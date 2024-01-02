"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

“Risale-i Nurlar ve İslam dünyasındaki önemine bir bakış -4

Nejat EREN
02 Ocak 2024, Salı
(GEÇEN HAFTADAN DEVAM)

Hayatını İslam’a hizmete adamış, nadide alimlerden, Ezher Üniversitesi’nden Muhaddis Merhum, Prof. Dr. Abdülhalim Üveys’in görüşleri şöyleydi:

“Risale-i Nur daima ileriye bakar. Düşmanın kuyruğuna vurmaz. Risale-i Nur zeki bir harekettir. İçtimai hayatı bilir. Adetullaha uyar. İbadette en küçük adaba riayet eder. Siyasetten içtinap eder. İçinde bulunan zamanın şartlarına ve asra göre hareket eder. Asrın hastalığı Risale-i Nur’la şifa bulmuştur. Ümmetin ne istediğini bilmiştir. Çareleri reçeteyle yazmıştır. Sünnetüllah’a uygun hareket etmek İslâmiyet’in baharını hazırlamıştır. Bediüzzaman Said Nursî Kulun vazifesini yaması gerektiğini, ama neticeyi Cenab-ı Hakka havale etmesinin sırrını ortaya koymuştur. Cenab-ı Hak razı olsun. Bizlere de Risale-i Nur’u anlamayı nasip etsin. Üstadımızı da peygamberler, Sıddıklar ve şehitlerle haşretsin. İnşallah biz de Üstadın açtığı yoldan emin adımlarla yürüyeceğiz. Tercümeleri okurken aslından okuyor gibi lezzet alıyoruz. Bediüzzaman, Nurların intişarı ile bu ümmetin yeniden manen dirilmesine çok yardım etmiştir.”

EZHER ÜNİVERSİTESİNDEN DR. MUHAMMED ABDÜLLÂTİF’İN tebliğinden kısa özet: “Benim tebliğim, “Bediüzzaman Said Nursî’nin devletlerarası ilişkilerdeki esaslar” hakkındadır. Avrupa, Cenab-ı Hakkın fıtri kanunlarına yapışarak ileri gitmiştir. Batı medeniyetinin başlangıç ve hedefi batıl olsa da vesileleri hak olduğu için ileri gitmişlerdir. Biz Müslümanlar olarak, maalesef sünnnetulllah denilen bu kanunlara uymadık. Halimiz de meydandadır! Biz de hak vesilelere yapışarak, Hıristiyan ruhanilerle bile ittifak edebilirsek mütecaviz dinsizliğe karşı galebe edebiliriz. Toplumun farklı din, dil ve fıtrat olması Cenab-ı Hakkın takdiridir. Çok dinlilik, mezhepçilik her zaman olmuştur. Bu fıtri kanundur. Bu farklılıkları birbirine bağlayan ancak hakikattir. Bizler için müspet hareket en lüzumlu bir gerçektir. Harpte bile müspet hareket peygamberimizin emridir.”

“Cihad, sadece savaş değil ilim ve hizmet de Cihad kavramı içindedir. İslâm tarihinde birçok fetihler vardır. Bu fetihlerin amacı insanlar üzerindeki baskıyı kaldırmaktır. Fakat acı olan baskı kalktıktan sonra da dinlerin serbest bırakılmamasıdır!”

EZHER ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİSİ DR.MAHMUT EBULEYLA’NIN TEBLİĞİ: 

“Bediüzzaman Said Nursî bu asra İslam’ın ana çerçevesini çizmiştir. Yaşanan hadislerden bunu net olarak görüyoruz. Bu İslâmın ruhu, fıtratı ve sırrıdır. İslâmın özü ve esasını en iyi şekilde kavrayan Bediüzzaman batı medeniyeti karşısında afallamadı.”

“Müslümanlar mağlup ve mahzun olduğu zamanlarda o hiç ümidini kaybetmedi. Müslümanların karamsarlığa düşüp, İslâmî hakikatleri idrak edemeyerek, ümitsizliğe düştüklerinde İttihadı Muhammediyi hedef göstermiştir.”

“İslâma karşı olanlar karşısında, bütün İslam coğrafyasındaki potansiyeli, ümitlendirmiş ve ıslah etmiştir. İmanın, amele, icraata dönüşmesi ve ete kemiğe bürünmesi gerekir. Bediüzzaman insanlığa imandaki kuvveti göstermektedir. Bu kuvvet bazen Cenab-ı Hakka karşı aczdir. Bazen akli, medeni ve sivil ruhu terbiyedir, bazen bir medenileşmektir. Genelde de İslam âleminin hepsini kapsayan bir tahkiki imandır.”

FAS ÜNİVERSİTESİNDEN MUHAMMED SUNUSİ’NİN TEBLİĞİ:  “Bediüzzaman Said Nursî, “Beyanda sihir tesiri vardır” hadisi şerifine uyup tatbik etti. Hz. Ebubekir (RA) ”Benin ayaklarım Cennette olsa da kendimi emin bilmem” demişti. Bediüzzaman Said Nursî de tıpkı onun gibi kendinden ve kendini sevdirmekten çekindi. Risale-i Nurun saf, salih bir toprakta filizlenmesini istiyordu. Risale-i Nur Talebeleri bugün o yolda hizmet ve neşriyat yapıyorlar. Bediüzzaman’a karşı gelenler ancak bir müddet karşısında durabildiler. Ama işte görüyoruz Risale-i Nurlar bütün dünyada ve gönül bağlarında fütuhatına devam ediyor.”

“Bediüzzaman yaşanan bu zamanı beliğ bir şekilde: “Helâket, Felâket Asrı!” olarak vasıflandırıyor.” 

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faizde dünya 4.'sü olduk

    Filistinli kardeşlerimize yardım

    Tohumculukta AR-GE’ye ayrılan kaynak artmalı

    Benzin ve motorine zam uyarısı!

    Depremzedelere verilen hiçbir söz tutulmadı

    Vergide âcilen adalete ihtiyacımız var

    İsrail: Savaş 2024 boyunca sürecek

    Gazzeli anneler açlıktan bebeklerine bakamıyor

    Yeni yılda yeni zamlar

    Netanyahu’ya destek yarıya düştü

    21 bin 978 Filistinli İsrail tarafından katledildi - 50 bin hamile kadın temel ihtiyaçlardan yoksun

    Umudu büyütmek istiyoruz

    Yerel seçim süreci resmi olarak başladı

    Gazze'ye çocuk aşıları yeni ulaştırılabildi

    Japonya'da art arda 9 deprem - "Büyük Tsunami, Derhal Kaçın" uyarıları yapıldı

    Gazze'ye saldırılar gece boyunca devam etti

    Otobüsle artık araç takip cihazıyla yola çıkıyor

    Mahmud Abbas: Ne pahasına olursa olsun topraklarımızdan göç etmeyeceğiz

    Gazzeli küçük kız dünyaya seslendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk mücadelesine yeni yılda da devam
    İbrahim Aktaşcı

    Türkiye sizinle gurur duymuyor!
    Ali FERŞADOĞLU

    Kader değişir mi?
    Abdil YILDIRIM

    Merak etme!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Birlik çabası mutluluk getirir
    Genel

    Faizde dünya 4.'sü olduk
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’an kimin sözüdür?
    Mehmet Soydan

    Muhafazakârlığın, aile hayatında yol açabildiği sorunlar
    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Ailede ihlas
    Faruk ÇAKIR

    Adalet yılı olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.