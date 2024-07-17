Bakalım, diğer ihtilâller de hutbelerde okunacak mı?

Evet sevgili diyanet, göreceğiz sizi, öyle üvey evlâd muamelesi yok! İhtilâlse ihtilâl. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat. Onlar da ihtilâl olduğuna göre, bakalım günleri geldiğinde, onlar için de hutbe okuyacak mısınız?

Niye ya? Her sene temcid pilâvı gibi, birilerine “vuracağız!” diye, bütün dinî cemaat ve tarikatlara, zımnî bir şekilde vuruyorsunuz? Bu hakkı nereden aldınız? Siz, dini bir müessese mi, bir partinin “arka bahçesi” misiniz?

İnsanlar; dinsizlikten, imansızlıktan, ahlâksızlıktan telef oluyor. Dinî müessesenin başı olarak, siz bu yangınları söndüreceğinize, kalkıp, verilen emri yerine getirip, siyâsî hutbe hazırlıyorsunuz! Üstelik de, bir çok hakikî dindar insanları rencide ederek. Bugün, hutbe metninden haberi olan kaç kişi camiye gitmedi. Bunun vebali kime ait?

Biz bunları söylerken, 15 Temmuz’un bir tarafı olanların yanındaymışız gibi söylemiyoruz. Biz, diyanet diyanetliğini bilsin, minbere de, kürsüye de, mihraba da siyaset bulaştırmasın istiyoruz. Dediğimiz gibi, birilerine “göndermede bulunacağız” diye, diğer cemaat ve tarikatları rencide edemezsiniz, buna hakkınız yok! Kendi aslî işinize bakın!

Hem sonra dinî bir mes’ele olmayan, siyâsî bir mevzuu, ana madde yapıyorsunuz?

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin dediği şu sözlere “...bazı gafiller, hutbenin Türkçe okunmasını istihsan ediyorlar ki, halkın bilhassa siyasî ahvâlden haberleri olsun. Halbuki bu gibi ahvâl-i siyasiye (siyasi haller, hadiseler) yalandan, hileden, şeytanî fikirlerden hâlî (uzak) değildir. Hutbe makamı ise, ahkâm-ı İlâhiyenin tebliği için ittihaz edilmiş (kabul edilmiş) bir makamdır…” kulak asıp, Hutbelerde ve camilerde, aslı “hile, yalan ve şeytanî fikirler” olan siyasetten vaz geçin!