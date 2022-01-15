Ödemiş, İzmir, Manisa ve Uşak’ın Nur kahramanlarına binler tebrikler

Gazetemizde, bana emanet edilen bu köşede, sizlere uluslar arası ilişkiler ve dış politikadaki gelişmeleri elimden geldiğince arz etmeye çalışıyorum. Bugün malûm yazı uslûbumun dışına çıkarak, sizlere çok daha önemli bir konu olan Ödemiş, İzmir, Manisa ve Uşak kahramanlarının muazzam Risale-i Nur hizmetlerinin çok küçük bir bölümünden bahsedeceğim.

Bilindiği üzere “Güzel İzmir”, eskiden beri Yeni Asya Risale-i Nur hizmetlerine öncülük eden şehirlerimizden. Buradaki sadık ve muhterem Nur Talebeleri’nin dâveti üzerine, gazetemiz yazarları Cevher İlhan, İlimdar Kaya, bendeniz ve sarsılmaz Nur Talebesi Hüseyin Ateş Beyler ile birlikte Ankara’dan yolculuğumuz 31 Aralık 2021 günü başladı.

İzmir’den dâvetin geldiği andaki heyecanımızı, yolculuğumuzda da hissetmiştik. Çünkü Covid-19 pandemisinin getirdiği kapanmalardan dolayı, neredeyse iki yıldır farklı hizmet mahallerine ziyaretlerin oranı da oldukça azalmıştı. Yine korona salgınına karşı alınan muhtelif tedbirlerin ülke çapında olumlu sonuçlar vermesi, her alanda olduğu gibi okuma programı için de bir fırsat olmuştu. Elbette bu fırsat ilk olarak, yine Nur hizmetlerine öncülüğüyle bilinen İzmir’deki ağabey ve kardeşler tarafından değerlendirildi.

Salihli’ye ulaştığımızda, üç günlük programımız gereğince Salihlili ağabeyler, İlimdar Kaya Bey’le birlikte 31 Aralık akşamındaki Nur sohbeti için Manisa’ya gittiler. Bizler de, Bozdağ üzerinden yolumaza devam ederek Ödemiş’teki akşam sohbetine yetişmiştik. Bizleri, Ödemiş’in Nur hizmetkârlarından Halil Karademir Ağabey karşıladı ve ev sahipliği yaptı. Halil Karademir Ağabey, Ödemiş’e bizden önce gelen İzmir Yeni Asya Temsilcisi Hasan Şen, nam-ı diğer Demokrat Mehmet Tabak, İsmail Mermer, Necdet Şimşek, Mesut Saka ve Abdülbasir Şeker Ağabeylerle bir araya getirdi. Sonra Ödemiş Yeni Asya hizmet merkezinde, Ödemiş ve çevre köylerden teşrif eden Nur Talebeleri ile buluşup, Nur sohbetlerine başladık. Cevher İlhan Bey’in dersi büyük ilgi gördü ve dersin Fatihası saat 23:30 sularında okundu. Ancak ders, yapılan katkılar ve sorularla daha da uzayarak gece 01:00’da sona erdi. Ödemişli Nur kahramanlarının ilgisi takdire şayandı.

Ödemişli ağabey ve kardeşlerden izin alarak, İzmir’e doğru yola koyulduk. İzmir’e vardığımızda Yeni Asya Kültür Merkezi’nde istirahata çekildik. Sabah uyandığımızda Abdülbasir Şeker, Hüseyin Tetik ve Hamza Erdoğan Biçer Ağabeylerin yakın ilgisiyle hem hâl olduk. Manisa’dan gelen ağabeyler ve İlimdar Kaya Bey’in de katılımıyla ve İzmir’de 01 ve 02 Ocak 2022 tarihlerinde Okuma Programı’nı muhterem Süleyman Kösmene Hocamızın organizatörlüğünde tamamladık. Buradaki derslerde Cevher İlhan Bey “Hakikî İseviliğin Kur’ân-ı Kerîm’e iktidâsı, İki Avrupa, İslâm Dünyasının Sulhu, Siyasette Müktesid Meslek, İttihad-ı İslâm, Bağdat Paktı’nın Önemi, Avrupa Birliği ve diğer konuları” ele aldı. İlimdar Kaya Bey de “Tarihi Süreçte Ahrarlar, Bediüzzaman ve Adnan Menderes, Demokrat Misyon ve Nurcular” başlıklarında sohbetler gerçekleştirdi. Bendeniz ise “Bediüzzaman’ın Dar’ül Hikmet’il İslâmiye Azalığı, İslâm Dünyasının Geri Kalmışlığına Hutbe-i Şamiye’den Çözüm Önerileri, İslamofobi ve Risale-i Nur, Siyasal İslâm, Nur Talebeleri ve Müslüman Kardeşler’in Hizmet Metotlarının Karşılaştırılması” hususları üzerinde durmaya çalıştım.

