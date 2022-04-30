Abdülbakî Çimiç’e Mükâleme Niyetiyle: “Lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım”

Gazetemiz yazarlarından Abdülbakî Çimiç’in, Bedîüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nurlar hakkında belgelerle veya tarihi vakıalarla izahlı seri haldeki yazıları takdire şâyandır.

“Lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım”

Çimiç’in gazetemizde 28 Nisan 2022’de yayınlanan “lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım” başlıklı makalesi hem yazıldığı dönem için hem de günümüze bakan yönüyle de dikkat çekiyor.

Elbette Çimiç, Nursî’nin “lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım, tespitleriyle Medresetü’z Zehrâ’nın üç dilde eğitim vereceğini belirtiyor. Kürtçeyi mahallî dil, Arapçayı ilim ve iletişim dili, Türkçeyi de resmî ve siyasî dil olarak kabul etmiştir diyebiliriz” şeklinde değerlendiriyor. Bu hususta Çimiç’in tespitlerine katılıyorum.

Bendeniz de, konuyu daha önce Köprü Dergisi ve Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi’nde ele almıştım.

“Nursî’nin ‘lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz ve Türkî lâzım kılmak’ cümlesiyle 1909 ve 1910’larda gündeme getirdiği herkesin kendi lisanını konuşabilmesi, yayın yapabilmesi, öğrenebilmesi, eğitim alabilmesi, hürriyeti, ancak Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde çıkartılan Uyum Paketleri/Yasaları ile sağlanabilmiştir (Köprü, Sayı 141, Kış 2018).

26 Mart 2002 tarihli II. Uyum Paketi (4748 Sayılı Yasa) ile Basın Kanunu’nun 16. maddesi’nin 5. fıkrası’ndaki “kanunla yasaklanmış herhangi bir dille yayın yapılmasına ilişkin hüküm kaldırılmıştır.

3 Ağustos 2002 tarihli III. Uyum Paketi (4771 Sayılı Yasa) ile Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, Türk vatandaşlarınca geleneksel kullanılan farklı dil ve diyalektlerin öğrenilmesindeki sınırlamalar kaldırılmış, Radyo ve Televizyon Kurumları Kuruluş ve Yayın Kanunu’nda yapılan değişiklikle ise, bu dillerde ve diyalektlerde yayın yapılmasına imkân tanınmıştır.

19 Haziran 2003 tarihli VI. Uyum Paketi (4928 Sayılı Yasa) ile Radyo ve Televizyon Kurumları Kuruluş ve Yayın Kanunu’nda yeniden değişikliğe gidilmiş ve bu çerçevede Türk vatandaşlarınca günlük yaşamda geleneksel olarak kullanılan farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması imkânının hem kamu hem de özel radyo ve televizyon kuruluşları vasıtasıyla sağlanması yasal güvenceye kavuşturulmuştur.

30 Temmuz 2003 tarihli VII. Uyum Paketi (4963 Sayılı Yasa) ile Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun’da da değişikliğe gidilmiş ve bu çerçevede Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesine yönelik olarak, ayrı bir bina tahsis edilmeksizin, mevcut kurslarda öğrenimine imkân sağlanmıştır (Hukuk ve İktisat Araştırmaları, Cilt 6, No 2, 2014). Bu imkân daha sonra üniversitelerde bölümler açılarak genişletilmiştir.

Uyum Yasaları ancak AB üyelik sürecinde Birinci (Müspet) Avrupa’nın da yönlendirmesiyle çıkartıldığı ileri sürülüyor. Böylece Nursî’nin hedefine toplumsal anlamda yaklaşık 100 yıl sonra ulaşılmıştır. Daha hızlı olmamız gerekmez mi? Ne dersiniz?