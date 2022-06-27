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27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Mısır, Bahreyn, Ürdün zirvesi ve KİK+3

Muhammet ÖRTLEK
27 Haziran 2022, Pazartesi
Ortadoğu’da Mısır, Ürdün ve Irak arasındaki Yeni Levant girişiminin ardından, bölgede yeni bir işbirliği Mısır, Bahreyn ve Ürdün arasında geliştirilmeye çalışılıyor.

Mısır, Bahreyn ve Ürdün’ün liderleri 19 Haziran 2022’de Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrindeki zirvede bir araya gelerek “uluslararası ve bölgesel zorluklara karşı üç ülkenin bağlarının en yüksek seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini” bildirdiler.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdul Fettah El-Sisi “üç ulusun ortak çıkarları için ortak Arap eylemini hızlandıracaklarını” belirtiyor. Bahreyn Kralı Haman Bin İsa El-Halife ve Ürdün Kralı II. Abdullah da “Mısır ile işbirliğini stratejik ortaklık düzeyine yükseltmeyi amaçladıkları” basın açıklamasında yer aldı. Birde zirvede liderler “bölgesel istikrar, uluslararası gelişmelerin etkisiyle bölgesel güvenlik, benzer kaygılar ve bölgede dengenin yeniden sağlanmasında” ortak noktada buluşuyorlar.

Zirveye katılan liderler Mısır, Irak, Ürdün ve ABD ile birlikte Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) liderleri arasında 16 Temmuz 2022’de Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde yapılacak toplantıya “KİK+3” formülüyle katılacaklar. Üç lider de Şarm El-Şeyh’te yaptıkları görüşmelerin, bir anlamda Cidde’deki toplantının ön çalışması olduğuna işaret ediyorlar. Üç ülkenin, KİK+3’teki zirvede bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi, İran’ın tehditlerinin caydırılması, insan haklarının geliştirilmesi, Ukrayna’daki savaşla gündeme gelen küresel enerji sorununu ve gıda güvenliği konularının tartışılacağı üzerinde duruyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın 13-16 Temmuz 2022’de gerçekleştireceği Ortadoğu turu, KİK+3 toplantısını daha da önemli kılıyor.

KİK+3’ü önemli kılan bir diğer gelişmede, Biden’dan önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın 20 Haziran’da Mısır’ı, 21 Haziran’da Ürdün’ü ve 22 Haziran’daki Türkiye ziyaretleridir. Bin Salman’ın Cidde toplantısından sonra da Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Cezayir’i de kapsayacak bir geziye çıkacağına ihtimal veriliyor.

Bilindiği üzere Türkiye, Mısır’da 3 Temmuz 2013’te Müslüman Kardeşler’e yapılan darbeye karşı duruşu ve Temmuz 2017’de Katar’a uygulanan ekonomik ambargo nedeniyle Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerinde gerginlikler yaşanmıştı. Suudi Arabistan’ın El-Ula şehrinde 5 Ocak 2021’deki KİK toplantısında imzalanan anlaşma ile Katar’a yönelik ekonomik ambargo kaldırılmıştır. El-Ula Anlaşması’ndan sonra Türkiye, bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurma girişimlerini başlatmıştır. 

Önce Mısır’la ilişkilerde başlayan yumuşama, sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan 2022’de Suudi Arabistan ziyareti, daha sonra Cumhurbaşkanı’nın geçtiğimiz Ramazan ayında bu ülkeye Umre ibadeti için gitmesi gibi gelişmeler yaşanmıştır. Benzer gelişmeler BAE için de geçerlidir. Bin Salman’ın 22 Haziran’daki Türkiye ziyareti de hem ilişkilerin yumuşamasına ve geliştirilmesine hem de KİK+3 zirvesi öncesi fikir teatisine yorumlanmaktadır.

ABD’nin 15 Ağustos 2021’de Afganistan’dan çekilmesinin ardından, ABD’nin ve bölge ülkelerinin İran’a ve vekili gruplara karşı yeni bir politikaya yönelmesinin de Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşmasında etkili olduğu düşünülüyor.

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