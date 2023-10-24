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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Hz. Peygamberin tarif ve özellikleri (4)

Nejat EREN
24 Ekim 2023, Salı
İki cihan serveri ve efendisi Hatem-ül enbiya Hz. Muhammed’in (asm) insan hafızasına sığmayan manevi şahsiyetine ışık tutacak Onun (asm) gerçek şahsiyeti ve makamını anlamaya yaklaştıran o harika makamını Risale-i Nur Külliyatı ve müellifi Bediüzzaman Hazretleri’nin bu konudaki özel tespitlerine devam ediyoruz:

Hz. Peygamber efendimizin (asm) mübarek isim ve sıfatlarından öne çıkanlar:

1.  Hulukuhul Kur’an’dır.

2. İbn-i insan hazret-i Ahmed’dir. (a.s.m) ( Peygamberlik toplayıcılık vasfı, ilk ve son varlık olması.)

3.   İhlâs, takva, ciddiyet, emanet, ahval, etvârında (hal ve tavırlar) kendi namı ve fikriyle değil, Hâlıkı namına konuşandır.

4. İki cihan serveridir. İki cihanın en parlak bir güneşi, iki cihanın sultanıdır.

5.  İki cihanın saadetini temin edecek düsturlara haiz ve câmidir.

6. İmamü’l evliya ve’l ulemadır.

7. İmam-ül Müttakîndir. 

8. İslâmiyet ve şeriatı muhit ve mükemmel olandır.

9.   İslâmiyetin menbaıdır.

10. İsm-i A’zam’ın tecellî-i A’zamının mazharıdır. İsm-i Ferd’in cilve-i a’zamının bir ayinesidir.

11.  İstikbalde gelecek asırlar arkasında duran akvâm ve milletlere hitap edip, şeriatını; umum cin, ins, mekân ve asırlara işittirendir.

12.  Kâinat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesidir.

13.  Kâinatı halk ve tedbir edenin kaleminden çıkandır.

14.  Kâinatı kendiyle tarif edendir. Kâinatın çekirdek-i aslîsidir. Kâinatın hayatıdır. Kâinatın illet-i gaiyesidir.

15.  Kâinatı yapan zâtın kâinatı tarif edecek bir beyannamesi ve  tarifçisidir.

16.  Kâinatı, dini, nizam-ı ekmeli güzelce tanzim edenin, nazm-ı ecmelidir.

17.  Kâinatın hakikatini, vazifesini, Hâlık-ı kâinatın esmâsı (isimler) ve sıfâtını kemâl-i hakkaniyetle beyan edendir.

18.  Kâinatın Hâlıkı o’nun zâtına bakarak kâinatı halk etme vesilesidir.

19.  Kelâm-ı Ezelî’nin tercümanıdır. Kitab-ı kebirin âyet-i kübrâsıdır.

20.  Kemalât-ı insaniyeyi câmi’dir. 

21.  Kimseden minnet almayandır.

22.  Kur’an’ın mübelliğidir. Kur’ân’ın kırk veçh-i i’câz ile Cenâb-ı Hakkın tercümanıdır.

23.  Kuvvetli hitabını aks-i sadâsıyla bütün asırlara işittirip dinlettirendir.

24.  Künuz-u esma-i İlahiyenin keşşafı, göstericisidir. 

25.  Lütf u rahmetinin bir parlak misalidir.

26.  Mabud-u Bilhakk’ın en hâlis abdidir.

27.  Maden-i kemalâttır.

28.  Mâden-i şefkattir. 

29. Mahbub-u âlemdir. Mahbub-u Kulûbdur. (a.s.m) 

30.  Mahlukat içinde en mümtaz şahsiyettir. Mahlukatın en müntehab ve en müstesnasıdır.

31.  Marziyat-ı İlâhiyenin mübelliğidir.

32.  Masnuat içinde en mükemmel Ferd’dir.

33.  Meb’us-u âlemdir. (asm) 

34.  Mehasin-i san’at-ı Rabbaniyenin vassâfıdır.

35.  Mehbit-i vahy-i ilahidir. 

36.  Melek, cinni ve beşerin Seyyididir.

37.  Mevcudatın akılca en parlağıdır.

38.  Mevcudatın en büyük kumandanıdır. Mevcudatın en meşhurudur. Mevcudatın en namdar hâkimidir.

Okunma Sayısı: 832
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  • İ. Seyda

    24.10.2023 12:35:48

    Bu tür araştırmaya dayalı yazılarınız için sizleri tebrike ediyoruz. Sayfaların arasına dalıp derinliklerine inmek, dikkatimizi çekenleri paylaşmak... İstifade ediyoruz.

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