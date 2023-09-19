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19 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Huzurun fihristesi ve kaynağı

Nejat EREN
19 Eylül 2023, Salı
İnsan fıtratı gereği hep huzur ve saadet arar. Mutlak ve pürüzsüz, safi saadet ancak imanda ve İslam’dadır. Tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur. Buna en büyük deliller de ayet-i kerimeler ve hadisi-i şeriflerdir.

Kur’an’da: “İman edip de güzel işler yapanlar için müjde ve mutluluk, bir de varılacak güzel bir yer vardır.” (RÂD-29)

İslâmın ikinci kaynağı olan hadis-i şeriflerde de şu tavsiyeler vardır: “En üstün îman, insanların senden emin olmasıdır. En üstün Müs­lümanlık, dilinden ve elinden insanların selâmette kalmasıdır. En üstün hicret, günahlardan kaçmadır. En üstün cihad, Allah yolunda şehid edilmen ve atının da boğazlanmasıdır. En üstün zühd, kalbinin sana verilenle huzur bulmasıdır. Allah’tan isteyeceğin en üstün di­lek, din ve dünya hakkında afiyet istemendir.” 

“İyilik, yapıldığında ruhun rahata erdiği, kalbin huzur bulduğu şeydir. Günah ise, âlimler fetva verseler bile ruhun hoşlanmadığı, kalbin ısınamadığı şeydir.”

İnsanlığın mutlak rehberleri başta bütün peygamberler, onların yolundaki varisleri, maneviyat erleri, örnek yaşantılarıyla tarih sahnesinde insanlık için huzurlu hayatın parlayan yıldızları olmuşlardır. 

İnsanın en büyük ihtiyacı olan mutluluk ve huzuru bozanlar da, dünyanın kara lekesi olan huzur bozucular, Nemrutlar, Firavunlar, Şeddatlar ve onların yolunu sürdüren Süfyan ve Deccal komiteleridir.  

Kur’an güneşinin bu asırdaki kuvvetli bir lem’ası ve elmas kılıcı olan Risale-i Nur külliyatında bu iki zıt yolun yolcularının muvazene ve kıyaslamaları ibretli tablolar, misal ve delilleriyle tespitlidir. 

İnsanlığı karanlık dehlizlerden kurtaracak semavî hakikatlerden olan Kur’an nurlarının parıltılarıdır.

Risale-i Nur Külliyatındaki bu yüksek hakikatleri her okuyuşta ayrı bir lezzet ve bambaşka yeni hakikatler keşfedip bulmak mümkündür. Bu hakikatler okuyana asla bıkkınlık vermez.

Risale-i Nur külliyatının bütün özelliklerini kavrayıp izah ve şerh etmek elbette ki kolay değildir. Zaman, mesai, emek, sabır ve metanet ister. Kıymetli hakikatleri elde etmek, hazmedip idrak etmek kolay değildir.

İhtiyar dünyayı, menfi felsefe, tabiatperest ve zındıka komitelerinin tasallutundan kurtaracak, gaddar ve bencil karakterlerin oyunlarını bozacak çıkış yolu ve nefes, Kur’an’dan gelen ilâhî ilaç ve reçetelerdir. Bunların çoğu da, asrın idrakine uygun olarak Risale-i Nur külliyatının satırları arasındadır. İşte bunlardan harika ve beliğ bir cümle:

“Dinî hak, saadetin fihristesidir. İman bir hüsn-ü münezzeh ve mücerreddir.” (Mesnevi Nuriye, Sh. 140)  İslâm’ın, imanın insanlığa mutluluk getirdiğini, insanlığın ona olan bağlılığı ve saygısı sayesinde kurtuluşa ve saadete ereceğini anlatan îcazlı, kısa, özlü bir ifade ancak bu kadar olur!

İman ve inanç gerçeğinin o derunî atmosferine girmeden insanlığın gerçek saadeti bulması ve hakiki nimete kavuşması mümkün değildir. İnsanın altı yönünü, yani sağ, sol, aşağı, yukarı, arka, ön, geçmiş ve geleceğini aydınlatıp nurlandıran bu muazzam hakikatlerden, Rabbim insanlığı mahrum etmesin.  

Cenab-ı Hak bütün kötü emel ve arzuları insanlığa musallat edenlerin şerrinden bizleri muhafaza etsin. Hidayet ihsan etsin. İnananlara da daha şuurlu ve uyanık bir hayat versin. Amin.

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