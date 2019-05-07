Mutlu bir hayat için anlamlı nasihatler

Hayat, bir insan için Allah’a kul olmak, Resulüne (asm) ümmet olmak, kendisi ve insanlığa faydalı ve yardımcı olma gayesiyle bir mana taşır.

Bu konuda yaşanmış sayısız örnek, ifade, tespit, fikir ve tecrübe vardır.

Efendimiz (asm) ne buyurmuş?

· Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.

· Ben, insanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım.”

· Affetmek, zaferin zekâtıdır.

GÖNÜLLER SULTANI MEVLANA HAZRETLERİ’NDEN ÖĞÜTLER

· Aynı dili konuşan değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler.

· Ben dostlarımı ne kalbimle, ne de aklımla severim. Olur ya, kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. O, ne durur, ne de unutur.

DÜNYA MEŞHURLARINDAN İBRETLİ SÖZLER

· Aptallar akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler. (Cato)

· Bana bütün hürriyetlerden evvel bilmek, düşünmek, inanmak, vicdana göre konuşmak mertebelerini veriniz. (John Mliton)

· Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın yolu herkesi memnun etmeye çalışmaktan geçer. (Bill Cosby)

· Başkaları ile ilgilenirsen iki ay içinde birçok dostlar kazanabilirsin. Başkalarının seninle ilgilenmesini beklersen, iki yılda bile tek dost kazanmazsın. (Dale Carnegie)

· Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır. (Lao-Taze)

· Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. (Eflatun)

· Hata arama, çözüm bul. (Henry Ford)

· Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur. (Demokritos)

ATASÖZÜ VE ÖZDEYİŞLER

· Acıyı tatmayan, tatlıyı anlamaz.

· Adaletin bulunmadığı bir ülkede herkes suçludur.

· Ağzından çıkacak sözün efendisi, ağzından çıkmış sözün kölesi ol.

· Ahmaklık, hatada ısrar etmektedir.

· Asiller; idare eder. Acizler; şikâyet eder. Basitler; iftira eder.

· ‘Bana ne?’ denilen yerde bir dava, bir memleket çöker, ‘benim işim’ denilen yerde bir dava, bir memleket yükselir.

· Baş ağrımadan başarılamaz.

· Başarı yolun sonu değil, yolculuğun kendisidir.

· Başını semaya çarpmaktan cüceler korkar.

· Başkası ile alay edenler, kendilerini küçük görenlerdir.

· Başkasının kötü ahlâkından şikâyet eden kimsenin kendisi kötü ahlâklıdır. Başkalarının kötülüklerinden bahsediyorsak, bu kendimizin kötü olduğunun alametidir. Güzel ahlâk, eziyetleri sineye çekmektir.

· Bazı insanlara “katlanmak” çileye katlanmaktan zordur.

· Bazen sesini duyurabilmen için susman gerek.

· Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz!

· Musibet zekâyı eğitir.

· Nasihat tutmayanı musibet tutar.

İbretli ve ders alınan bir hayat yaşayıp yaşatmak dilek ve temennisiyle.