"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Risale-i Nur’da oruçla ilgili tespitler (1)

12 Nisan 2022, Salı
Üstad Bediüzzaman Said Nursî, Risalei Nur Külliyatının mühim kısımlarının Ramazan-ı şerifte ve namaz tesbihatında ilham edildiğini vurgular.

Ramazan ayı ve oruçla ilgili Mektubat eserinde müstakil bir bölüm vardır. Diğer eserler ve lâhikalarda Ramazan ayı, oruç, hikmetleri, ramazan ayının değerlendirilmesine ait çok önemli atıflar, tespit, tatbikat, ve yorumlar vardır. Kur’an ve hadislerde bahsedilen orucun, hikmet ve gayesine mutabık insanın şahsi, toplum hayatı, sağlığı ile ilgili tespitler dikkati çeker. Bu çalışmada konuyu değerlendirmeye çalışacağız.

Ramazan ayı ve orucun hikmetleri, şahsi faydaları, topluma ait faydalar Bediüzzaman’ın tavsiyeleri.

ORUCUN HİKMETLERİ

· Ramazan orucu İslâmiyetin beş şartının birincilerindendir, Şeâir-i İslâmiyenin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şeriftir.

· Cenâb-ı Hakkın rububiyeti noktasında oruç; zemin yüzünü bir nimet sofrası şeklinde yaratıp, bütün nimet çeşitlerini o sofrada dizerek, Rububiyetini, Rahmetini açıkça göstermesidir.

· On sekiz bin âlemin sahibi, yaratıcısı olan Allah’ın yüce fermanı Kur’ân-ı Hakîm’i, Ramazan-ı Şerif’te inzal eylemesidir. Her Ramazanda, Kur’an’daki âyetlerin nuranî, parlaklığının gösterilmesidir. Ramazanın Kur’ân ayı olmasıdır. Müslümanların huşû ile hâfızları dinlemesi veya kendilerinin Kur’anı okumasıdır.

· İnsanlarda velî, Cuma’da dakika-i icabe, Ramazan’da Leyle-i Kadir, Esmâ-i Hüsnâda İsm-i Âzam, ömürde eceli ancak Allah bilir. İnsanlar tarafından bilinmemesi kıymetli ve ehemmiyetli olan ve içinde Kadir gecesi olan Ramazan ayı bu yönüyle önemlidir.

· Hadis rivayetlerinde: Cenâb-ı Hak nefse demiş ki: “Ben neyim, sen nesin?” Nefis demiş: “Ben benim, Sen sensin. “Azap vermiş, Cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş: “Ene ene, ente ente.” Yani: ben benim, sen sensin! Her türlü azaba karşı enâniyetten vaz geçmemesidir. Allah nefse açlıkla azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş: “Men ene? Ve mâ ente?” Nefis demiş: “Ente Rabbiye’r-Rahîm., Ve ene abdüke’l-âciz.” Yani, “Sen benim Rabb-i Rahîmimsin. Ben senin âciz bir abdinim.

· Ramazan orucu: âhiret ticareti için dünyaya gönderilen insanın kazancı noktasında, Ramazanda sevapların bire bin olmasındandır. Kur’ân-ı Hakîmin normalde herbir harfinin on sevabı ve on Cennet meyvesi varken; Ramazanda herbir harfin, bin; ve Âyetü’l-Kürsî gibi âyetlerde binler; Ramazanın Cumalarında daha fazla olması, Leyle-i Kadirde otuz bine çıkmasıdır.

· Oruç, en gafil ve inatçılara, zayıflığını, acizliğini, fakirliğini hatırlatmasıdır. Açlıkla midesini ve midesindeki ihtiyacını anlamasıdır. Nefsin firavunluğunu bırakıp, gafletle kalbini bozmayarak, tam bir acz ve fakr ile Allah’a ilticaya arzu hissetmesi, mânevî bir şükürle rahmet kapısını çalmaya hazırlanmasıdır.

· Oruç, kendini hür ve serbest hisseden nefis ve vehmi rububiyetine karşı, hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşündürecek, ve terbiye edecek en doğru zaman ve hakikattir.

· Ramazan orucuyla insan, bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Mideyi, çok yemek yiyerek meşgul etmez, hastalıklardan uzak kalır.

· Ramazan, fâni dünya ve ömür içinde, kısa bir hayatta, bâki bir ömür ve uzun bir hayat kazandırır.

· Ramazan orucu, hakikî, hâlis, önemli ve umumî bir şükrün anahtarıdır. Normal vakitte hakikî açlık hissetmeyen insanlar, çok nimetlerin kıymetini anlayamıyorlar. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki nimetin değerini anlayamıyor. İftar vaktinde, o kuru ekmek, bir mü’minin gözünde çok kıymettar bir İlâhî nimet olduğunu tat alma duygusu ile şahit olur.

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Çağrı' yeniden izleyiciyle buluşuyor: Akkad, 4K teknolojisiyle güncellenen yeni filmi anlattı

    Japonya, Putin'in kızları dahil 398 kişinin mal varlıklarını donduracak

    Bu görüntülere sebep olan şirketin faaliyetleri durduruldu

    Malezya, ''yapay zeka yargılama sistemi''ni denemeye başladı

    Putin, Ukrayna’daki savaşa 'özel askeri operasyon' dedi

    İngiltere'den 'kimyasal silah' değerlendirmesi: "Tüm seçenekler masada"

    Hac ve umre heyecanı yeniden başladı

    Pentagon: Ukrayna'da kimyasal silah kullanıldığı iddiaları endişe verici

    Lübnan - Sayda'da patlama: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

    Bu İsrail’le mi yakınlaşacaksınız?

    'Harkiv'de bombardımanın yoğunluğu arttı'

    Nükleer silah başlığı sayısında korkutan artış: '138 bin Hiroşima bombasına eşdeğer'

    Zonguldak Ereğli açıklarında deprem: İstanbul'da da hissedildi

    Buça'daki toplu mezardan çıkarılan sivil cesetlerinin sayısı 46 oldu

    Doğu Türkistan’da bir aile dramı daha

    'Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti'

    Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı

    Türkiye'de son 24 saatte 28 kişi vefat etti, 6893 kişinin testi pozitif çıktı

    Düzensiz göç hareketliliği arttı

    30 bin Yemenli evlerini terk etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM tazminatları
    Süleyman KÖSMENE

    Abdestsiz Kur’ân okunur mu?
    Ahmet BATTAL

    Devrimler ve kendi çocuklarını yeme biçimi
    Mehmet AYNACI

    Bir Hıristiyanın oruç “deneyi”
    Genel

    Bu İsrail’le mi yakınlaşacaksınız?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türk olmayanların Türkçülük çabası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Lütfen bizi yanıltmayın!
    Cevher İLHAN

    Siyasî saptırmalar kurtar(a)mıyor…
    Ali FERŞADOĞLU

    Siz “semâvâta işittirecek derecede bağırmakla” vazifeli değil misiniz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.