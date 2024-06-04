"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Fedakârlık ve Risale-i Nur mesleği -3

Nejat EREN
04 Haziran 2024, Salı
Fedakârlık ve Üstad hk:

Cenâb-ı Hakka hadsiz şükür olsun ki, binler haysiyet ve şerefimi bu vatandaki bîçarelerin istirahatine ve onlardan belâların def’ine fedâ etmek için bana bir hâlet-i rûhiyeyi ihsan eylemiş ki; ben de, onların yaptığı ve niyetinde bulundukları tahkirât ve ihânetlere karşı tahammüle karar vermişim. Bu milletin âsâyişine, husûsan mâsum çocukların ve muhterem ihtiyarların ve bîçare hastaların ve fakirlerin dünyevî istirahatlerine ve uhrevî saadetlerine binler hayatımı ve binler şerefimi fedâ etmeye hazırım. (Tarihçe, Emirdağ Hayatı, “Heyeti Vekileye….”, Sh:458, Yeni:810)

Bediüzzaman Kur’ân, îmân, islâmiyet hizmeti için, dünyevî rahatlıklarını fedâ etmiştir.

2- “Sıddık-ı Ekber (ra) demiştir ki: “Cehennem’de vücudum o kadar büyüsün ki, ehl-i îmâna yer kalmasın.” Bediüzzaman, bu gayet ulvî seciyenin bir lem’acığına mazhar olmak için, “Birkaç adamın îmânını kurtarmak için, Cehennem’e girmeye hazırım” diye fedakârlığın şahikasına yükseldiği, Kur’ân ve İslâmiyet’in fedai ve muhlis bir hâdimi olduğu, seksen senelik hayatının şehadetiyle sabit olmuştur. Kur’ân ve îmân hizmeti için Bediüzzaman’ın haysiyetini, şerefini, ruhunu, nefsini, hayatını feda ettiği; maruz kaldığı o kadar şedid zulüm ve işkencelere ve giriftar edildiği çok musibet ve belalara karşı gösterdiği son derece sabır, tahammül ve itidal, birer şahid-i sadık hükmündedirler. Bediüzzaman Kur’ân, îmân, İslâmiyet hizmeti için, dünyevî rahatlıklarınıfedâ etmiş, dünyevî şahsî servetler edinmemiş, zühd ve takva ve riyazet, iktisad ve kanaatla ömür geçirmiştir ve halen de böyle yaşamaktadır.

Bu cümleden olarak, Müslümanların refah ve saadeti için, bütün ömür dakikalarını sırf îmân hizmetine vakf ve hasretmek ve ihlâsa tam muvaffak olmak için, kendini dünyadan tecrid ederek mücerred kalmıştır. Evet, Bediüzzaman îmân ve İslâmiyet hizmeti için, her şeyden bu derece fedakârlık yapan, fakat bütün bunlarla beraber; ubudiyet, zühd ve takvada da bir istisna teşkil eden tarihî bir İslâm fedaisi ve Kur’ân-ı Hakîm’in muhlis bir hâdimi payesine yükselmiştir.” Konferans: 27

Risale-ı Nur’un bır fedâısı dünya ıle alâkası olmamalı. Alâkalı olsa fevkalâde bir sebat, bir ihlâsın lüzumu ile beraber; tam fedakârlık edemez.

“Senin ağlamana ve ağlayan mektubuna iştirak ettim. Evet sen de benim gibi, dünya ile iki cihetle alâkan kesiliyor. Hem öyle lâzım. Senin gibi Risale-i Nur’un bir fedaisi alâkası olmamalı ve alâka peyda etmemeli. Alâkalı olsa fevkalâde bir sebat, bir ihlâsın lüzumu ile beraber; bazı ârızalar içinde sarsılır, tam fedakârlık edemez. O havalinin kahramanları elhak müstesnadırlar. Alâkalar onları sarsmıyor. Fakat bazıları; Hüsrev gibi, Said gibi ve Âtıf ve emsali gibi bütün bütün alâkasız da bulunmak lâzım.” Kastamonu: 231

“Evet kardeşlerim; bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak hâdiseler içinde, hadsiz bir metanet ve itidal-i dem ve nihayetsiz bir fedakârlık taşımak gerektir.” Kastamonu: 197

“Hakikî fedâkâr Zübeyr, en lüzumlu ve hizmete şiddet-i ihtiyâcım zamânında buraya imdâdıma geldi. Yoksa Ispartadan o sistemde birisini isteyecektim.” Emirdağ 2: 15

—Devamı Haftaya—

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Netanyahu "anlaşma" konusunda Ben-Gvir'i ikna etmeye çalışacak

    Blinken, Gantz ile Gazze'de görüştü

    Ateşkes bilmecesi

    İTO: İstanbul’da enflasyon yüzde 82.20

    Tasarruf paketi yerel basını vurdu

    Emekliye bayram yok

    Elektronik sigara tütünden farksız

    Malezya'dan Biden'ın ateşkes önerisine destek

    İsrail vatandaşlarının Maldivler'e girişi yasaklanacak

    ABD’li Senatör Sanders’dan Netanyahu’ya boykot

    Kuzey Kore, Güney Kore'ye 720 ''çöp'' balonu daha gönderdi

    'Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisi Hamas'ın 4 ay önceki teklifine benziyor'

    Şili, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına "müdahil" olacak

    Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü: 1 ölü, 7 yaralı

    Yeni eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

    Yaktı, yıktı, geri çekildi

    Üreticide 115 TL olan kuru incir, markette 453 lira

    Destekler bir an önce ödenmeli

    Ödenen borcun iki katı yeni borçla devam

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Unutulan gündemler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türk olmayanlar Türk Tarih Kurumu’nda
    Ali FERŞADOĞLU

    Uzayda hayat ve canlılar var mı?
    Faruk ÇAKIR

    AYM’yi dinlemeyen milleti dinler mi?
    Risale-i Nur'dan

    Hükümetler Kur’ân’ı arayıp sarılacak
    İbrahim Aktaşcı

    Yağlı hoşaf isterük!
    Nahit Topaloğlu

    Şapka Deyip Geçmeyin! (2)
    Süleyman KÖSMENE

    Şeytanın kalbinde marifet var mıdır?
    Cevher İLHAN

    “Suriye politikası”nın iflasının itirafı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.