirtiliyor. Tabi ki bunlar resmî istatistiklere kaydedilenler. BM, sivil kayıpların yüzde 43.5’inin Taliban militanlarından kaynaklandığını ve kayıplara başta İslâm Devleti örgütü ile diğer grupların da sebep olduğunu aktarıyor. Elbette çekilme kararı tartışmalarına, ilerleyen süreçte Afganistan’daki farklı grupların da katılacağı yorumlanıyor.

Başkan George W. Bush ve evanjelik öğretilere sahip bazı kişilerce başlatılan Afganistan işgalinin sonuçsuz kaldığı, geride kan ve göz yaşı bıraktığı bir gerçektir. Geri çekilme kararı hakkında, ABD’nin Ortadoğu’daki bir çok askerî üslerinin varlığını devam ettirmesine rağmen, 2001’de ilân edilen Büyük Ortadoğu Projesi’ni Afganistan’da finanse edemeyecek duruma geldiği değerlendiriliyor.

ABD’nin 11 Eylül 2001 terör olayları ile başlayan Afganistan’daki misyonun, bugün gelinen noktada amacına ulaşmadığı anlaşılıyor. ABD’nin de ekonomik problemler ve Covid-19 salgınının getirdiği sosyo-ekonomik sorunlarla başa çıkabilmek için, Afganistan gibi 20 yılda kendilerince istenilen sonucun elde edilememesi ve maliyeti yüksek bir sahadan geri çekilme kararının alınmasında etkili olduğu muhtemeldir. 

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