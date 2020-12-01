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1 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Evdeki kasırga…

01 Aralık 2020, Salı
Bu, öyle bildiğiniz kasırgalara benzemiyor.

Cemiyetimizin çoğu zaman üstü örtülen, bazı evlerdeki ‘zalim baba’ kasırgasından bahsedeceğiz.

Hem bizzat şahid olduğumuz, hem de işittiğimiz birçok hadise var. Bazı babalar, maalesef, evlerinde terör kasırgası estiriyor, hem hanımlarına, hem de çocuklarına rahat yüzü göstermiyor. 

Hani, Allah korkusu, Peygamber (asm) sevgisinden bîhaber, elinde bir ölçü olmayan dinî terbiyeden uzak adamları anlarız da, dindar olarak geçinen bu vasıftaki insanlara ne demeli?

O evlerde, o cins baba ne derse o olur. Onun dediğinin haricinde bir şeyin kabulü mümkün değildir. Yanlış da olsa kabul edeceksiniz. Hele de, doğru bildiği yanlışlar var ya, aile mensupları bundan çok bîzar olur, çileden çıkarlar, ama yapılacak bir şey yoktur. Azıcık bir itiraz edecek olsanız, evde hemen âdeta, 3. Dünya muharebesi patlak verir. 

Hâlbuki, hem Kur’ân ve hem de hadis-i şeriflerde anlatılıyor, ev halkı sana Allah’ın bir emanetidir. Bunları bilmiyor musun? Yarın, Rabbinin huzurunda nasıl hesap vereceksin? Durduk yerde insanın hayatını zehirliyorsun.

İnsanlığı sükût etmemiş öyle üvey babalar biliriz ki, senin öz ev halkına yaptığın zulümleri yapmıyor. Paylaşamadığın ne var? En iyisi, sen bu dünyadayken aklını başına al da, iyi davran, iyi insan ol. Kötülükten kim ne hayır görmüş ki?

Peygamberimiz (asm), “Sizin en hayırlınız, ehline (hanım ve çocuklarına) en iyi muamele edenlerinizdir,” buyurmuyor mu? Çocuk sevgiyle büyür. Sevgiden uzak büyüyen çocukların çoğunun, yarın cemiyetin başına da bir sürü problem çıkardığı bir vakıadır. Onun için, gelin, Allah ve Peygamber (asm) emirlerine tabî olun, olalım. Beşeriz, şaşarız, hepimiz hata yapabiliriz. Ama hatadan dönmenin de bir fazilet olduğunu bilerek, çoluk çocuğumuza iyi muamele ederek bu dünyadan göçüp gidelim ve arkamızdan iyi yâd etsinler.

NOT: Kervan hızla göçmeye devam ediyor. Yıldızlar, tek-tek düşüyor. 70’li senelerden beri gıyaben tanıdığımız, Balıkesir’de vakıflık yaparken, 71 ihtilâlinden sonra yakalanıp, Bekir Berk ve bazı Nur Talebeleri ile beraber hapse giren ve aynı zamanda, Tire’nin kahraman Nur Talebesi, Celâl Keseli Ağabeyimizin de kardeşi olan Abdunnur Keseli ile yine, eski kahramanlardan ve aynı zamanda Ahmed Dursun kardeşimizin de babası olan Mustafa Dursun Ağabeylerimizin vefat haberini aldık. 

Allah, her ikisine de rahmet eylesin. Makam ve mekânları Cennet olsun. 

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