“Dünyâdaki problemler ancak mânevî değerlerle çözülebilir”

GENÇ YORUM

* Kişilere olan güveniniz, onlardan gelen bildirimlere kayıtsız ve şartsız bir güvene sebep olmamalı. (...) Topluma ve yasalara karşı sorumlu, güvenilir haber kaynakları tarafından te’yit edilmeyen her habere karşı mesâfeli davranmak ve hemen paylaşmamak gerekir. (Adnan Nâcir)

* (...)Bizim kullanım şeklimize göre sosyal medya, insanlar arasında “hızlı, fakat zayıf” bir bağlantı sağlayan bir araca dönüşebilir! (Ayşenur Aydoğdu-Akten)

* (...)Linç hukuk dışı bir toplumsal cezâlandırma yöntemidir ve (...) hukuksal düzeyde suç olmaktan öte medeniyet kaybıdır. (Behlül Semerci)

* Sosyal medyanın etkililik ve güvenilirliliğinin güçlenmesinin esas sebebi (...) halkın sesi olması gereken yazılı ve görsel ana akım medyanın zaman içerisinde otorite denetim aracı yerine otoritenin elinde bir rızâ aracı olarak kullanılması oldu. Yâni halkın sesi olması gereken medya araçları zamanla finansal ve hukukî baskılarla otoritenin propagandasına iknâ ve râzı etme araçlarına dönüştü. Bu da medyada bir değişim ve dönüşümü zarûret hâline getirdi... (Bilal Said Parlakoğlu)

* (...)Gerçek, aynı devirde insanlar arasında parçalı olabilmiştir tarihte... (Caner Kut)

* Allah her gün hatırlatıyor ölümü, hazırlanalım diye; fakat vâ esefâ, ekseriyetle gaflet ediyoruz... (Emine Sultan Çakır)

* (...)Amaçsız, dikkatsiz yapılan her fiil ya da yapılmayan, “Aman ben yapsam ne olur, yapmasam ne olur?” dediğimiz her hareket, bizler farkında olmadan, taban tabana zıt olduğumuz bir fikre, akıma hizmet edebilir! (Fethiye Akay)

* Bol yazıp tenkit alacağımıza, çok araştırıp öz yazalım. Bizi eleştirenlere hakàret değil, makûl ve mantıklı cevaplar verelim; eleştirileri haklıysa düzelterek, özür dileyerek teşekkür edelim... (M. Said Zeki)

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BİZİM AİLE

* Bir yerdeki söz, davranış sonra önümüze nasıl çıkar bilmiyoruz; fakat bâzen kadere fetva verdiren biz oluyoruz! (Ayşenur Yaşar)

* Ülkemiz ve İslâm âlemindeki, hattâ Hıristiyan dünyâsındaki problemler (kadın-aile problemleri de dâhil) (...) ancak manevî değerlerle çözülebilir. Kur’ân’ın mânevî bir mu’cizesi olan Risale-i Nurlar bu konuda Hıristiyanlara da rehberdir... (Yasemin Güleçyüz)

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Not: Yukarıdaki tesbitler dergilerin Temmuz 2021 tarihli sayılarından derlenmiştir.