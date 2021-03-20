Mısır’ın bölgedeki girişimleri

Türkiye ve Yunanistan bir süredir ilişkilerin düzeltilmesi için görüşmelerde bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin nezdinde devam eden istikşafi görüşmelerin 62’ncisi 16 Mart 2021 tarihinde Atina’da gerçekleştirildi. Aynı durum Mısır için de geçerli. Türkiye-Mısır ilişkileri, Müslüman Kardeşler’in Hürriyet ve Adalet Partisi’nin iktidardan darbe ile uzaklaştırıldığı 3 Temmuz 2013’ten bu yana sorunluydu. Darbenin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El-Sisi’nin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile imzaladığı bir dizi anlaşma Doğu Akdeniz’de, Türkiye karşıtı bloğu güçlendirmişti. Bunun sahaya yansımalarını Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında görmüştük. Bugünlerde Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi için öncelikle diplomatik seviyede çalışmaların yürütüldüğü belirtiliyor.

Mısır basınında da Sisi’nin demeçlerinden hareketle “Mısır’ın istikrarını korumak, bölgenin istikrarının anahtarıdır. Yine Ortadoğu’nun istikrarı Mısır’ın istikrarını güçlendiriyor. İç istikrar, anavatanların istikrarı, bölge istikrarı” vb. vurgulamaları, Mısır’ın bölge ülkeleriyle sorunlu olan ilişkilerini düzelteceğine yorumlanıyor.

Ahram Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden Muhammed Ezz El-Arab’ın 10 Mart 2021’deki değerlendirmesi, Sisi’nin istikrar söylemini vurguluyor. El-Arab, değerlendirmesinde “Mısır, Libya’da çatışan taraftar arasında bölgesel güçtür. Libya’nın yeni Başbakanı Abdul Hamid Dbeibah’ın ilk yurtdışı ziyareti için 18 Şubat 2021’de Kahire’ye gelmesi” buna delil gösteriliyor. Ziyarette Mısır’ın, Libya’da güvenliğin sağlanması, devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması ve yabancı askerî birliklerin ülkeden çekilmesini desteklediği bildirildi.

Lübnan’la ilgili olarak El-Arab “Sisi ve Başbakan adaylarından Saad Hariri’nin 3 Şubat 2021’deki görüşmelerinde, Mısır’ın, Beyrut Limanı patlaması ve Covid-19 salgını sırasında Lübnan’a verdiği destek dile getirilmiştir. Hariri’nin “Mısır’ın Arap dünyasında barışı sağlamanın ana direği” olarak gördüğü de belirtiliyor.

El-Arab, Mısır’ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin güvenliğini güçlendirdiğini kaydediyor. Sisi’nin önce 7 Şubat 2021’de KİK Genel Sekreteri Nayef El-Hajraf ve sonrasında 11 Şubat 2021’de Suudi Bakan Issam bin Saeed’le görüşmesine önem atfediyor.

Her iki görüşmenin Kahire, Riyad ve Abu Dabi’nin Ortadoğu’da istikrarı destekleyen stratejik üçlü ortak olduğu belirtiliyor.

Mısır’ın Irak ve Ürdün’le ilişkilerinin ilerletilmesine de değinen El-Arab “üç ülkenin ortak çabalarının bölgede Yeni Doğu veya Yeni Levant” şeklinde tanımlandığını bildiriyor. Üç ülke arasında 8 Şubat 2021’de yapılan görüşmelerde “enerji, ekonomi, yatırım alanlarında işbirliğini arttırma konusunda anlaşmaya varıldığı” ifade ediliyor.

Yine Sisi’nin, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile 10 Şubat 2021’deki görüşmesinde “güvenlik ve terörizmle mücadele”nin ele alındığı basına yansımıştı.

Arap ülkeleri arasında güvenlik ve istihbaratın kurumsallaştırılması da söz konusu. Sisi’nin 1 Şubat 2021’de Arap İstihbarat Forumu Genel Merkezi’nin açılışındaki konuşmasında “Arap ülkeleri, terör örgütlerinin artan tehlikesi ve organize suçun yayınlaşması gibi alanlarda işbirliği ve ortak güvenlik için koordinasyon gerektiren çok sayıda tehditle karşı karşıyadır” diyerek konuya dikkat çekiyor.

El-Arab “komşu ülkelerin Arap ülkelerinin içişlerine müdahalelerinin kabul edilemeyeceğini” aktarıyor. Buna “Libya, Yemen, Suriye ve Irak’taki çatışmaların uzamasını” örnek gösteriyor.

Atina’da 11 Şubat 2021’de “Akdeniz’den Körfez’e Dostluk, Barış ve Refah İnşa Etmek” başlıklı “Dostluk Forumu” düzenlendi. Forum’da Arap ve Avrupa (Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi) terörizm ve aşırılıkla mücadele etmek, güvenlik ve istikrar çabalarını desteklemek, Covid-19 salgını ile mücadele ve devletlerin içişlerine müdahale etmemek başlıklarının ele alındığı belirtiliyor.

Türkiye ile Mısır arasında devam ettiği bildirilen alt düzey görüşmeler esnasında, Mısırlı yetkililer ve Sisi’nin Libya, Lübnan, KİK, Suudi Arabistan, Irak, Ürdün ve Dostluk Forumu’ndaki ülkelerle görüşmeler yaparak işbirliğini ilerletme çabaları görülüyor. Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzeltilme sürecinde, Mısır’ın bölge ülkelerinin desteğini almaya çalışarak elini güçlendirme gayretinde olduğu muhtemeldir.