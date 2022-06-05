Gençlerle hasbihal

Sevgili gençler, geleceğimiz, esas varlıklarımız, göz aydınlıklarımız, hülasa her şeyimiz...

Gençler şu konuyu sizinle hasbihal etmek istedim: Hayatın temel esaslarının ve çok dikkat gerektiren bir konusu da evlilik müessesesidir. Anne babalar sizin kuracak olduğunuz aile hayatınızı çok dikkatle düşünür çok ince hesap eder ve etmelidir. Çünkü anne babanın, cemiyetin geleceği size kurulacak aile yuvalarına bağlıdır.

Tabiî ki siz gençlerin fikirleri, görüşleri, mutlaka dikkate alınmalıdır. Kurulacak aile müessesesi üçlü saç ayağı gibidir denilse; bunun bir ayağı yuva kuracak kız ve erkek, diğer ayağı erkeğin anne babası, öbür ayağı da kızın anne babası olur. Hayat içerisinde bilginin yeri olduğu gibi tecrübe ve öğrenmenin yeri de çok önemlidir. Bir genç ‘biz okuduk, şu işimiz, şu kazancımız var’ diyebilir. Fakat gençlikte hisler ve hevesler daha ziyade hükmederler. Onun için büyükleri dinleyip hareket edenlerin aile hayatları geçici heveslerle değil tecrübeyle kurulan daha sağlam yuva olup sona kadar devam eder.

Şimdi var sayalım iki genç tecrübe az, his ve heves çok yuva kurmak istiyor. Yaşlar 25’erden toplam 50 olur. İki tarafın anne iki babaları ellişer yaş kabul edilse 4 kişi toplam 200 yaş olur. 200 yaşlık tecrübe nerede 50 yaşlık tecrübe nerede kıyas edilebilir mi? Hem dahi anne baba evlatlarının iyiliği için icab etse hayatlarını bile feda eder.

Gençlerin bunu mutlaka düşünmeleri lâzım. Gençlik güzellik, maddiyat ne derece fazla olursa olsun geçicidir. Öyle yuvalar kurmalı ki beraberlik sadece bu dünyaya ait olmasın ebedî hayatta da hayat arkadaşı olun inşallah. Hasıl-ı kelam bütün gençlerimize saadet-i dareyn (iki dünya saadeti) dilerken okuyup hisse almanızı diler, bir şeyi takdir etmek değil tatbik etmenin önemli olduğunu unutmamanız dileklerimle...

