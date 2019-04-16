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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Okyanusvarî Külliyat’tan yepyeni kitap ve derlemeler

16 Nisan 2019, Salı
Tüm Külliyat aslında—“Muhakemat” hariç—dört büyük kitaptan (“Sözler,” “Mektubat,” “Lem’alar” ve “Şualar”) ibaret olup sair “büyük”ler (“Asâ-yı Mûsa,” “Îman ve Küfür Muvazeneleri,” “İşaratü’l-İ’caz,” “Mesnevî-i Nuriye,” “Lâhikalar (Barla, Kastamonu, Emirdağ),” “Sikke-i Tasdik-i Gaybî,” “Tarihçe-i Hayat”) bunların cüz’ü veya derlemesidir.

Hakeza onlarca küçük “derleme” de var ki işbu yazı onlarla ilgilidir. Başlıyoruz... 

Risale-i Nur Külliyatından önce te’lif edilen eserler (Eski Said devresi eserleri): “Divan-ı Harb-i Örfî,” “Hutbe-i Şamiye,” “Hutuvat-ı Sitte,” “İşarat,” “Muhakemat,” “Münazarat,” “Rumuz,” “Sünuhat,” “Tulûat...” 

(“Divan-ı Harb-i Örfî” ve “Hutbe-i Şamiye,” Üstad Hazretlerinin tashihlerinden geçtikten sonra neşredilmiş. “Münazarat” ise yine Üstad tarafından gözden geçirilmiş, ancak daha sonra hizmetkârları neşretmiş. “Muhakemat,” “Sünuhat,” “Hutuvat-ı Sitte,” “Tulûat,” “İşarat” ve “Rumuz” gibi eserler ise Nur Talebelerince tab’ edilmiş...)

Bizzat Bediüzzaman tarafından veya tensipleriyle—yer yer ilâveler de yapılarak—Risale-i Nur’dan derlenen eserler: “Asâ-yı Mûsa,” “Âyetü’l-Kübra,” “El-Hüccetü’z-Zehra,” “Fihrist Risalesi,” “Gençlik Rehberi,” “Hakikat Nurları,” “Hanımlar Rehberi,” “Hastalar Risalesi,” “Haşir Risalesi,” “İhlâs Risaleleri,” “Îman Hakikatleri,” “Küçük Sözler,” “Meyve Risalesi,” “Miftahü’l-Îman,” “Müdafaat,” “Nur Âleminin Bir Anahtarı,” “Nur Çeşmesi,” “Otuz Üç Pencere,” “Ramazan-İktisat-Şükür Risaleleri,” “Sikke-i Tasdik-i Gaybî,” “Siracü’n-Nur,” “Uhuvvet Risalesi,” “Tabiat Risalesi,” “Tarihçe-i Hayat,” “Tılsımlar Mecmuası,” “Tiryak,” “Yirmi Üçüncü Söz,” “Zühretü’n-Nur,” “Zülfikar Mecmuası...” 

Risale-i Nur nâşirlerince tanzim edilen eserler: “Beyanat ve Tenvirler,” “Hizmet Rehberi,” “Îman ve Küfür Muvazeneleri,” “Lâtif Nükteler,” “Sünnet-i Seniyye” Risalesi...” 

YENİ DERLEMELER... 

Ve işte, sâdık “Risale-i Nur nâşiri” Yeni Asya Neşriyat’ın (YAN) son 12 yıldır (2006-2018) neşrettiği “yeni” derlemeler (alfabetik sırayla): *“Alevîlik ve Ehl-i Beyt Risalesi,” *“Eski Said Dönemi Eserleri,” *“Medrese-i Yusufiye Risalesi,” “Mu’cizat-ı Ahmediye Risalesi,” “Mu’cizat-ı Kur’âniye Risalesi,” “Risalet-i Ahmediye” ile “Taziye Risalesi...” 

Adı geçenler, “Risale-i Nur Külliyatından” üst başlıklı. 

Bunlardan başka “Risale-i Nur Külliyatında” üst başlıklı dört eser de var ki onlar da “Müspet Hareket,” “Namaz ve Hikmetleri,” “Hz. Muhammed (asm)” ile “Vesvese Bahsi” adlarını taşımakta. (Bu arada, “külliyatından” ve “külliyatında” ayırımına da dikkat!)

(Ara not: Bir de “Zübeyir Gündüzalp’ten” üst başlıklı“Konferans” adlı bir eser var. O da, Üstad’ın “kâinata değişmediği” talebesi Zübeyir Gündüzalp tarafından verilen bir konferansın metninden ibaret olup aslında Risale-i Nur Külliyatından iktibastır.) 

YAN’ın derlemelerinden en şümullüsü “Eski Said Dönemi Eserleri” adında. Bu kitap, “Risale-i Nur Külliyatından önce te’lif edilen eserler”den ibaret. (Bu kitapta ayrıca “Makalât,” “Nutuk,” “Devaü’l-Yeis zeylinin zeyli,” “Nokta,” “Şuaat-ı Marifetü’n-Nebî (asm),” “Hakikat Çekirdekleri-1 ve 2,” “Lemaat” adındaki küçük risaleler yer almakta.) 

Takdir ve de teslim edileceği üzere bu çok güzel projeyle Üstad Bediüzzaman’ın tüm te’lifatı tamamlanmış! 

Yeni derlemelerden adı geçen diğerleri ise, son zamanlarda okuyuculardan gelen teklif ve tavsiyelere uyulmasıyla hayata geçirilmiş olan projeler. 

Elbette bu derlemelere—ihtiyaç hâsıl oldukça—yenileri eklenecek, eklenmeli de! 

Meslek erbabı bilir: “Yayıncılık” cihetinden Risale-i Nur Külliyatı bir “okyanus”tur. Mübalâğasız, yukarıda zikredilenlerin sayısınca—belki de daha fazla—“inci”nin çıkarılabileceği, gepgeniş ve derin suları havi bir büyük denizdir Külliyat. 

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  • Said Yüksekdağ

    16.4.2019 16:38:56

    Böyle detaylı bir çalışma yaptığınız için Allah razı olsun. Dikkatimi çeken bir nokyata değinmek istiyorum. İman ve Küfür Muvazaneleri'ni çoğu kişi Üstad Bediüzzaman'ın tanzim ettiğini sanıyor. Hâlbuki o da (belirttiğiniz üzere) Hizmet Rehberi, Beyanat ve Tenvirler gibi Nur naşirlerince tanzim edilmiş. Merak ettiğim mevzu ise neden Eski Said Dönemi Eserleri gibi muazzam bir eser, İman ve Küfür Muvazeneleri gibi külliyata (set olarak) hiçbir yayınevi tarafından dahil edilmemiş?

Risale-i Nur Külliyatı

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