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31 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

Bir ay öncesinden bir “Hicrî yıl başlıyor” yazısı!..

28 Temmuz 2020, Salı
İnsanız, âciziz.

Fıtratımız icabı fiiliyatımız (vazife ve mes’uliyetler) noktasında noksanız; hattâ kusurlu! Ne kadar dikkat etsek de eksiklik ve hatalardan hâlî değiliz. 

Geçenlerde gazetemizin “çocuk” sayfasında insanın bu acziyetini aksettiren bir vaziyetle karşılaştık: Yeni hicrî yıl yazısı, hicrî yıl hemen yarın başlıyormuş gibi tam bir ay öncesinden neşredildi! 

Hani gazetemizde zaman zaman “mükerrer” denilen “tekrar yazılar”a az biraz “alışmıştık,”—ki ona dair şahsî bir çetelemiz arşivimizde mevcut—ama böyle bir şeyin olabileceğine doğrusu hiç ihtimal vermemiştik. 

Demek ki olacakmış, demek ki bunu da görecekmişiz...

Detaylara geçelim! 

HADİSENİN SERENCAMI

Tarih 15 Temmuz 2020. Günlerden Çarşamba. “Çocuk” sayfasında “İnci Karaman” imzalı ve de “Hicrî yıl başlıyor” başlıklı bir yazı...

“Günün yazısı,” “Hicri 1442 yılı, yarın akşam namazı vaktinin girmesiyle başlayacak.” diye başlıyor. 

Ve şöyle devam ediyor:

“Peygamberimiz Hazret[-]i Muhammed Efendimizin (asm) Mekke’den Medine’ye hicreti, İslâm âleminde hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. Buna göre, hicrî takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının ilk günü yarın başlayacak arkadaşlar...

“Muharrem ayında oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbelâ’da Efendimizin (asm) torunu olan Hazret[-]i Hüseyin ile şehit olanların yâd edilmesi, bizim toplumumuzda önemli olaylar arasında yer alır.”

Yazı “hicrî takvimin nasıl kabul edildiği”ne dair herkesin bildiği meşhur tarihî anekdotun ardından sona eriyor. 

(İsteyenler için yazının web’deki linkini veremiyoruz, zira fark edilir edilmez silindi. Fakat “e-gazete”den ulaşılabilir...)

Tabiî şaşırıyoruz! Çünkü... Faziletfüruşluk zannolunmasın, şahsen uzun bir müddettir “nafile ibadet” nev’inden “sünnet oruçlar” mevzuunda hassasız; Allah kabul etsin mübarek Ramazan ayının hemen ardından peş peşe gelen Şevval, Zilhicce ve Muharrem oruçlarını da eda etmeye çalışıyoruz—elhamdülillah...

Hâlbuki o sıralar Zilkade ayındayız ve zihnen “Zilhicce orucu”na hazırlanmış, beklemedeyiz. 

Öte yandan, hicrî yılın başlangıcına (1 Muharrem 1442 / 20 Ağustos 2020) epey var. 

Hemen “Yeni Asya Takvim”e müracaat ediyoruz. Elbette takvim bizi te’yit ediyor ve bizi “bildiğimizden emin” kılıyor...

MERAKIMIZI MUCİP HÂL!

Neticeten ilgili yazıda “ma’lûmat yanlışlığı” denecek bir şey yok. Sadece klâsöründen çıkarılıp bir ay önce neşredilmesi gibi bir “hata” mevzu-ubahis. 

Gerçi “yeniasya.com.tr”de ilgili tarihteki yazının silindiğini, ancak kâğıt baskının web’deki tıpkı basımı olan “e-gazete”de yazının mevcut olduğunu söylemiştik. Ama yine de merak ediyoruz: Yayınlanmak için bir nevi acele eden (!) bahis mevzuu yazı hicrî yılın başlangıcına tekabül eden 20 Ağustos’tan bir gün evvel tekrar neşredilecek mi, edilmeyecek mi?.. Bekleyip göreceğiz.

Bilvesile buradan “çocuk” sayfası editörüne ve sair salâhiyetli/mes’ul arkadaşlara “geçmiş olsun” diyoruz!

Ne demişler? “Olur böyle vak’alar...”

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