Alafranga mı, Alaturka mı?

Kelime mânâsı olarak, “Alaturka”; “Türk, Osmanlı usulü”. “Alafranga” ise;” Frenk, Fransız usulü” demektir. Bu iki kelimenin, en çok kullanıldığı yerlerden biri de, tuvaletlerdir (afedersiniz).

Hani anlatılır ya, Avrupa’da eskiden tuvalet bile yoktu vs. diye… Fakat Müslümanların, Peygamberlerinden (asm) öğrendiği malûmatlar îcabı, temizlik ve nezafete verdikleri ehemmiyet çok mühimdir. Tuvalet ile alâkalı emir ve tavsiyeleri de, ümmetinin dikkat ettiği şeylerdendir.

Corona virüsünün en büyük sebeblerinden biri ‘el yıkama’ olarak belirtilmişti. Hadis-i şerifteki emir gereği, Müslümanların çoğu, yemekten önce ve sonra ellerini yıkar. Buna benzer, temizlik ve sıhhat ile alâkalı, Peygamberimizin (asm) birçok tavsiyesi vardır. Hele, çok bağlayıcı bir emri ise “temizlik imandandır” hadis-i şerifidir.

Gelelim, tuvalet meselesine. Ankara’da doğup büyüdüğümden, o senelerde, başşehirde bile, ben alafranga tuvalet görmemiştim. 70’li senelerin başlarında İstanbul’a gittiğimde, orada görüp, şaşırmıştım. Sonradan tabiî, Ankara’da da, yavaş yavaş karşılaşmaya başladık. Bu tuvalet şekli, milletin fertlerinin çoğuna ters geliyordu. Mecburen böyle bir tuvalet kullanmak durumunda kalanlar ise, bir şekilde bunu alaturkaya çevirip kullanma cihetine gidiyordu.

Artık şimdilerde, neredeyse, yeni yapılan evlerin çoğunda, maalesef, alaturka tuvalet yok! Öyle bir hâle gelmişiz ki, alafranga, alaturkayı mağlup etmiş. Hele de, Mekke ve Medine’deki otellerde bu durum daha vahim. Tamam, hani, hastalık ve sakatlık vaziyetleri olabilir, o başka. Ama normal insanların bunu kullanması da bir garib.

Bundan bir müddet evvel, bir firma, alafranga tuvalet dediğimiz klozetlere bir aparat yapmış, güya, alaturka tuvaletin oturuş biçimine benziyormuş. Ve orada da, kendi aparatını övmek için, her iki tuvaletin, şöyle bir mukayesesini yapmış: ”Yaratılışımız gereği, boşaltım sistemimiz, sadece 35 Derecelik açı yakalandığı zaman, tam olarak doğru çalışmaktadır. Bu açının meydana gelmemesi durumunda, tam ve doğru boşaltım sağlanamamaktadır. Modern tuvaletlerde bu açıyı yakalamanın en etkin yolu, (îcad ettikleri aparatı reklâm ediyor) kullanmaktır. Modern çağın kolaylıklarından olan “alafranga” olarak tabir edilen tuvaletler, oturma pozisyonu itibariyle boşaltım için uygun değildir.”

Gördünüz işte, Allah edecek, söyletecek ya… Adamlar, işin hakikatini, doğrusunu söylemişler. Sıhhat için ve işin doğrusu olanı ifade etmişler. Hani avam lisânıyla “gözünü sevdiğimin İslâmiyeti” insanların fıtratına münâsib, her şeyin, yolunu, yordamını, şeklini, şemailini gösterip târif etmiştir.