Yoğun katılım ve ilgi ile gerçekleşen programda, Ömer Öcalan Ağabeyin billur sesiyle Risale-i Nur’da geçen şiirleri okuması hepimizi duygulandırmıştı. Yine Ömer Öcalan Ağabey, Hasan Şen Ağabeyin kaleme aldığı şiirlerden de gönül telimizi titretircesine okudu. Ayrıca Program boyunca Bornova’dan Salih Sütçüoğlu Ağabeyin yakın ilgisi, Tire’den Celal Keseli Ağabeyin mütevazi duruşu bizleri derinden etkiledi.

Program, İzmir ve ilçeleri ile Manisa, Salihli, Aydın ve diğer çevre yerlerden gelenlerle büyük bir katılımla yapıldı. Birde 02 Ocak 2022 Pazar günü akşam son dersimiz Pınarbaşı’nda İlimdar Kaya ve Cevher İlhan Bey’ler tarafından icra edildi. Pınarbaşı’nda da Nur Talebeleri’nin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Bununla birlikte 03 Ocak 2022 Pazartesi günü için Yeni Asya Çamdibi Temsilcisi Nail Aladağ Ağabeyin dâvetinin heyecanını yaşadık. Ancak kendisiyle, bir sonraki programda buluşmak üzere sözleştik.

Dolu dolu geçen 3 günlük Program, iştirak edenlerin sayesinde istifadeye medar nitelikteydi. Bizlerde Ankara’nın soğuğundan uzaklaşıp, İzmir’in yazdan kalma sıcak havasında bulunmanın imkânını elde etmiştik. Başta Hasan Şen Ağabey olmak üzere, Kahraman Yeni Asya İzmir Nur Talebeleri’nin misafirperverliği ise, İzmir’in havasından daha sıcak ve samimiydi.

Abdülbasir Şeker ve Hüseyin Tetik kardeşlerin, İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’ndeki “gelen talepler üzerine cezaevlerine gönderilen Risale-i Nurlar, dergilerimiz ve muhtelif yayınlarımızdan bahsettiler. Birde Euro Nur TV Stüdyosu’nun faaliyetlerinden, İzmir Yeni Asya olarak Millet İttifakı’ndaki siyasî partilere yönelik ziyaretlerin önemine değindiler. Bu ziyaretlerde Bediüzzaman Said Nursî’nin meşrûtiyet, demokrasi, hürriyet, insan hakları ve hukukun üstünlüğü vb. görüşlerini siyasî partilerin temsilcilerine anlattıklarını; ve yine ziyaret esnasında konuyla ilgili kitaplarımızın tanıtımını yaparak hediye ettiklerini” kaydettiler. Bütün bunlar, diğer şehirlerdeki hizmetlere örnek teşkil edecek mahiyettedir. Diğer taraftan durmak ve yorulmak bilmeyen Abdülbasir Şeker ve Hüseyin Tetik kardeşlerin, Kültür Merkezi’nde takdir ile taltif edilen fedakârane himmet, hizmet ve gayretlerine şahidiz.

İzmir’den 3 Ocak 2022 Pazartesi günü öğleden sonra ayrılarak Uşak’a vasıl olduk. Burada Şecaattin Erfidan Ağabeyin mihmandarlığında akşam dersine katılmak nasip oldu. Uşak merkezden ve Mende Köyü’nden gelenlerle, büyük bir katılımla gerçekleşen dersin mekânında uhuvvet ve muhabbetin havasını bizler de teneffüs ettik.

Programımız dahilinde ziyaret ettiğimiz Ödemiş, İzmir, Manisa ve Uşak’ın “aziz, sıddîk, gayretli, cevval, kahraman, tavizsiz” Yeni Asya Nur Talebeleri’ni, hizmet-i Kur’ânîye’de ve Risale-i Nur’un îman hizmetinde, yine Nur’un meslek ve meşrebinde olduklarını müşahede ettik. Cenab-ı Allah (cc) onlardan binlerce defa razı olsun. Binler tebrikler.