Millî Eğitimin kareleri - 2: Eğitimi millî olmaktan çıkaran anlaşma

“Türkiye ve ABD hükümetleri arasında 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan “Fulbright Commission Anlaşması” ile Türkiye’de yetiştirilecek Amerikan taraftarı kadroların eğitilme şekli kararlaştırılmıştır.

Gereken masrafların karşılanması da Türk Hükümeti’ne yükletilmişti! Daha sonraki gelişmelerde ise taviz üstüne tavizler verilmiştir.

Şöyle ki: Mart 1950’de imzalanan diğer bir anlaşmayla,1 Türkiye’de “Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu” namı altında bir komisyon kurulmuştur. Komisyon’un eğitim çalışmalarının masrafları Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilecektir.

İş bununla da kalmıyor, daha sonraki sinsi ve açık gelişmeler ülkeyi müstemleke (sömürge) haline getiriyordu.

ABD, “Fulbright Bürosu”, “Fulbright Komisyonu”, “Fulbright Bursu”, “Fulbright Kredisi” gibi isimler altında, Türkiye’de çalışmalarını hâlâ sürdürmektedir. Böylece, kendisi gibi düşünen, kendi gayeleri doğrultusunda hareket eden hayranlarını ve kuklalarını yetiştirme gayreti içindedir. 2

Yalnızca Millî Eğitim’in değil, diğer pek çok bakanlıkların da 1949’dan bu yana Amerikalı uzmanlar tarafından motive edildiğine dair acı gerçek, ülkeyi Amerikan’ın sömürgesi durumuna düşürmüştür. Türk Milleti’nin alnına bu lekeyi süren de, bu anlaşmaları imzalayan da İsmet İnönü’dür.

İnönü, her fırsatta rahmetli Adnan Menderes’i, kötüleyerek halkın gözünden düşürmeye, böylece kendi ihanetlerini örtbas etmeye çalışmıştır. Halbuki, 10 sene maaş almadan Başbakanlık yapan, büyük gayretlerle ülkeyi yabancı nüfuzundan kurtarmaya çalışarak her yönden şerefli ve ileri bir seviyeye yükselten rahmetli Menderes, hakkıyla milletin gönlünde taht kurmuştur!

1950’de ülke tek parti diktasından kurtularak çok partili hayata geçmiş ve Demokrat Parti iktidar olmuştur. Daha önce köle nazariyle bakılan vatandaşa, bu dönemde değer verilmiştir. Başta din olmak üzere, halk üzerindeki bütün kısıtlamalar kaldırılarak geniş bir hürriyet tanınmıştır.

Demokrat hükümetin ilk Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri, her sahada olduğu gibi, eğitimde de demokratik bir yol takip etmiştir. Türkçeye sokuşturulan uydurukça kelimeleri ders kitaplarından çıkarttırarak, orijinal Türkçeye ehemmiyet vermiştir. Millî Eğitim Şûrâsı’nı toplayarak, mühim kararlar aldırmıştır. Ayrıca, köylülerin okul yapma mecburiyetini kaldırarak, köylüyü rahatlatmıştır. Demokrasinin gelişmesine çalışmıştır. Esasen bütün plânları ve tatbikatı Demokrat hükümetin politikasıydı.

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES’İN EĞİTİM DÜŞÜNCESİ

Menderes “Konya Nutku”nda eğitim hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirmiştir:

“(...) Vicdan hürriyeti bahsine gelince: Türk milleti Müslümandır ve Müslüman olarak kalacaktır! Evvelâ kendine ve gelecek nesillere dînini telkin etmesi, onun esâsını ve kaidelerini öğretmesi, ebediyyen Müslüman kalmasının münakaşa götürmez bir şartıdır. Halbuki mekteplerde din dersi olmayınca, evlâdına kendi dînini telkin etmek ve öğretmek isteyen vatandaşlar bu imkânlardan mahrum edilmiş olurlar. Müslüman çocuğu dînini öğrenmek gibi pek tabiî bir haktan mahrum edilmemek icap eder. Böyle mahrumiyet ve imkânsızlık vicdan hürriyetine uygundur denilemez. Bu itibarla orta mekteplerimize din dersi koymak, yerinde bir tedbir olacaktır (...) Müslümanlığı ve onun esaslarını, farizalarını ve kaidelerini kifayetle telkin edip öğretecek öğretmenlerimizin yetiştirilmelerine ayrıca gayret sarf edilecektir.”

Dipnotlar:

1- Bu konuyla ilgili bütün anlaşmalar hep İsmet İnönü zamanında gerçekleşmiştir.

2- Meselâ, bizde 12 Eylül 1980 Darbesinin yapıldığı gün hadise anında ABD Başkanı’na ulaştırılır. O zamanki ABD Başkanı Carter bir tiyatroda “Damdaki Kemancı” adlı oyunu seyretmektedir. Danışmanlarından biri gelerek Türkiye’de Darbe yapıldığını kulağına fısıldar. Birden ayağa kalkarak sevincinden oynayan Başkan’a yanındakiler hayretle sebebini sorarlar. Sevincinden ağzı kulaklarına giden Başkan, “Bizim çocuklar Türkiye’de başardılar” diye cevap verir.