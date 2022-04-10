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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Avrupa’daki Türkiye (Macaristan)

Ömer Faruk ÖZAYDIN
10 Nisan 2022, Pazar
Mâlumunuz; Macarların aslı Türk’tür, İslâmiyetten çıktıkları için Türklükten de çıkmışlar, fakat bazı isimler ve kelimeler muhafaza olmuş, Atilla gibi...

Türklükten çıkmalarına rağmen asılları Müslüman olmayan Hunlar’a (şimdi de adı Hungary) bağlı olanlar var. O sebeple her sene Orta Asya halkları toplanıp günler tertip ederek Atilla bayrağında buluşurlar.

Büyük Kurultay veya kısaca Kurultay, Orta Asya Türk kökenli halklarının geleneksel etkinliğidir ve Ağustos ayının ilk haftasında Macaristan’ın Bugac kentinde gerçekleşir.

Türkiye’den gelme epey Türk de orada yaşıyor; market, lokanta vs. esnafları ve bir de Türk köyü var. Ancak benzerlikler sadece bunlar değil, son senelerde siyaseten de benzerlikler görülmeye başlandı ki, AKP Türkiyesi gibi. 

Sol hükûmetten sonra yüzde 52 ile seçimleri kazanan (Fidesz partisi) Viktor Orban dört dönemdir iktidarda. Geçen hafta yapılan seçimlerde 5.kez kazandı ki hem de büyük bir farkla.

Geçen zamana baktığımızda; Fidesz-AKP, Orban-Erdoğan benzetmeleri yapılıyor.

*Orban da gençlik hareketinden geliyor. 

*Orban, iktidarını kendisinden evvel solcu başbakanın kitle desteğini kaybetmesine borçlu.

*Yüzde ellinin üzerinde oyla iktidara gelince demokrasinin altını oymaya başladı. 

*Orban anayasayı değiştirdi.

*Biat etmeyen yargıçları emekliye ayırdı. 

*Muhalif medyayı susturdu.

*Kendi çevresindeki iş adamlarını milyarder ederken, Macar asıllı Soroz’u kendisini devirmekle suçladı

*Soroz’cu diye muhalifleri hapsetti.

*Akademik özerkliğe son verdi. Bu yüzden 600 binden (çoğu genç) fazla insan ülkeyi terk etti. 

*Sayıştay, hakimler savcılar yüksek, Radyo TV üst kurulu üyelerini değiştirdi.

*Bize oy verirseniz hizmet alırsınız diye kampanya yürüttüğü seçimleri kazandı. Ancak Macaristan bir mafya devletine döndü.

*2017’de 40 milyon euroluk AB sahtecilik ofisi, Orban’ın damadına aktarıldığını tesbit etti. Avrupa Orban’ı suçlamaya ve ceza vermeye hazırlanırken mülteci krizi baş gösterdi. Macaristan mültecilerin Avrupa’ya açılan kapısı olduğundan Avrupalı liderler “Orban bir diktatör ama ona ihtiyacımız var” deyip artan hukuksuzluğu görmezden geldiler. 

Benzerliklerin en ilginci ise; geçen hafta yapılan seçimlerde Orban’ın karşısına 6 parti ittifak yaparak çıktı. İttifakta; sağdan, soldan, liberaller, yeşiller, mahalli seçimlerde Orban’ın kalesi sayılan Budapeşte belediye başkanlığını kazanan adayla çıktılar. 

6 lider; parlamenter sisteme geri dönüş için anayasa taslağı hazırladılar. 

Ancak seçim kanunlarıyla oynayan Orban, sandık güvenliği yok diye muhalif seçmenin çoğu sandığa gitmediğinden iktidarı 5. kez kazandı. Rusya/Ukrayna krizi gölgesinde girilen seçimde, Orban’ın Putin’le arasının iyi olmasıyla ucuz doğalgaz ve petrol bulundurması ve para dağıtması mühim rol oynadı. 

Bütün bu tanıdık bildik gelişmelerden çıkarılacak dersler var.

Nasıl, tanıdık geldi mi?

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