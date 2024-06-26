Van’ı Bediüzzaman’la yaşamak (2)

Yedinci Gün: “VAN BEDİÜZZAMAN KÜLLİYE AÇILIŞI VE MEVLİDİNE İŞTİRAK.” Mevlidin bitimiyle birlikte dönüş yolculuğuna başlayıp: Van, Muş, Malatya üzerinden Kayseri’ye ulaşıp Kayseri’de konaklama.

Sekizinci Gün; Kayseri Erciyes Dağı, Nevşehir, Konya Mevlana müzesi ve son nokta Konya Alanya, üzerinden Antalya’ya geri dönüş.

Bediüzzaman Mevlidi ve Külliye açılışına katılımın canlı ve şevkli geçeceğine dair haberler alıyoruz. Ülkenin ve insanımızın böyle çok sıkıntılı olduğu bir zamanda bu mevlid ve külliye açılışına katılım aşk ve gayreti güzel bir gelişme. Yurdun dört bir bucağından can dostlar, yeni Asya sevdalıları, doğu Anadolu’nun vefakâr ve cefakâr sakinleriyle tekrar bir araya gelip kucaklaşması, muhabbet ve kardeşliği pekiştirmek çok önemli bir olay! Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.

SEYAHATİN ESAS AMAÇ NETİCE VE MEYVESİ: Yol güzergâhımız üzerindeki deprem bölgesinin ağır travma şartlarını görüp hissen yaşamak, aşırı sıcağa rağmen Kudsî davaya odaklı fedakârlık göstermek arzu ve tatbikatı!

Nur menzillerinde yapılacak çok güzel nurani dersleri ve hizmetleri dinlemek, o manevî atmosferle hemhal olmak ruh ve kalplerimize güzel pencereler açacaktır. Mahallerdeki abi, bacı ve kardeşlerin bu kadar kalabalığı dershanelerinde misafir etmekte tereddütsüz “evetleri!” Bu cemaatin ruhundaki bu fedâkarlık ve samimiyetin açık göstergesi.

Bu tür faaliyetlerin neticesi; muhabbet. şevk. İrtibat, diri kalma, hizmete ve faaliyete odaklanma, tesanüd. Allah rızasından başka bir şey değil! Seyyar medresemizde; ders, Cevşen ve Kur’an, Îlâhî ve marşlar okuyarak yola devam edeceğiz inşallah. O hazırlığımızı da yaptık.

Risale-i Nur hakikatleri İslâm dünyasından ve dünyadaki birçok devlet ve milletlerde yankı bulmaya devam ediyor.

Bu sıcak mevsimde uzun ve yorucu bir seyahatin, hele de her yaş ve meslekten, bay, bayan ve çocukların bulunduğu kalabalık bir grupla yapmanın çok zorluğu ve meşakkati olacak! Buna karşı: dünyevileşen nefislerimiz ve şeytanlarımızın bizleri hizmetten alıkoymaya çabalarına direnerek inşaallah büyük sevap ve kazançlarının da olacağının hazzını hep birlikte yaşayacağız inşallah.

Büyük davalar çile ve bedel ister! Hikmet diyarında meşakkat, çile, sıkıntı, yorgunluk, uykusuzluk, imkânsızlıklar var. Kudret diyarında ise bunlara katlanmanın mükâfatı olacaktır. “Cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil!” Eh, böyle kudsî bir dava ve yolcuğun da elbette meşakkatleri de olacak. Ama kazanımları, aşk, şevk, hatıra ve neşesi çok daha büyük ve önemli olacak’ bundan herkes kesin emin olsun! Lütfen!

Üstadımızın “vatanım” dediği van ilini bir defa daha ziyaret edip, Van Bediüzzaman Külliye açılışını, Van Bediüzzaman mevlidine katılmanın” elbette çilesi, sıkıntısı bizlere davaya katlanmayı öğretecektir.

Bu kudsî hizmetin çilesi, derdi, seyahati, açlığı, tokluğu, uykusuzluğu, yorgunluğu da hoştur! İnşallah! Böyle önemli bir fırsatlar her zaman nasip olmuyor. Bize düşen, her şeye rağmen davamız için bazı risklere de katlanmaktır. Çünkü bu kudsî hizmetin çilesi, derdi, seyahati, açlığı, tokluğu, uykusuzluğu, yorgunluğu da hoştur! İnşallah! Seyahatin sonunda hepinizin çok memnun olacağınıza eminim. Yolculuğunuz ve gazanız mübarek ola!

