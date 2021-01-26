"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Kar tanesi

Muzaffer KARAHİSAR
26 Ocak 2021, Salı
Kalpler ahirzaman kirleriyle paslanmış, kararmıştı.

“Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekvâ ediyor.” Kuraklık iyiden iyiye varlığını hissettiriyordu. “Âdeta manevî havanın bozukluğundan…” Arzdan semaya duâlar yükseliyordu. Umumî bir sıkıntıdan insanlar, aydınlık bir sabah için ümit ışığı bekliyordu. Yeryüzünde bütün mahlûkat, denizlerdeki balıklar dâhil Nur’a, huzura, berekete susamışlardı.

Rahmet bulutları belirdi gökyüzünün derinliklerinden… Her güzelliğin, şirin nimetlerin, müjdeli haberlerin geldiği yere çevrilmişti nazarlar. Cenab-ı Hakk’ın şefkat ve rahmet eserleri gökyüzünde tecelli etmeye başladı. Bulutlar merasim geçidiyle hazırlanıyorlardı. O’nun mülkünde her şey, tevhid mühürlerini, kudretini, azametini ve isimlerinin işaretlerini gösteriyordu. Duâ eden gönüller ve kalkan ellerin arzusu sağanaklarla gelmeye başladı.

Gök kubbeden kar taneleri, beyaz ve saf mücevherler gibi süzülmeye başladı. Her zerresi zarif, süslü, temiz, beyaz kristaller peşpeşe yeryüzüne iniyorlar. Rabbimin hazinesinden melekler, envaî çeşit şekiller, motifler, desenlerle tezyin edilmiş damlacıkları taşıyordu. Sanat harikası bolluk ve bereket müjdeleri gökyüzünden sevinçle raks ederek, emir tahtında savrulup arz-ı endam ediyorlardı. 

Rüzgârla tüy hafifliğindeki savrulan kar taneciklerinin pamuklar, çiçekler, kuşlar, arılar, kelebekler gibi süzülüşlerine Karacaoğlan: “İncecikten bir kar yağar, Tozar Elif Elif diye.” (Elif, Allah isminin ilk harfidir.) Kudret-i İlâhî’den yeryüzüne tozarak inen kar tanelerindeki inceliği ve zarafeti anlatmış. 

Çocuklar, kar sevinciyle bayram havasında sokaklara koşuştular. Büyükler, pencereden onların oyunlarını tebessümle seyrederken rahmet hazinesinden inen, kar taneciklerindeki kristallerin sonsuz şekillerini, süslü moleküllerini ve görünüp kaybolan sanat eserlerini tefekküre daldılar… 

“Evet, herkes kâinatı kendi âyinesiyle görür.” Farklı mülâhazalarla baksalar da arzın yüzü beyaz ve temiz örtü ile kaplanmıştı. Bediüzzaman’ın İşârâtü’l-İ’câz eserindeki lâtif anlatımına bakalım: “Arz, kış mevsiminde kardan mamul beyaz elbiselerini giyer, oturur. Bahar mevsimi gelince o beyaz elbiseyi üzerinden çıkarır, zümrüt gibi yeşil halılarını sahralarına serer, yem yeşil gömleklerini dağlara giydirir. O dağların şahikalarının başlarına beyaz sarıklarını sarar ve bu güzel inkılâp ve manzaralarıyla kudret-i İlâhiyyenin mu’cizelerini hikmet-i İlâhiyenin nazarına arz eder…”

“O her şeyi en güzel şekilde yarattı.” Secde Sûresi 7. Âyetin işaretiyle kâinatta nizam, intizamla işleyen güzellikleri şuur ile anlamalıyız. Meselâ: “Kar”ı pek bâridâne ve tatsız telâkkî ederler. Hâlbuki o bârid, tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki, tarif edilmez…” (Sözler, 18. Söz)

Semanın müzeyyen yüzünden inen rahmet tanecikleri Nurlu beyazlığıyla gönüllere huzur ve sürur veriyordu. Karanlıktan sonra şafak aydınlığının geldiği gibi, Cennetâsâ bahar güzelliklerinin kar ve Nur perdesinin arkasında olduğunu hatırlayalım. Kış formasında kar nimetinin nüktesini tefekkürle mütalâa etmeye çalışalım.

Büyük kâinat kitabının arz sayfasında “…bütün yeryüzünü bir sofra-i nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir Cevad-ı Kerîm…” (Sözler, 7. Söz)

Cenab-ı Hakk’ın fikir ve şuur sahiplerini imana ve tevhide dâvet eden muhteşem saltanatının işaretlerini, eserlerini görüp anlamalıyız. “Senin tarif edicilerin, bütün masnuatındaki mu’cizelerindir.” demeliyiz…

Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Reel sektör faiz kıskacında

    Tek çıkış parlamenter sistem

    İnsan hakları örgütlerinden ‘Arakan’ çağrısı

    Aksa baskınları Müslümanların duygularını provoke ediyor

    Yumurtanın fiyatı bir yılda 2 katına çıktı

    Fenerbahçe, Kayserispor'u 3 golle geçti

    AB, Navalny için Rusya'yı kınadı

    Türkiye - Yunanistan görüşmelerinin 61. turu gerçekleşti

    THY, İsrail seferlerini geçici olarak durdurdu

    Facebook, Netanyahu'nun paylaşımını sildi

    'Salgın küresel ekonomik dengesizliği artırdı'

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 137 kişi daha vefat etti

    Başkanlık sistemi zarar getirdi

    İspanya'da hastanelerdeki doluluk oranı en üst seviyede

    Rusya'dan ABD'ye ''protesto notası'' verildi

    Şehit Piyade Er Selim Gedik dualarla ebediyete uğurlandı

    İkinci parti CoronaVac aşısı da 2 haftalık analiz sürecinden geçecek

    Suriye Anayasa Komitesi yeniden toplandı

    WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı kaybetti

    '80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Selâhaddin Vatansever
    Ahmet BATTAL

    Yargıya adalet sizinle gelmez
    Ali FERŞADOĞLU

    Kim, kiminle iltisaklı?
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda Hz. İbrahim’e neden duâ ederiz?
    Cevher İLHAN

    Siyasî atraksiyonlar ve “yargı reformu”
    Genel

    Tek çıkış parlamenter sistem
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karabekir’in günlük notları
    Abdil YILDIRIM

    Sessiz gemiler bir bir demir alıyor
    Sebahattin YAŞAR

    Selâlar kimin için okunuyor?
    Faruk ÇAKIR

    Demokrasi dersi ne zaman?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.