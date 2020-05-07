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7 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Ramazan’da fikirlerin inkişafı

Mustafa Gönüllü
07 Mayıs 2020, Perşembe
RAMAZAN VE İNSAN - Hazırlayan: MUSTAFA GÖNÜLLÜ

Ramazan demek, manevî duyguların zirvede olduğu zaman demektir. Bu duygular bize yeni ufukları açacak ve dünya ve ahiret hayatımıza yön veren fikirleri ortaya çıkaracaktır.

Dünyanın bir değişimden geçtiği bu zorlu süreçte dünya yeni fikirlerin arayışına girdi. Artık dünya, bu arayışın getirdiği yeni bir yaşayış tarzı geliştirme hedefi, ve bu hedefe ulaşmak için önce eski hal ve fikirlerin getirdiği zararlardan kurtulma isteği ile yeni fikir üretimine çalışıyor.

Bizim küçük hizmetimiz dünyaya ne gibi katkı sağlayacak gibi bir düşünceye kapılmak, büyük bir aldanmışlıktır. Çünkü Nur Talebeleri tohumdur. Tohumun toprağa atılması ve Cenab-ı Hakk’ın kanunları ile o tohum filiz verecek ve inkişaf edecektir.

Ramazan ayında kalp ve ruhun azamî istifadesi ile cemaatimize mensup her fert fikirleriyle Risale-i Nur hizmetine katkıda bulunabilecektir. Çünkü bir fikri hizmette uygulamak kadar o fikirleri üretmek de hizmet noktasında mühimdir. Üstad Bediüzzaman’ın namaz tesbihatında kalbine gelen ilhamlar, bizlere manevî havanın güzelliğiyle birlikte fikirlerin inkişaf edeceğini gösteriyor.

İşte, Ramazan ayını fırsat olarak görmekle fikir üretimi başlayacaktır aslında. Vakitlerimizin çoğunu evde geçirdiğimiz de hesaba katılırsa, düşünmeye çok zamanımızın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu fikirlerin bize ilham edilmesi için bazı gerekli şartlar vardır. Bunlardan en önemlileri uhuvvet, tesanüd, ittifaktır.

 Bayram Yüksel Ağabey’in aktardığına göre Konya’daki Nur Talebelerinden iki grup Üstad’ı ziyaret etmişler. Bir grup diğer grubu Üstad’a şikâyet edince, Üstad Hazretleri şu sözleri ile hizmet nasıl olur onlara ve bize ders vermiştir: ‘’Kardeşim, sizin hizmetinize ihtiyaç yoktur. Aranızda tesanüdünüze ihtiyaç vardır. Sizler İhlâs, Uhuvvet ve Hücumat-ı Sitte Risalelerini mabeyninizde beraber okumalısınız. Sizin şimdiye kadar fevkalâde sebat ve metanet ve tesanüd ve ittifakınız bu memlekete medar-ı iftihar olacaktır.’’

Hizmete fikir üretmek için önemli basamaklardan biri de ihlâstır. Niyet halis olursa o işte muvaffak olunacaktır. Allah’ın rızasını kazanmak adına bu hizmete ne gibi bir katkıda bulunabilirim diye düşünmek, muvaffak olmanın ilk adımıdır. Allah bizleri hizmete müteallik işlerde muvaffak eylesin. Amin.

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