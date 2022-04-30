"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Abdülbakî Çimiç’e Mükâleme Niyetiyle: “Lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım”

Muhammet ÖRTLEK
30 Nisan 2022, Cumartesi
Gazetemiz yazarlarından Abdülbakî Çimiç’in, Bedîüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nurlar hakkında belgelerle veya tarihi vakıalarla izahlı seri haldeki yazıları takdire şâyandır.

“Lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım”

 

Çimiç’in gazetemizde 28 Nisan 2022’de yayınlanan “lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım” başlıklı makalesi hem yazıldığı dönem için hem de günümüze bakan yönüyle de dikkat çekiyor. 

Elbette Çimiç, Nursî’nin “lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım, tespitleriyle Medresetü’z Zehrâ’nın üç dilde eğitim vereceğini belirtiyor. Kürtçeyi mahallî dil, Arapçayı ilim ve iletişim dili, Türkçeyi de resmî ve siyasî dil olarak kabul etmiştir diyebiliriz” şeklinde değerlendiriyor. Bu hususta Çimiç’in tespitlerine katılıyorum.

Bendeniz de, konuyu daha önce Köprü Dergisi ve Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi’nde ele almıştım. 

“Nursî’nin ‘lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz ve Türkî lâzım kılmak’ cümlesiyle 1909 ve 1910’larda gündeme getirdiği herkesin kendi lisanını konuşabilmesi, yayın yapabilmesi, öğrenebilmesi, eğitim alabilmesi, hürriyeti, ancak Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde çıkartılan Uyum Paketleri/Yasaları ile sağlanabilmiştir (Köprü, Sayı 141, Kış 2018).

26 Mart 2002 tarihli II. Uyum Paketi (4748 Sayılı Yasa) ile Basın Kanunu’nun 16. maddesi’nin 5. fıkrası’ndaki “kanunla yasaklanmış herhangi bir dille yayın yapılmasına ilişkin hüküm kaldırılmıştır.

3 Ağustos 2002 tarihli III. Uyum Paketi (4771 Sayılı Yasa) ile Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, Türk vatandaşlarınca geleneksel kullanılan farklı dil ve diyalektlerin öğrenilmesindeki sınırlamalar kaldırılmış, Radyo ve Televizyon Kurumları Kuruluş ve Yayın Kanunu’nda yapılan değişiklikle ise, bu dillerde ve diyalektlerde yayın yapılmasına imkân tanınmıştır.

19 Haziran 2003 tarihli VI. Uyum Paketi (4928 Sayılı Yasa) ile Radyo ve Televizyon Kurumları Kuruluş ve Yayın Kanunu’nda yeniden değişikliğe gidilmiş ve bu çerçevede Türk vatandaşlarınca günlük yaşamda geleneksel olarak kullanılan farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması imkânının hem kamu hem de özel radyo ve televizyon kuruluşları vasıtasıyla sağlanması yasal güvenceye kavuşturulmuştur.

30 Temmuz 2003 tarihli VII. Uyum Paketi (4963 Sayılı Yasa) ile Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun’da da değişikliğe gidilmiş ve bu çerçevede Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesine yönelik olarak, ayrı bir bina tahsis edilmeksizin, mevcut kurslarda öğrenimine imkân sağlanmıştır (Hukuk ve İktisat Araştırmaları, Cilt 6, No 2, 2014). Bu imkân daha sonra üniversitelerde bölümler açılarak genişletilmiştir.

Uyum Yasaları ancak AB üyelik sürecinde Birinci (Müspet) Avrupa’nın da yönlendirmesiyle çıkartıldığı ileri sürülüyor. Böylece Nursî’nin hedefine toplumsal anlamda yaklaşık 100 yıl sonra ulaşılmıştır. Daha hızlı olmamız gerekmez mi? Ne dersiniz?

Okunma Sayısı: 678
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • İsmail Atak Cebecili

    30.4.2022 13:58:20

    Evet, anlaşılmaz ve kabul edilemez şekilde, AB'ye girişimiz gecikmektedir. Bu gecikmenin kaynağı bizde mi, Avrupa'da, ABD'de mi yeterli bilgiye sahip değiliz. Hz. Bediüzzaman, bu konularda da çağdaşlarından çok ilerdedir. İslamcılara rağmen, medeniyetin ve insanlığın ulaşabildiği ortak değerlerin yanındadır.

  • Said Yazar

    30.4.2022 04:30:16

    Tebrik ve teşekkürler.Seviyeli bir ilmî katkı olup Yeni Asya Gazetesi de bu zemine katkı sunduğu içinde takdiri hak ediyor.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

''Kibir ve enaniyet en büyük engel''

''Sokaklar sandığı iple çekiyor''

Yeni Asya’dan mahkûmlara Ramazan hediyesi

Şırnak'ta bir askerimiz şehit oldu

Hindistan ve Pakistan'da aşırı sıcak hava etkili oluyor

Paris'teki toplantıda Suriye'deki durum görüşüldü

Elon Musk, 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Nevşehir’de çocuk iftarı neşesi

Vatandaş iktidar partisi AKP'ye seslendi: BİZİ OY TORBASI SANMAYIN

Bu kadar yanlış bilinçsiz yapılamaz

Türkiye Avrupa Konseyi’nden ihraç edilir

Filmin sonu böyle bitti

Fenerbahçe, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

İkinci el ayakkabı satışı patladı

Merkez yabancıya sıfır faizle TL verecekmiş

Otobüsçüler: Pahalı biletin sorumlusu biz değiliz

Türkiye'de koronavirüs gündemiyle son 24 saat

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Önemli olan demokrasi için güç birliği

Ürün azalacak, fiyat artacak

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Sadece Kavala mı?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
H. Muharrem OKUR

Medrese-i Yusufiyelerde bayram
Rüstem GARZANLI

Risale-i Nur talebelerinin acı günü
Cevher İLHAN

“Manipülasyon ve çarpıtma” ikrarı…
Risale-i Nur'dan

Zekât, bereketi celp, belâyı def eder
Sebahattin YAŞAR

‘Gideceğiz’ değil, ‘gidiyoruz’
Genel

Vatandaş iktidar partisi AKP'ye seslendi: BİZİ OY TORBASI SANMAYIN
Mehmet ÇETİN

Aklıma yatmıyor!
Cenk ÇALIK

Oruçla ilgili müjdeli hadisler...

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.