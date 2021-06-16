Genç Yorum’u tebrik

Aylık Aktüel Gençlik Dergisi GENÇ YORUM’un Haziran 2021 sayısı; Derginin âdeta çıkış gaye ve felsefesini taçlandıran, çıkış gerekçesini ortaya koyan; Müşahhas / somut bir fikir âbidesi.

“İKRA” İlâhî emrinin, sanki harf ve kelimelere bürünmüş, apaydınlık bir Nur hâlesi.

“İKRA / OKU” emrinin maddî mânevî neticesini belirten, ortaya koyan harflerden bir kale.

“OKU” mânâsının maddeleşmiş bir zuhuru, fikir ortamına bir güneş gibi doğuşudur.

GENÇ YORUM; bu sayısıyla, medeniyetin temelinde “İKRA” harcının rolünü göstermekte.

“İKRA” emrinin yaptığı temel vazîfe ve görevin kutsallığını açıklayıp nazara vermekte.

Böylece çok büyük, ulvî bir hizmete yol açmış, önayak olmuştur.

GENÇ YORUM; “İKRA / OKU” serlevhalı sayısıyla; İnsanın ancak okumakla insan olduğunu, okumayan insanın;

Yaratılış gayesini yerine getiremeyeceğini, çok açık bir şekilde zihinlere nakşetmekte.

Birçok değerli kalem erbabının, takdire değer fikir ve görüşleriyle,

Bu insanî gerçek, nazarlara sunulmuştur.

Ne mutlu bu dergiyi çıkaranlara,

Ne mutlu onun sayfalarında fikir hareketlerinde bulunanlara,

Ne mutlu bu dergiyi alıp okuyanlara.

Böylece “Essebebü ke’l-fâil.” / “Sebep olan yapan gibidir.” sırrına erenlere.

Hepiniz var olunuz, Nur olunuz.

Biliniz ki, aynıdır yolumuz.

Kur’ân “İKRA” diye başlıyor.

İlk muhatabı Hz. Muhammed (asm).

Ama o ümmî / okuma yazması yok.

Bu durum gösteriyor ki, okumaktan murat, okumaktan kastedilen şey;

Sadece yazılı olanı okumak değil.

Çünkü okumak bilmeyene “OKU” denilemeyeceğine göre,

Okunması gerekenler; sırf kitaplar ve kâğıtlara yazılanlardan ibaret değil.

Yazanı Allah olan kâinat / evren ve içindeki her türlü canlı cansız nebat / bitki,

Uçan, koşan, yüzen her türlü bitki, hayvan ve insanlar.

Ve insanın altındaki yer, üstündeki gök ve her ikisi arasındaki,

Her çeşit canlı cansız, küçük büyük;

Mikrobundan file kadar, cümle yaratılanlar / İlâhî yazılımlar olduğu anlaşılmalı.

***

Gönül ister ki, GENÇ YORUM’un bu sayısı;

Tekrar tekrar basılsa, dağıtılıp çok ellere ulaşsa,

Anlaşılsa ki yazılarak toprağa taşa

“İKRA” insanın yaratılış sebebi.

Bunun da temelinde, Hakk’ın sevgili Habibi.

O’na (asm) emredilen ilk emir oldu: “İKRA / OKU”

Çünkü okumakla olacaktı insan;

Her iki dünyada bahtiyar.

Allah’ı olacaktı ona yâr.

***

Çıkmalı içimizden bir bahtiyar kul;

Destek için vererek bu sayıya para pul;

Okumanın değeri bilinsin diye bir güzel,

Bu sayı alınıp dağıtılmalı özel mi özel.