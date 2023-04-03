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3 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kahraman Tahirî’nin kahraman ailesi

Mustafa Gönüllü
03 Nisan 2023, Pazartesi
Vefatının 46. sene-i devriyesinde Tahirî Mutlu Ağabey’i rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle Tahirî Ağabey’in Üstad Bediüzzaman’dan dua alan, bütün fertleriyle ehl-i hizmet olan ailesinden bahsedeceğiz.

Yuvasını biiznillah Medrese-i Nuriye’ye çeviren Tahirî Mutlu Ağabey’in, içinde Risale-i Nur konuşulan, Risale-i Nur yazılan, Risale-i Nur okunan hanesi hakkında Bediüzzaman Hazretleri, “Mübarek Tahiri’nin küçücük bir Medrese-i Nuriye hükmünde hanesindeki mübareklere duâ ediyorum”1 demiş ve Tahirî Ağabey için “O, bütün efrad-ı ailesiyle, peder ve validesiyle Risale-i Nur’un has talebeleri içinde her vakit hissedar olacaklardır.”2 demiştir.

Bir mektupta Üstad Hazretleri “… evlât ve peder ve valideleri ve refikasıyla Risale-i Nur’a hizmet eden kahraman Tahiri kardeşim”3 demiş ve Tahirî Ağabey’e hitap ederken ehl-i hizmet olan aile fertlerini birer birer anmayı ihmal etmemiştir.

Tahirî Ağabey, “Zaman cemaat zamanıdır” diyen Üstad’ından ders almış; annesi, babası, eşi ve evlatlarıyla adeta küçük bir şahs-ı manevî teşkil etmiştir. “Cemâat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı mânevînin dehasıyla hücumu zamanında, o şahs-ı mânevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlûp düştüğünü anlayıp, ehl-i hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı mânevî çıkarıp, o müthiş şahs-ı mânevî-i dalâlete karşı hakkaniyeti muhafaza ettirmek”4 cümlelerine mazhar olmuştur.

Tahirî Ağabey’in kızları için Bediüzzaman, “… onun ma‘sûme iki mübarek kızlarının yazdıkları nüshalar, burada kadınlar, kızlar âleminde geziyor, görenleri Risâle-i Nur’a cezb ediyor.”5 demiş ve genç yaşta vefat eden kızı Hicret hakkında, “Kahraman Tahirî’nin Nurcu masume, merhume, mübarek Hicret’i dünyadan cennete hicret etmesi, hakikaten beni mahzun eyledi. Öyle bir Nur şakirdi ve masum taifesinin ehemmiyetli bir çalışkanı gitmesi, Nur hesabına da beni müteessir etti.”6 demiştir.

Tahirî Ağabey Afyon’da cezaevindeyken yirmi beş yıllık refikası olan Hatice Hanım’ın vefat haberini alır ve Üstad’ına dua talep etmek maksadıyla mektup yazar. Üstad Hazretleri, ”Kardeşim, bu merhume Hatice, evlatlarıyla beraber Nur’un has ve halis şakirtlerindendir. Ben onu hemşirem Hanım’la beraber daima duama dâhil etmeye karar verdim. Siz dahi dualarınıza hususi bir surette bu mübarek aylarda dâhil ediniz”7 şeklinde cevap verir.

Cenab-ı Hakk (cc) Tahirî Ağabey’e ve tüm aile efradına rahmet etsin ve bizlere de hanelerimizi “küçücük birer Medrese-i Nuriye” yapabilmeyi nasip etsin. Amin.

Dipnotlar:

1-Emirdağ Lahikası, 48. Mektup

2-Kastamonu Lahikası, 61. Mektup

3-Kastamonu Lahikası, 157. Mektup

4-Lem’alar, Yirminci Lem’a, İkinci Sebep

5-Kastamonu Lahikası, 75. Mektup

6-Emirdağ Lahikası, 129. Mektup

7-Kulluğu İçinde Bir Sultan: Tahirî Mutlu, İhsan Atasoy

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