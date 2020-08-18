“Beşleme” ve “Nur Hareketi”nde büyük tadilât...

Nâdiren de olsa yazı, haber ve röportajları ile gazetemizde arz-ı endam eden kıdemli editörlerimizden Selçuk Subaşı’nın gazetemizde tam bir ay evvel (19-20 Temmuz 2020) neşredilen son röportajı mühim “haber”lerle bezeliydi. Bu yazı onlarla alâkalı...

Orada Subaşı’nın ilk sorusundan öğrendiğimize göre, kıymetli edebiyatçı İslâm Yaşar’ın Bediüzzaman Said Nursî’ye dair beş ciltlik biyografik romanının (“Bediüzzaman Beşlemesi”) “yakın bir zamanda gözden geçirilmiş şekliyle yeni baskısı yapılmış.”

Yani kimi kelime, cümle, paragraf veya bölümler düzeltilmiş;” bazı çıkarmalar ve eklemeler yapılmış...

Anlaşılan o ki Yaşar Ağabey, yine beş ciltlik “Nur Hareketi Serisi”nin te’lifini müteakip, serinin öncülü olan Bediüzzaman Beşlemesi”nin tashihine girişmiş.

Birbirinin devamı sayılabilecek, toplamda 10 ciltlik iki serinin son kitabı olan “Tâ Kıyamet’e Kadar”ın Mayıs 2015’te neşredilmesinden hareketle, “Bediüzzaman Beşlemesi”nin tashih ve yeniden basım işlerinin en az beş yıllık bir müddete mâl olduğu görülüyor.

[Zaten 10 senede yazılan Beşleme’nin beş yılda gözden geçiril(ebil)mesi de hemen hemen “yeniden te’lif gibi bir şey” oluyor her hâlde...Fesuphanallah! Cidden müthiş bir azim ve sabır... Bi’l-vesile İslâm Yaşar’ı ve ona her daim destek olan Yeni Asya Neşriyat’ı tebrik ediyoruz!]

“Gözden geçirme” mu’tat bir vaziyet; zira şümullü bir eserde zaman içinde bizzat yazarı veya okuyucularının tesbitleriyle düzeltme (tashih) ihtiyacının doğması mukadderdir.

Şimdilik Beşleme’nin bu son baskısının mümkün mertebe noksanlık veya—daha kötüsü—hatalardan arınmış olması beklenir ki inşallah öyledir.

DEV SERİLERE BİR CİLT DAHA!

Röportajda Subaşı’nın başka bir sorusundan “İslâm Yaşar’ın yeni bir kitap üzerinde çalıştığı” müjdesini de almaktayız!

Özetle, “Bediüzzaman Beşlemesi”nin beşinci ve son cildi yeniden kaleme alınıyor, mevcut kitapsa “Nur Hareketi Serisi”ne dâhil ediliyor.

Anlayacağınız, beş ciltlik “Nur Hareketi Serisi” altı cilde ulaşmış olacak.

Yazarın gerekçesiyse “Üstad’ın hayatının Üçüncü Said safhasının yeterince işlenmediğini müşahede etmesi.” Çünkü “Beşleme’yi yazarken ‘Nur Hareketi Serisi’ni yazmak gibi bir düşüncesi olmadığından Beşleme’nin ilk dört kitabında münhasıran Bediüzzaman’ın hayatını, beşinci kitapta da onun vefatından sonra Nur Hareketinin 60’lı yıllardaki seyrini anlatmış.”

Ve İslâm Yaşar şöyle devam etmekte:

“Şu anda ‘Bediüzzaman Beşlemesi’nin, Üstad’ın hayatının Üçüncü Said safhasına münhasır ve Nur Cemaatinin teşekkülüne müteallik beşinci kitabını yazıyorum. Bunu bitirdiğim zaman Beşleme’nin beş kitabı da Üstad Hazretleri’nin hayatıyla ilgili olacak. Hâl-i hazırda beşinci kitap olan ‘Muhabbet Fedaileri,’ Nur Hareketi Serisi’nin birinci kitabı olarak yerini alacak ve o seri altı kitaba çıkacak.”

Son olarak yazarın, Beşleme’nin yeni kitabına okuyucularından isim teklifleri beklediğini de ekleyelim!

İslâm Yaşar canibinden haberler—şimdilik—bu kadar.

Bizim yorumumuza gelince...

İşin doğrusu, “Bir eseri en iyi onu meydana getiren bilir.” sırrınca İslâm Yaşar’ın köklü, fakat isabetli bir karar aldığını düşünüyor ve kendisine “Kolay gelsin!” diyoruz.

Not: Biyografi ustamız,“Nâmık Kemal”i de yazmayı düşünür mü acaba?..