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1 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Risale-i Nurlar’daki müspet düsturlar ve çözümler (1)

Nejat EREN
01 Ekim 2024, Salı
Risale-i Nurlar, gerek şahsî gerekse içtimaî olarak bu asırdaki insanların her türlü derdine Kur’ân’dan aldığı derslerle makul çözümler ortaya koyan bir Kur’ân tefsiridir.

Bu konularla ilgili Külliyat’ın farklı bölümlerinden derlediğimiz ana konuların tespitini ve bu asırdaki bazı problemlerin çözümlerini hem orijinal metinlerden yapacağımız alıntılarla hem de şahsî yorumlarımızla ortaya koyma gayretindeyiz. İşte bazı tespit ve yorumlarımız: 

* Risale-i Nur, en kudsî bir mücahede-i maneviyeyi tazammun eder.

* Risale-i Nur, Sahabenin sırr-ı meşrebine medar olan ile hizmet-i kudsiye-i Kur’âniyedir.

* Risale-i Nur, sırr-ı veraset-i nübüvvetle velâyet-i kübranın feyzine mazhardır. 

* Risale-i Nur dairesindeki feyze kanaat etmek yeterlidir.

* Risale-i Nur, ahirzamanda perde altında gizlice tenevvür eder.

* Risale-i Nur, aklı, kalbi tenvir eder, nurlandırır, hem nefsi musahhar eder. 

* Risale-i Nur, âlem-i İslâmın ve Asya kıt’asının itiraz ve ithamını kaldıran bir mucize-i Kur’âniyedir. 

* Risale-i Nur, Âl-i Beyt ve İmam-ı Ali’nin bir manevî hediyesi ve eseridir. 

* Risale-i Nur, amel-i salih ve imanla herkesin başında daima bir manevî yasakçıyı bulundurur. 

* Risale-i Nur, Cehennem hapsini ve gazab-ı İlâhîyi hatırına getirmekle, fenalıktan kolayca kurtarır.”

* Risale-i Nur, Anadolu için belâları defeder, bir sadaka hükmüne geçer.

* Risale-i Nur, Anadolu’nun bir meydan-ı harb olmamasının sebebidir.

* Risale-i Nur, yüz bin insanların kalplerine tahkîkî bir tarzda ders verir.

* Risale-i Nur, Arş-ı Âzamla bağlı olan Kur’ân-ı Azîmüşşan bağlanmış bir hakikî tefsiridir.  

* Risale-i Nur, başlı başına hüccet ve bürhan hazînesidir, bizâtihî bürhan ve hüccettir. 

* Risale-i Nur, bir cadde-i kübrâ-yı Kur’âniyedir. 

* Risale-i Nur, bu asrın tehlikesine karşı hizmetiyle, siyaset cereyanlarını nazarlardan ıskat etmiştir. 

* Risale-i Nur, bu dünyada imanda Cennet çekirdeği bulunduğunu göstermiştir.  

* Risale-i Nur, bu mübarek vatanın manevî bir halâskârıdır. 

* Risale-i Nur, bu zamanda on sene medresede okumaya bedel, bir senede aynı istifadeyi verir. 

* Risale-i Nur, bu zamanın bir mürşididir; talebelerine bir vird-i ekber olabilir. 

* Risale-i Nur, derslerini anlayıp, kabul edip okuyan bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir.

* Risale-i Nur, din düşmanlarının şiddetli zulüm, istibdat, hücum, tazyikatlar ve  maddî yokluklara rağmen  davasından vazgeçirmez, tereddüde düşürmez. 

* Risale-i Nur, dostlara tiryak, düşmanlara saikadır.

* Risale-i Nur, dünya işlerine alet olamaz, siper edilmez, istenilse, ihlâs kırılır. 

* Risale-i Nur, herşeyin hakikatini beyan etmiş, başka izahata ihtiyaç bırakmamıştır.  

* Risale-i Nur, İhlâs Risaleleriyle, iki nefsin bütün desise ve açtığı yaraları tedavi eder.  

* Risale-i Nur, ihtiyaç zamanında te’lif edildiğinden, Türkiye ve İslâm dünyası genişliğinde gelişmiş ve dünyayı alâkadar eden bir imtiyaza mazhar olduğunu gözlere göstermiştir...

* Risale-i Nur, İmam-ı Ali’nin (ra) iltifatına lâyıktır.

* Risale-i Nur, Kur’ân’a ait olduğundan, medhüsenası Kur’ân’ın esrarına aittir.  

* Risale-i Nur, Kur’ân’ın parlak bir tefsiridir. Kur’ân’dan süzülmüştür. Şeref ve hüsün Kur’ân’ındır.

* Risale-i Nur, küçük bir mesele değil, kâinat ve hayvanat ile alakadardır.  

* Risale-i Nur, mesleği; şefkat, hak, hakîkat, vicdan, siyaset ve idareye ilişmekten meneder.    

* Risale-i Nur, mevti ehl-i dalâlet için idam-ı ebedî olduğunu. O dehşetli darağacından kurtaran  ve mevti mübarek bir terhis teskeresine çeviren yalnız Kur’ân ve iman olduğunu ispat eder. 

* Risale-i Nur, mükerrer tecrübelerle inayet altındadır.   

* Risale-i Nur, müşterileri aramaz; müşteriler onu aramalı, yalvarmalı.  

* Risale-i Nur, nass-ı hadisle tecdid-i din hususunda bir müceddid hükmündedir.

* Risale-i Nur, ne dünyaya ne de kâinata âlet edilemez; gayesi rızâ-i ilâhidir. 

* Risale-i Nur, ona şakirt olmak şartıyla, herkesin kendi malı gibidir.

* Risale-i Nur, sıdk, sadakat, sebat, metânet ve ihlâs esaslarından oluşan bir itminan davasıdır. 

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