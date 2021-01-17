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17 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

2.el satışları 2021'de 9 milyonu bulur

17 Ocak 2021, Pazar 19:37
İkinci el otomobil pazarı, 2020 yılını bir önceki yıla göre yüzde 10’luk bir artış göstererek 8 milyon adetin üzerinde kapattı. 2021’de ise 9 milyonu bulması bekleniyor.

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, konuyla ilgili olarak, Mart ayında etkisini gösteren salgın ile birlikte piyasa neredeyse durma noktasına geldiğini, sonrasında kur ve devam eden fiyat yükselişleri ile beraber, talep ve satışlarda patlama yaşandığını belirterek, “Ekim ayında dengelenen ikinci el piyasası, Kasım ve Aralık ayında ise gerek faiz artışları gerekse sıfır araç kampanyaları ile durgun bir dönem geçirdi. Pazar her şeye rağmen 8 milyon adet üzerinde bir satışla 2020 yılını büyüyerek kapattı” dedi.

 2021'de ne olur?

 Ülgür, 2021 ile ilgili öngörülerini de şu şekilde açıkladı:

 “Ocak ayında Aralık ayına göre daha hareketli bir pazar yaşanıyor ve   bu artarak devam ediyor. Mart ayı itibariyle de piyasanın normale   dönmesini bekliyoruz. Salgınla birlikte bireysel araç kullanımına   yönelim arttı ve bu, araç satın alma talebini daha da tetikleyecek ve   normalleşmeye başlayacağımız dönem ile birlikte piyasa tekrar   dinamik ritmini bulacaktır. 2021 yılını geçen yıla göre yine en az   %10’luk bir artışla yaklaşık 9 milyon adet satış ile kapatacaktır.” http://www.otohavadis.com

 Ülgür, tüketicilere de seslenerek, pazarda hareketliliğin de başladığı   bu dönemin, fiyatlar ve araç çeşitliliği açısından avantajlar sunduğunu   ve bunun satın alma için önemli bir fırsat olarak   değerlendirilebileceğini de kaydetti.

Etiketler: 2.el, 2021 2.el, 2plan, Orhan Ülgür
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