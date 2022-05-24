"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Türkiye’nin 42 yıl sonra eline geçen fırsat

Muhammet ÖRTLEK
24 Mayıs 2022, Salı
Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri için Türkiye diplomasi yoluyla ikna edilmeye çalışılıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 19 Mayıs 2022’deki basın toplantısında “hem iki ülkenin üyeliklerine olumlu yaklaşıyor hem de Türkiye’nin güvenlik endişelerine” dikkat çekiyor. Benzer bir mesajı Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye ilettiği basında yer aldı. 

Türkiye’nin, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri konusunda rahatsızlıkları: İki ülkenin PKK terör örgütü yandaşlarına verdiği destek; Türkiye’nin 2019’da kuzey Suriye’de PKK’nın Suriye kolu YPG’ye karşı düzenlediği harekâtının ardından, Finlandiya ve İsveç’in silah ambargosuna maruz kalması; ABD’nin F-35 savaş uçağı programından Türkiye’yi çıkartması ve F-16’ların belirli bir miktar parasının ödendiği halde Türkiye’ye teslim edilmemesi şeklinde sıralanıyor.

Türkiye ile ABD arasında savaş uçağı alımında devam eden sorunlar, Türkiye’nin 2019’da Rusya’dan S-400 füze sistemi satın almasına dayandırılıyor. Uluslararası basında, Türkiye’nin, ABD ile savaş uçağı sorununun çözümünün her iki ülkenin NATO üyeliklerinden daha öncelikli olduğu kaydediliyor.

NATO eski Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer (2004-2009), her iki ülkenin NATO üyeliklerinin “bir fiyatı olacağı açık, ancak şu anda bu fiyat bilinmiyor” diyerek, Türkiye’nin NATO kararlarını kullanma deneyimine sahip olduğunu belirtiyor. Çünkü Türkiye, Danimarka’da 09 Ekim 2006’da yayınlanan Hz. Muhammed’in (sav) karikatürlerinden ve PKK yayın organı ROJ TV’nin bu ülkede aktifliği sebebiyle, eski Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen’in 2009’da NATO Genel Sekreteri atanmasına itiraz etmişti. Dönemin ABD Başkanı Barak Obama’nın girişimiyle Türkiye, Rasmussen’e zikredilen olaylarla ilgili bazı taahhütleri şart koşmuştu. Türkiye, karikatür krizinden dolayı Danimarka’dan özür beklediğini, Roj TV’nin yayınının durdurulmasını ve NATO’nun yazmanlığına üst düzey bir Türk’ün atanmasını talep etmişti. Rasmussen’in bu taleplerin birini yerine getirirken, diğer ikisinde de önemli adımlar attığı belirtiliyor.

Bununla birlikte Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 18 Mayıs 2022’de ABD ziyaretinde, Kongre’ye hitap eden ilk Yunanistan Başbakanı olarak, 42 dakikalık konuşmasında 10’u ayakta olmak üzere 37 defa alkışlandı. Miçotakis konuşmasında ülkesinin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs başta olmak üzere tezlerini ileri sürdü. Aynı zamanda Türkiye ve Kıbrıs’la ilgili ifadeleri için 5 kez alkışlandı. Dolayısıyla Türkiye, Finlandiya, İsveç ve ABD ile ilgili taleplerine ek olarak, birde Yunanistan’a yönelik diplomatik girişimlere de hız vermelidir. 

Yunanistan 1974’te NATO’nun askeri kanadından ayrılmış ve Türkiye 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra, NATO Avrupa Kuvvetler Başkomutanı General Bernard Rogers’ın “asker sözüyle” Kenan Evren’i ikna ederek, Yunanistan’ın 20 Ekim 1980’de NATO’nun askerî kanadına dönüşünü sağladı. Dolayısıyla Türkiye, NATO’nun genişlemesinde taleplerinin yerine getirilmesi hususunda 42 yıl sonra eline geçen fırsatı diplomatik başarıyla sonuçlandırması kaçınılmazdır.

Okunma Sayısı: 104
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toplum demokrasi istiyor - Adalet, eşitlik, hürriyet

    Gıdada fiyat artışı yüzde 160’a dayandı

    Her gün 100 Ukraynalı ölüyor

    Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor

    Buğdayda tehlike çanları

    Dondurmadaki kristalleşme zehirlenmeye yol açabilir

    Yeni riskler çağına giriyoruz

    İsrail ateşle oynuyor

    Gençler gündemi sosyal medyadan takip ediyor

    Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar netleşti

    6’lı masa seçimde 6’lı ittifak kurabilir

    İşçinin payı düştü, şirketlerin yükseldi

    Kısa vadeli dış borç 132 milyar doları geçti

    Akşener: Bu umudu sağlayan sizlersiniz

    Faiz yükü 5 ayda 1.3 trilyon TL arttı

    Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek

    Çankırı'da işçi servisi devrildi: 18 kişi yaralandı

    İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile müzakere süre alacak

    Bozdağ’a tweet cevabı

    Konut Fiyat Endeksinde artış

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhabbet ve şûrâ
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidarın icraatlarının dindarlıkla ilgisi yok
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masanın değiştirdikleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Fatih Yokuş

    Herkese lâzım olan adalet
    Faruk ÇAKIR

    Bu da güzel haber
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımda en esaslı düstur, hürriyetim
    Genel

    Gıdada fiyat artışı yüzde 160’a dayandı
    Muzaffer KARAHİSAR

    Buğday ya da himmet
    Orhan GÜLER

    Bu yıl da “Ramazan” sayfamız çok güzeldi!-5

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.