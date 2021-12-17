"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

O âyette evvelâ adaletten bahsediliyor…

17 Aralık 2021, Cuma
Arkadaşın biri, bir video yolladı.

Bir TV programında, esas mesleği gazetecilik olan, AKP eski Milletvekili Mehmed Metiner’e, takdimci soruyor: “Öncelikle şunu sormak istiyorum, ‘Adalet ve Kalkınma Partisi’, ‘Aile Kalkınma Partisi’ olarak konuşuluyor halkın arasında. Sayın Metiner, sorum şu: siz ve diğer vekiller, dört beş vekiliniz, vatandaştan daha çok, kendi aile çevrenize makam kazandırdığınız yönünde iddialar var. İddia değil, isbatlar var.” der demez, Metiner, hemen cevab veriyor.” Biz inançlı insanlarız değil mi? Cum’a namazına gittiğimizde, her hafta hutbede ne okunur? ‘akrabalarını koru, kolla!’ denilir, değil mi? “ deyince, takdimci şaşırarak “o zaman, sizin yaptığınız bu, böyle mi oluyor?” deyip, tekrar sorunca, Metiner; “vallâhi, sen Allah’ın âyetine bile karşı geliyorsan…” diyerek, video bitiyor.

Şimdi buyurun! Bunun neresini ele alalım? Hâni malûmdur, deveye sormuşlar ya: “boynun niye eğri?” diye. Deve de, demiş ki; ”nerem doğru ki?” bu misâl, aynen o konuşmaya oturuyor. E be kardeşim, sen mütercim misin, müfessir-i âzam mısın? Ne güzel de tefsir ediyorsun âyeti, Nefsine, keyfine, işine geldiği gibi âyet tefsir etmek de, sizde görülmüş. Sadece sen değil, senin diğer şeriklerinden de, bu minval üzere, kendilerini aşan; mütercimliğe, müfessirliğe soyunanlar var.

Hele şuraya bakın! Allah’ın emrini, âyetini, şahsına, menfaatine kullanıyor. Kendisini îkaz edene de, “sen Allah’ın âyetine karşı geliyorsun!” diyor.

Hâlbuki o âyet öyle mi? Hakikî mânâda yapılan meâline bakalım şimdi: Nahl Sûresi 90. Âyet de, Cenab-ı Hakk, şöyle buyuruyor; “Allah adaleti, iyiliği, akrabaya ikramı emreder; fuhşiyatı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. Düşünesiniz diye O size böyle öğüt veriyor.” Gördünüz mü? Âyetin ilk emri ADALET. Sonra akrabaya yardım. Sonra FUHŞİYATtan men. Yani, FUHŞU yasaklamak. Daha sonra da, kötü huylardan sakınmayı emrediyor.

Siz, o âyetin ilk emri olan adaleti rafa kaldırmışsınız, fuhşun (zinanın) serbest olmasına taraftar olmuşsunuz. İslâmın en mühim ve cemiyet hayatını zir-ü zeber, yerle bir eden bu iki meselesine kulak vermiyorsunuz, kulağınızın üstüne yatıyorsunuz. Ondan sonra da; haksızlık, torpil, iltimasla, ahbab-çavuş misâli ile işe aldığınız adamlara âyet-i kerimeyi mesned gösterip, keyfinize göre yorumlayıp, kılıf uyduruyorsunuz. Ve karşı çıkana da, diyorsunuz ki; “sen Allah’ın âyetine karşı geliyorsun!” pes doğrusu!

Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zamlar halkı iyice bunalttı

    Âkif ömrünü millete verdi

    Bütün musîbetler yaptıklarınızın sonucu

    Maliyetler yüzde 200 arttı: Yayıncılık can çekişiyor

    Orta direk çöküyor

    AİHM’in Ilıcak kararı için hukukçular ne dedi?

    Almanya'nın Saksonya Eyalet Başbakanından cami ziyareti

    Küresel borç rekor seviyede

    Artık yetişemiyorum

    Son 24 saatte 167 kişi vefat etti, 18100 vaka gözlemlendi

    Batı Karadeniz'e fırtına uyarısı

    İngiltere'de salgın sürecinin 'en yüksek vaka sayısı' gözlemlendi

    İstanbul Valiliği uyardı: Kar geliyor

    Sovyetler’i solladınız

    Asgari ücret açıklandı

    İsrail ordusunun cephaneliğinden 100 bin mermi çalındı

    Merkez Bankasından faiz indirimi

    'Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağı devam ediyor'

    Ukrayna, AB'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasını istiyor

    Dolar 15 lirayı aştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in Ilıcak kararı ne anlama geliyor?
    Faruk ÇAKIR

    Mahkemeye bilgi vermeyen kim?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    O âyette evvelâ adaletten bahsediliyor…
    Genel

    Bütün musîbetler yaptıklarınızın sonucu
    Şükrü BULUT

    Milletin gönlü ekonomi ile değil, demokrasi ile kazanılır…
    Genel

    Zamlar halkı iyice bunalttı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahıs fânî, dâvâ bakî
    Risale-i Nur'dan

    Adalet, Kur’ân’ın gösterdiği yol ile olur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.