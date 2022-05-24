Türkiye’nin 42 yıl sonra eline geçen fırsat

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri için Türkiye diplomasi yoluyla ikna edilmeye çalışılıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 19 Mayıs 2022’deki basın toplantısında “hem iki ülkenin üyeliklerine olumlu yaklaşıyor hem de Türkiye’nin güvenlik endişelerine” dikkat çekiyor. Benzer bir mesajı Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye ilettiği basında yer aldı.

Türkiye’nin, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri konusunda rahatsızlıkları: İki ülkenin PKK terör örgütü yandaşlarına verdiği destek; Türkiye’nin 2019’da kuzey Suriye’de PKK’nın Suriye kolu YPG’ye karşı düzenlediği harekâtının ardından, Finlandiya ve İsveç’in silah ambargosuna maruz kalması; ABD’nin F-35 savaş uçağı programından Türkiye’yi çıkartması ve F-16’ların belirli bir miktar parasının ödendiği halde Türkiye’ye teslim edilmemesi şeklinde sıralanıyor.

Türkiye ile ABD arasında savaş uçağı alımında devam eden sorunlar, Türkiye’nin 2019’da Rusya’dan S-400 füze sistemi satın almasına dayandırılıyor. Uluslararası basında, Türkiye’nin, ABD ile savaş uçağı sorununun çözümünün her iki ülkenin NATO üyeliklerinden daha öncelikli olduğu kaydediliyor.

NATO eski Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer (2004-2009), her iki ülkenin NATO üyeliklerinin “bir fiyatı olacağı açık, ancak şu anda bu fiyat bilinmiyor” diyerek, Türkiye’nin NATO kararlarını kullanma deneyimine sahip olduğunu belirtiyor. Çünkü Türkiye, Danimarka’da 09 Ekim 2006’da yayınlanan Hz. Muhammed’in (sav) karikatürlerinden ve PKK yayın organı ROJ TV’nin bu ülkede aktifliği sebebiyle, eski Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen’in 2009’da NATO Genel Sekreteri atanmasına itiraz etmişti. Dönemin ABD Başkanı Barak Obama’nın girişimiyle Türkiye, Rasmussen’e zikredilen olaylarla ilgili bazı taahhütleri şart koşmuştu. Türkiye, karikatür krizinden dolayı Danimarka’dan özür beklediğini, Roj TV’nin yayınının durdurulmasını ve NATO’nun yazmanlığına üst düzey bir Türk’ün atanmasını talep etmişti. Rasmussen’in bu taleplerin birini yerine getirirken, diğer ikisinde de önemli adımlar attığı belirtiliyor.

Bununla birlikte Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 18 Mayıs 2022’de ABD ziyaretinde, Kongre’ye hitap eden ilk Yunanistan Başbakanı olarak, 42 dakikalık konuşmasında 10’u ayakta olmak üzere 37 defa alkışlandı. Miçotakis konuşmasında ülkesinin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs başta olmak üzere tezlerini ileri sürdü. Aynı zamanda Türkiye ve Kıbrıs’la ilgili ifadeleri için 5 kez alkışlandı. Dolayısıyla Türkiye, Finlandiya, İsveç ve ABD ile ilgili taleplerine ek olarak, birde Yunanistan’a yönelik diplomatik girişimlere de hız vermelidir.

Yunanistan 1974’te NATO’nun askeri kanadından ayrılmış ve Türkiye 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra, NATO Avrupa Kuvvetler Başkomutanı General Bernard Rogers’ın “asker sözüyle” Kenan Evren’i ikna ederek, Yunanistan’ın 20 Ekim 1980’de NATO’nun askerî kanadına dönüşünü sağladı. Dolayısıyla Türkiye, NATO’nun genişlemesinde taleplerinin yerine getirilmesi hususunda 42 yıl sonra eline geçen fırsatı diplomatik başarıyla sonuçlandırması kaçınılmazdır.