"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Kur’an-ı Kerimde sûre isimleri

Osman ZENGİN
31 Mart 2023, Cuma
Hepimizin Ramazan-ı şerifi mubarek olsun. Bu sene de, bizleri Ramazan ayına vâsıl ettiği için, Rabbimize hadsiz şükürler olsun.

Kur’an-ı Kerîmin 114 sûresinin isimlerini kısaca anlatmaya çalışalım.

Sûrelerin isimleri ve kısa izahları şöyle:

1- FATİHA SÛRESİ: Aslında, Kur’an’ın ilk nâzil olan âyeti “Alâk” sûresindeki “ikrâ! (Oku!)” diye başlayan âyetleri iken, sonradan, Kur’an tanzim edilirken, “Açma, açılma” mânâlarına gelen bu sûre, ilk sûre olmuştur.

2  - BAKARA: Kur’ anın en uzun âyetli suresinin içinde geçen, Yahudilere kesmeleri emredilen “inek= bakara” dan alır.

3 -ÂL-İ İMRÂN: Hz. Meryem’in babası olan “İmrân”dan dolayı, (İmrân sülâlesi, nesli mânâsında) kullanılarak, sûre, bu ismi almıştır.

4 - NİSÂ: “Nisâ” kadınlar demektir. Bu sûrede kadından, cemiyet içinde kadınların hukukî ve içtimaî vaziyetlerinden bahsedildiği için bu ismi almıştır.

5 - MÂİDE: “Mâide” sofra demektir. 112 ve 114. âyetlerde, Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiştir.

6- ENÂM:  “En’âm”; koyun, keçi, deve, sığır ve manda gibi mubarek hayvanlara verilen isimdir. Ayrıca, câhilîye Arabların, kurban edilen hayvanlarla alâkalı, helâl olmayan bazı an’anelerinin de yanlışlığını bildirdiği için de, sûreye bu isim verilmiştir.

7- Â’RÂF: A’râf’ta yâni, cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan bahsedildiği için, sûreye bu isim verilmiştir.

8-  ENFÂL: “Enfâl”, ziyâde, çok mânâsına gelen “nefl” kelimesinin çoğuludur. Küffâr ile yapılan muharebelerde elde edilen sevaba ilâveten, ele geçirilen ganimet malına da “nefl” denilmiştir. Sûrenin birinci âyetinde harbten elde edilen ganimetlerin Allah ve Resûlüne ait olduğu ifade edildiği için de, sûreye bu isim verilmiştir.

9- TEVBE: Sûrenin, 104. âyeti tevbe ile alâkalı olduğundan, bu isim verilmiştir. Sûrenin bundan başka birçok ismi olup en meşhuru “Berâe”‘dir. Bu sûrenin, Enfâl sûresi’nin devamı veya başlı başına bir sûre olup olmadığı hakkında ihtilâf olduğu için başında Besmele olmayan tek sûredir.

10- YÛNUS: Sûrenin içinde, Hz. Yunus ve kavminden bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiştir.

11-) HÛD: HÛD (as)ın hayatından bahsedildiği için, onun ismini almıştır.

12-) YÛSUF: Kur’an sûreleri içinde “en güzel kıssa” olarak bahsedilen, YÛSUF (as)ın hayatını ve güzel kıssasını anlattığı için bu ismi almıştır.

13-)RÂ’D: Sûre içinde, gök gürültüsü ve hikmetlerinden bahsedilmektedir.

14-)İBRÂHİM: Hz. İbrâhim ve onun meşhur duasından bahsedildiğinden o ismi almıştır.

15-) HİCR: Semûd kavminin yaşadığı kabul edilen bölge ve burada yer alan şehrin ismi olan “Hicr”den dolayı bu sûre o ismi almıştır.

16-) NAHL: Bal arısından bahsedildiği için, onun ismi sûreye verilmiştir.

17-) İSRÂ:  “Gece yürüyüşü” mânâsına gelen ve onun neticesinde, Peygamber (ASM)ın, mi’raç mu’cizesinden bahsedilen bir sûredir.

18-) KEHF: “Mağara arkadaşları” mânâsına gelen “ashab-ı kehf”ten bahsettiği için bu ismi almıştır.

19-) MERYEM: Cenab-ı Hakk’ın, babasız olarak yarattığı 2. insan ve aynı zamanda da Peygamber olan, Hz. İsa (as) annesinin ismi sûreye verilmiştir.

20-) TÂHÂ: Hz. Ömer’in müslüman olmasına sebeb olan bu sûre, başındaki ilk kelimesi olan ve huruf-u mukattaa olan “Tâhâ”dan ismini alır.         

Okunma Sayısı: 316
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Millet fakirleşirken bankalar kâra doymuyor

    BM Raportörü Albanese'den dünyaya Filistin çağrısı

    Millet İttifakı’nda ortak liste hazırlığı

    Adalete de bahar gelecek

    Aile ve ahlâkı korumalıyız

    İstibdada karşı hürriyeti haykıracağız

    Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1'i bebek 5 kişi yaralandı

    Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu'ya yoğun kar yağışı uyarısı

    6 Şubat'tan bu yana 22 bin 500'e yakın sarsıntı gözlemlendi

    Türkiye genelinde ilkbaharda beyaza rahmet sevinci

    Japonya Afet İdare Konseyi: Patlama durumunda yürüyerek kaçın
    📷

    Her gün 4 bin yabancı öğrenci Ezher Kurumu'nda iftar yapıyor

    ÖSYM: YKS, deprem bölgesinde 4 ilde yapılacak

    Erzincan'da otobüs devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

    İspanya'daki orman yangınında 4600 hektarlık alan kül oldu

    Tek adam düzeninde farklı fikir de, istişare de olmaz

    DP’den Erdoğan’ın adaylığına itiraz

    77 paket de getirseniz bu kafayla olmaz

    Yusuf Kerim yasası geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yusuf Kerim yasası ve köklü çözüm ihtiyacı
    Osman ZENGİN

    Kur’an-ı Kerimde sûre isimleri
    Genel

    Millet fakirleşirken bankalar kâra doymuyor
    Faruk ÇAKIR

    Hukuksuzluk nasıl aşılır?
    Süleyman KÖSMENE

    Namazlarımı nasıl şevkle kılabilirim?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir asır önce kullanılan inisiyatif
    Risale-i Nur'dan

    Orucu bütün duygulara tutturmalı
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdiyet meselesi - 2
    Hasan GÜNEŞ

    Bediüzzaman, adalet ve demokrasi
    İbrahim Aktaşcı

    Adaletin kısa devresi: Siyasi otoriteye itaat!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.