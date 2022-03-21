2.el ‘Premium’a ikinci ihale

İkinci el otomotiv sektörünün önde gelen firmaları 2plan ve Borusan Araç İhale’nin iş birliği sürüyor.

Son kullanıcı da ihale sisteminden yararlanabilecek

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, Borusan Araç İhale ile yakaladıkları sinerjiyi devam ettirdiklerini ve yeniden çok özel bir ihale gerçekleştireceklerini belirterek “İlk ihalede 60 adet birbirinden değerli premium ikinci el otomobil için kıyasıya rekabet yaşanmıştı ve toplam değeri 23 milyon lirayı bulan 25 araç satılmıştı. Ocak ayında yapılan bu ihaleye beklenenin üzerinde yüksek katılım olmuştu. Bu kez de daha fazla katılımcı olacağını öngörüyoruz. Bu nedenle davetli sayımızı sınırlı tuttuk. Borusan Araç İhale ile birlikteliğimiz ile gelen tecrübe ve güven buluşması müşterilerimize fayda sağlayacaktır. Markadan bağımsız çok sayıda ikinci el lüks otomobilin satışa çıkacağı yeni ihalemizde de müşterilerimize kolay, güvenilir, alternatif bir satın alma deneyimi yaşatacağız ‘ihale’ sistemiyle ilk kez son kullanıcıya yönelik düzenlenen etkinliklerimizde, davetliler hayal ettikleri otomobile alışılmışın dışında bir formatta kıyasıya rekabetle ulaşabiliyor” dedi.

Bulunurluk sıkıntısı, tüketiciyi 2. ele yönlendirdi

Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu ise premium sınıf araç alan müşterilerin araç alma deneyimi konusunda farklı beklentilerinin bulunduğunun altını çizerek “2022 yılının ilk fiziki ihalesini gerçekleştiren iki güçlü marka Borusan Araç İhale ve 2plan olarak, etkili iş birliğimizi senenin ikinci premium otomobil ihalesine taşıyoruz. Şu anda sıfır otomobildeki bulunurluk sıkıntısı, premium araç segmentinde de ikinci ele yönelimi beraberinde getiriyor. Gerçekleştireceğimiz yeni ihale, bu doğrultudaki talebe tam olarak hitap ediyor. Sene içerisinde yeni organizasyonlarla her iki kurumun gücünü ve farkını kullanıcılara yaşatmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.