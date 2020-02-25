Üç Aylarımız mübarek olsun

İslâmî teamülde, çok ehemmiyetli bir husûsiyete sahip olan Üç Aylar, şükürler olsun, ilk ayı olan Receb’in 1. günü bugün başlamış bulunuyor.

Risale-i Nurlar’la müşerref olduktan sonra, Arapça ismi olan “şuhur-u selâse”yi de, Üstadımızın tabirlerinden öğrenmiş olduk.

Çok faziletli olan bu mübarek Üç Ay ile alâkalı, geçmişte bir kaç yazı kaleme almıştık.

Türkiye ve Âlem-i İslâm’da da, Müslümanlar, bu Üç Ay’da doğan çocuklarına; Recep-Şaban-Ramazan isimlerini vermişlerdir.

Tabiî, bu mübarek Üç Ayın esas hasleti, ibadet ayları olmasıdır. Ondan dolayı, ecdadımız ve hâlen de, bazı insanımız, bu mübarek Üç Aylarda oruç tutmaktadır. Haddizatında, Ramazan orucu zaten farz. Ama ecdadımız, faziletine binaen bu Üç Ay’da da oruç tuttuğundan, milletimiz arasında “Üç Ayları tutmak” diye vasıflandırılır.

Çocukluğumda, rahmetli anneannemin tuttuğunu hep hatırlarım. Aslında, her Müslümanın, ömründe bir defa keffaret orucu tutması sünnettir. Bunu da; Receb, Şaban aylarında ve 61 gün hesabıyla, Üç Ayların başlangıcından bir-iki gün önce (iki ayı toplayıp, noksan kalan günleri, öncesinden ilâve ederek) başlayarak tutmak lâzımdır.

İki ay devamlı oruç tutmayanların da, bu iki ayın; ilk günü, Pazartesi-Perşembe, 13-14-15 (eyyam-biyz) ve Regaib, Mi’raç ve Berat Gecesi’nin önceki gününde, Receb ayının son gününde oruç tutmak çok sevablı ve aynı zamanda da, Ramazan’a alıştırmak, talim açısından çok ehemmiyetlidir. Ömür geçiyor, ne kadar çok ibadet yaparsak, yanımıza o kâr kalıyor.

Cenab-ı Hak, bugün başlamış olan Üç Aylarımızı, şuhur-u selâsemizi, bu Perşembe’yi, Cum’a’ya bağlayan, Regaib Gecesi’ni, mübarek etsin, hayırlara tebdil etsin. Âlem-i İslâm’a; sıhhat, selâmet ve huzur-sükûn nasip eyleyip, hepimizi Ramazan’a kavuştursun inşâallah!

