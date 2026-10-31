"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Bir Cumhuriyet Bayramında, hapishane penceresinde oturmuştum

Risale-i Nur'dan
31 Ekim 2026, Cumartesi
Üçüncü Mesele

Gençlik Rehberi’nde izahı bulunan ibretli bir hâdisenin hülâsası şudur:

Bir zaman, Eskişehir hapishanesinin penceresinde, bir Cumhuriyet Bayramında oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Birden, manevî bir sinema ile, elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki, o elli altmış kızlardan ve talebelerden kırk ellisi, kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve on tanesi, yetmiş seksen yaşında, çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden, sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Kat’î müşahede ettim, onların o acınacak hallerine ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler. Geldiler, sordular; ben dedim: “Şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz.”

Evet, gördüğüm hakikattir, hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün âhiri kıştır; öyle de, gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Geçmiş zamanın elli sene evvelki hâdisatı sinema ile hâl-i hâzırda gösterildiği gibi, gelecek zamanın elli sene sonraki istikbal hâdisatını gösteren bir sinema bulunsa, ehl-i dalâlet ve sefahetin elli altmış sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilse idi, şimdiki güldüklerine ve gayr-i meşru keyiflerine nefretler ve teellümlerle ağlayacaklardı.

Ben, o Eskişehir Hapishanesindeki müşahede ile meşgul iken sefahet ve dalâleti tervîc eden bir şahs-ı manevî, insî bir şeytan gibi karşıma dikildi ve dedi:

“Biz hayatın her bir çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz; bize karışma.”

Ben de cevaben dedim:

“Madem lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip dalâlet ve sefahete atılıyorsun, kat’iyen bil ki, senin dalâletin hükmüyle, bütün geçmiş zaman-ı mazi ölmüş ve ma’dumdur ve içinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristandır. İnsaniyet alâkadarlığıyla ve dalâlet yoluyla senin başına ve varsa ve ölmemiş ise kalbine, o hadsiz firaklardan ve o nihayetsiz dostlarının ebedî ölümlerinden gelen elemler, senin şimdiki sarhoşça pek kısa bir zamandaki cüz’î lezzetini imha ettiği gibi; gelecek istikbal zamanı dahi, itikadsızlığın cihetiyle yine ma’dum ve karanlıklı ve ölü ve dehşetli bir vahşetgâhtır. Ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zaman-ı hâzıra uğrayan bîçarelerin başları ecel cellâdının satırıyla kesilip hiçliğe atıldığından, mütemadiyen akıl alâkadarlığıyla senin imansız başına hadsiz elîm endişeler yağdırıyor. Senin sefihâne cüz’î lezzetini zîr ü zeber eder...”

Şualar, On Birinci Şua, Üçüncü Mesele, s. 223

LUGATÇE:

ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan çıkanlar, azgın ve sapkın kimseler.

ehl-i sefahet: sefihler, gayr-i meşru zevkler içerisinde olanlar.

hâl-i hâzır: şimdiki durum, şimdiki zaman.

ma’dum: yok olan, mevcut olmayan, bulunmayan.

tervîc: revaç verme, kıymet ve değerini arttırma.

zaman-ı hâzır: şimdiki zaman.

zîr ü zeber etmek: altüst etmek.

Okunma Sayısı: 356
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: İran'la savaş "yakında" sona erecek

    İsrail'in El Halil ablukası 7. gününde: 80 bin öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum kaldı

    AB, dijital güvenlikte “ortak kural” diyor

    Göz göre göre soygun - Borsadaki “resmî” vurgunu seyretmişler...

    Fon krizi servetin yüzde 10’unu yuttu!

    Yapay zekâ ölüm riskini hesaplıyor

    Polonya'da sıcak gelişmeler: Anayasa Mahkemesi polis ablukasına alındı

    İsrail seçimleri ve Netanyahu’nun sınırları

    Hukukta helâlleşmek yoktur, hesap vermek vardır

    Hal yasası çare olacak mı?

    “Gardaş”la kriz büyüyor

    Yoksulluk sınırını sormayın!: Açlık sınırı 38 bin TL’yi aştı

    İktidar yerli besiciyi unuttu: Et ithalatı tam gaz

    ‘Dijital kale’ soruları da cevap bekliyor

    Hal Yasası Meclis’te: Tarladan sofraya fahiş fiyata hapis cezası geliyor

    Nevşehir'de peribacalarındaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Akdeniz’de hortum ve sel riski artıyor!

    ‘Doğu Türkistan Çin’in toprağı değildir’

    İpler Filistinlilerin elinde

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AB, dijital güvenlikte “ortak kural” diyor
    Genel

    Göz göre göre soygun - Borsadaki “resmî” vurgunu seyretmişler...
    Genel

    Fon krizi servetin yüzde 10’unu yuttu!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Polonya'da sıcak gelişmeler: Anayasa Mahkemesi polis ablukasına alındı
    Genel

    İsrail'in El Halil ablukası 7. gününde: 80 bin öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum kaldı
    Genel

    Yapay zekâ ölüm riskini hesaplıyor
    Genel

    Trump: İran'la savaş "yakında" sona erecek
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Bediüzzaman’ın mübarek Süleyman’ı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.