Atom ve Mermer’e rahmetler diliyoruz

Abdülmalik Atom

70’li senelerde, Ankara’da talebelik arkadaşlarımızdandı. Yaşı bizden 4-5 yaş daha küçük, güler yüzlü, çalışkan, gayretli bir kardeşimizdi. Aslen Samsun’lu ve Eczacılık Fakültesinde okuyordu.

Ankara’lı olduğumuzdan, kendi evimizde kalıyorduk. Ama o, bizim için bir şanstı. O sayede, arkadaşlarımızın ikamet ettiği bütün evleri gezip, onları ziyâret ediyorduk.

Abdülmalik kardeş de 96’lar dediğimiz bir sitede oturuyorlardı. Oraya gittiğimizde, onunla da görüşürdük.

Ali Toker Ağabeyin idâresinde, “Yeni Asya Araştırma Merkezi Ankara Şubesi” olarak; Abdülmalik, Mustafa Çalışan, Nureddin Konaklı (Yaprak), Bedran Yalçın gibi arkadaşlar gazeteye bir sayfa, neşriyat hizmetlerinde bulunuyorlardı. Zaten, o iş de onun temeli olup, gazetenin neşriyat müdürlüğü hizmetlerini de deruhte etti.

İstanbul’a gittiğimizde veya Bursa’ya geldiğinde görüşüyorduk. Eski ağabeylerimizden Kemal Yücesoy’un damadı, şu andaki YK üyesi Hayreddin Huyut kardeşimizin de dünürü idi.

Ankara’da olduğumdan, günlük matbu gazetem de Bursa’da alındığından, burada takip edemiyorum. Malik kardeş, korona olmuş, “geçmiş olsun” ilânları çıkmış, görmedim. Ancak gelen mesajlardan rahatsızlığını öğrenebildim. Bir-iki gün evvel telefon açtım, kendisi çıkmadı, oğlu ile konuştum. 17 Eylül Cuma günü vefat haberi geldi.

Son birkaç senedir, Yeni Asya hizmet elemanlarından, başta Mehmed Kutlular Ağabey olmak üzere; Ali Kanıbir, Mehmed Özkan, Ömer Yavuzyiğitoğlu, Sabahaddin Boyacı gibi arkadaşlarımızı âhiret âlemine uğurladık.

Son halka olarak, Abdülmalik kardeş, onlara dâhil oldu. Allah rahmet eylesin mekânı Cennet olsun inşâallah. Akrabalarının ve camiamızın başı sağolsun.

Abdurrahim Mermer

İzmir ve İzmir’li kahraman, demokrat kardeşlerimizle ayrı bir hukukumuz var. Muhtelif zamanlarda; İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul gibi yerlerde bir araya geldiğimizde onlarla hâlleşir, muhabbetî sohbetler ederiz. İşte, İzmir’in bu fedakârlarından ve hizmetin önde gelen sessiz kahramanlarından biri olan Abdurrahim Mermer kardeşimizin vefatı, bizi hüzünlendirdi.

İzmir’e gittiğimiz bir seferinde, yeğeni Mesud Saka kardeş bizi misafir etmiş, gündüz de kardeşi Âdem kardeşimiz ile beraber, Abdurrahim kardeşin ağabeyi İsmail Mermer’in dükkanında buluşup, biraraya gelmiştik. Sülâlece hizmet ehli olan bu kardeşlerimizle zaman zaman muhaveremiz devam ediyor. Âdem kardeşimiz, iş îcabı Bursa’ya geldiğinde, bazen buluşuyoruz. Tâbii hâl-hatır da soruyoruz.

Bir müddet evvel, dayısı Abdurrahim kardeşin rahatsızlığından bahsetmiş, üzülmüştük.

Abdurrahim kardeşi arayıp, hem geçmiş olsun hem de şifa temennilerimizi beyan edip, teselli etmiştik.

Aynı zamanda; Bilâl Tunç Ağabeyimiz ve Çetin Acar kardeşimizle de dünür olan Abdurrahim kardeşimizin vefat haberini alınca üzüldük. Allah rahmet eylesin.

Makamı, mekânı Cennet olsun inşâallah.

Camiamız ve akrabalarının başı sağ-olsun.